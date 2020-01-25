Фанаты "Юнайтед" уйдут с "Олд Траффорд"

Фанаты Манчестер Юнайтед Болельщики "Манчестер Юнайтед" планируют массовую акцию протеста против владельцев клуба Глэйзеров во время ближайшего домашнего матча.

Фанаты "красных дьяволов" испытывают огромное разочарование от того, как Глэйзеры и вице-президент Эд Вудворд управляют клубом, и это разочарование будет выплеснуто на публику во время матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" 1 февраля.

Как сообщает Daily Mirror, болельщики "Юнайтед" планируют организованно покинуть "Олд Траффорд" на 58-й минуте матча, причем 58-я минута выбрана специально.

Дело в том, что во время этой игры будут вспоминать об авиакатастрофе в Мюнхене в 1958 году, и 58-я минута была определена организаторами акции для максимального эффекта.

Добавим, что разочарование фанатов ощущалось еще во время поражения 2:0 от "Бернли" в минувшую среду. К финальному свистку тысячи фанатов успели покинуть свои места на стадионе.


Метки болельщики, Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 25.01.2020 11:34 # fc-oil
    Купить билеты, занести владельцам денег и уйти со стадиона. Ору! Ну удачи)))

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  2. liverbro 25.01.2020 11:31 # liverbro
    Уход со стадиона-один из самых действенных способов привлечь внимание.но мю всё равно дно

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  3. lambert757 25.01.2020 11:11 # lambert757
    уважаемые болельщики Ливерпуля, вы вообще не имеете право критиковать великий клуб Манчестер Юнайтед. Ваша команда на протяжении 30 лет была жалкая, что тогда молчали. А болельщики других команд, вообще не должны рот открывать, у вас никогда не было истории и не будет

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  4. manutd4life 25.01.2020 10:41 # manutd4life
    А толку? Лучше вообще не приходить.

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  5. liverpool-66 25.01.2020 10:36 # liverpool-66
    Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» всё более жалок
    «Манчестер Юнайтед» в двадцать четвёртом туре чемпионата Англии снова разочаровал своих болельщиков. В родных стенах команда Уле Гуннара Сульшера проиграла «Бёрнли» со счётом 0:2. Издание Sky Sports отмечает, что давление на главного тренера «красных дьяволов» после очередной неудачи усилилось.

    Когда на «Олд Траффорд» раздался финальный свисток, стадион был наполовину пуст. Многие из болельщиков освистали «Манчестер Юнайтед» в перерыве. События второго тайма не дали им стимула для просмотра игры до самого конца. Команда Уле Гуннара Сульшера могла сократить разрыв от топ-4 после ничьей «Челси» с «Арсеналом». Вместо этого «красным дьяволам» остаётся лишь задумываться об очередном поражении и о всё более жалком сезоне. Проблемы нарастают, давление на тренера растёт.

    С тех пор как Сульшер стал полноценным главным тренером в марте, «Манчестер Юнайтед» потерял больше очков в Премьер-лиге, чем набрал - 42 набранных балла из 96. Это меньше, чем у «Вулверхэмптона», «Кристал Пэлас» и «Эвертона». Показатели вызывают серьёзные вопросы по поводу пути, по которому движется «МЮ».

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  6. sakura 25.01.2020 10:35 # sakura
    Слабые...ЛФК в трудное время до последних минут поддерживал команду

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  7. loveunited89 25.01.2020 10:34 # loveunited89
    HATE GLAZER

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  8. mancunia-planet 25.01.2020 10:32 # mancunia-planet
    Одобряю

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  9. shakur 25.01.2020 10:31 # shakur
    в 1958 погибло 23 человека, для пущего эффекта 23 скамам стоит покончить с собой на стадионе

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  10. shlyopka007 25.01.2020 10:23 # shlyopka007
    Да не гонителем! Оставайтесь такими полупокерными!

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  11. lfc-in-my-heart 25.01.2020 10:21 # lfc-in-my-heart
    Вот куколды, не хотят смотреть, как их "подругу" имеют....

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  12. largo-winch 25.01.2020 10:21 # largo-winch
    слава богу, не будем видеть эти цыганские ебла по тв

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  13. mufc1994 25.01.2020 10:11 # mufc1994
    Вот уже до какой степени всех это зае6ало

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  14. chr1s8rown 25.01.2020 10:08 # chr1s8rown
    глор хантеры

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  15. liverpool1892est 25.01.2020 10:07 # liverpool1892est
    Полностью поддерживаю болельщиков МЮ и в знак солидарности с ними я на 58 минуте матча пойду посру!

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  16. selfish 25.01.2020 10:06 # selfish
    ггоу в доту

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  17. keane16 25.01.2020 10:02 # keane16
    Заебись, но ....хули толку?)

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  18. rap-woiska 25.01.2020 10:00 # rap-woiska
    красиво

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