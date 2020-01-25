Райола призвал фанатов "Ювентуса" верить в возвращение Погба

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвал фанатов "Ювентуса" верить в то, что однажды его клиент вернется в Турин.

Погба почти не играет в этом сезоне из-за проблем с лодыжкой, и это, должно быть, только усиливает то недовольство, которое Поль испытывает с прошлого лета, когда он прямо заявил о своем желании покинуть "Олд Траффорд".



Ранее в январе Райола уже говорил, что вопрос с будущим игрока сборной Франции будет решен грядущим летом. Погба продолжают сватать с "Ювентус" и "Реал", и Мино спешит обнадежить фанатов итальянского топ-клуба.



"Фанаты "Юве" должны мечтать, потому что ты мертв, если не мечтаешь. Я работаю не в мечтах, а в реальном мире, поэтому я должен принимать правильные решения для своих клиентов. Сейчас неподходящий момент говорить о том, как сложится будущее Поля", — цитирует Райолу Daily Mail.