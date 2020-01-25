Клопп расстроен склонностью Шакири к травмам

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его расстраивает ситуация с травмами вингера Джердана Шакири.

Из-за перманентных проблем мышечного характера Шакири принял участие только в 10 матчах этого сезона, включая три в старте, и, по всей видимости, не сыграет со "Шрюсбери" в Кубке Англии в воскресенье.



На днях в прессе даже появились слухи, что "Ливерпуль" готов продать 28-летнего игрока сборной Швейцарии по цене в 25.5 млн. фунтов.



Клопп расстроен тем, что не может положиться на такого классного игрока, и признается, что медикам "Ливерпуля" пока не удалось определить корень проблем Джердана.



"Это не круто, абсолютно не круто, но, возможно, на то есть различные причины. Он очень особенный игрок во многих отношениях. Его физические данные отличаются от всех игроков, которых я когда-либо видел, у него невероятные мышцы".



"Пока что он никогда не получал больших травм, но их всегда достаточно, чтобы он оставался вне игры. Я могу предположить, что он разочарован. Это расстраивает его и плохо для нас".



"Мы работаем над этим. Мы не хотим находиться в ситуации, когда это происходит раз за разом, но пока что мы не нашли 100-процентного решения, поэтому давайте посмотрим", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.