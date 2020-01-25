Дибала был близок к переезду в Премьер-Лигу

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала подтвердил, что он был в шаге от переезда в Премьер-Лигу прошлым летом.

Напомним, прошлым летом выменять Дибалу на Ромелу Лукаку пытался "Манчестер Юнайтед". Затем пресса сообщала, что "Тоттенхэм" уже согласовал стоимость Пауло в размере 64.4 млн. фунтов.



В итоге 26-летний аргентинец никуда не ушел, хотя расставание с Турином было очень близко и все еще может случиться в будущем.



"Я был близок к уходу. Клуб помышлял о расставании со мной, я знал это. Мы ждали до последней минуты".



"Сейчас у меня остается два полных года по контракту. Это не короткий срок, но и не длинный. Посмотрим, какие у "Ювентуса" планы. Посмотрим, думают ли они, что я могу уйти в следующее трансферное окно, или они хотят сохранить меня".



"Это решение, которое должен принять клуб. Сложно знать, каким оно будет, потому что все может измениться за секунду", — сообщил Дибала The Guardian.