Фанаты "Юнайтед" уйдут с "Олд Траффорд"

Болельщики "Манчестер Юнайтед" планируют массовую акцию протеста против владельцев клуба Глэйзеров во время ближайшего домашнего матча.

Фанаты "красных дьяволов" испытывают огромное разочарование от того, как Глэйзеры и вице-президент Эд Вудворд управляют клубом, и это разочарование будет выплеснуто на публику во время матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" 1 февраля.



Как сообщает Daily Mirror, болельщики "Юнайтед" планируют организованно покинуть "Олд Траффорд" на 58-й минуте матча, причем 58-я минута выбрана специально.



Дело в том, что во время этой игры будут вспоминать об авиакатастрофе в Мюнхене в 1958 году, и 58-я минута была определена организаторами акции для максимального эффекта.



Добавим, что разочарование фанатов ощущалось еще во время поражения 2:0 от "Бернли" в минувшую среду. К финальному свистку тысячи фанатов успели покинуть свои места на стадионе.