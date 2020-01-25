Моуриньо недоволен сроками зимнего перерыва "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пожаловался, что зимний перерыв случится для его команды в неподходящий момент.

Как известно, этот сезон — первый, когда у команд Премьер-Лиги будут зимние каникулы. Каждая команда получит двухнедельный перерыв, хотя между собой эти периоды будут немного сдвинуты.



Например, "шпоры" уйдут на каникулы после того, как в конце следующей недели сыграют с "Манчестер Сити". Команда Моуриньо вернется 16 февраля, чтобы сразиться с "Астон Виллой".



Однако уже спустя три дня после выезда на "Вилла Парк" подопечным Моуриньо играть против "РБ Лейпциг", и это огорчает Жозе, который хотел бы получить больше времени на подготовку к первому матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов.



"Я не рад перерыву, потому что он случается в неправильный момент. Перерыв следовало организовать перед возобновлением Лиги Чемпионов".



"В итоге у нас не будет перерыва перед Лигой Чемпионов — мы должны сыграть с "Астон Виллой" в воскресенье, а два дня спустя нам играть с "РБ Лейпциг". Поэтому перерыв нас особо не волнует", — цитирует Моуриньо Daily Mail.