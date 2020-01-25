Фанаты "Юнайтед" уйдут с "Олд Траффорд"
Болельщики "Манчестер Юнайтед" планируют массовую акцию протеста против владельцев клуба Глэйзеров во время ближайшего домашнего матча.
Фанаты "красных дьяволов" испытывают огромное разочарование от того, как Глэйзеры и вице-президент Эд Вудворд управляют клубом, и это разочарование будет выплеснуто на публику во время матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" 1 февраля.
Как сообщает Daily Mirror, болельщики "Юнайтед" планируют организованно покинуть "Олд Траффорд" на 58-й минуте матча, причем 58-я минута выбрана специально.
Дело в том, что во время этой игры будут вспоминать об авиакатастрофе в Мюнхене в 1958 году, и 58-я минута была определена организаторами акции для максимального эффекта.
Добавим, что разочарование фанатов ощущалось еще во время поражения 2:0 от "Бернли" в минувшую среду. К финальному свистку тысячи фанатов успели покинуть свои места на стадионе.
25.01.2020 10:00
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Последние комментарии:
Купить билеты, занести владельцам денег и уйти со стадиона. Ору! Ну удачи)))
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Уход со стадиона-один из самых действенных способов привлечь внимание.но мю всё равно дно
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уважаемые болельщики Ливерпуля, вы вообще не имеете право критиковать великий клуб Манчестер Юнайтед. Ваша команда на протяжении 30 лет была жалкая, что тогда молчали. А болельщики других команд, вообще не должны рот открывать, у вас никогда не было истории и не будет
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А толку? Лучше вообще не приходить.
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Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» всё более жалок
«Манчестер Юнайтед» в двадцать четвёртом туре чемпионата Англии снова разочаровал своих болельщиков. В родных стенах команда Уле Гуннара Сульшера проиграла «Бёрнли» со счётом 0:2. Издание Sky Sports отмечает, что давление на главного тренера «красных дьяволов» после очередной неудачи усилилось.
Когда на «Олд Траффорд» раздался финальный свисток, стадион был наполовину пуст. Многие из болельщиков освистали «Манчестер Юнайтед» в перерыве. События второго тайма не дали им стимула для просмотра игры до самого конца. Команда Уле Гуннара Сульшера могла сократить разрыв от топ-4 после ничьей «Челси» с «Арсеналом». Вместо этого «красным дьяволам» остаётся лишь задумываться об очередном поражении и о всё более жалком сезоне. Проблемы нарастают, давление на тренера растёт.
С тех пор как Сульшер стал полноценным главным тренером в марте, «Манчестер Юнайтед» потерял больше очков в Премьер-лиге, чем набрал - 42 набранных балла из 96. Это меньше, чем у «Вулверхэмптона», «Кристал Пэлас» и «Эвертона». Показатели вызывают серьёзные вопросы по поводу пути, по которому движется «МЮ».
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Слабые...ЛФК в трудное время до последних минут поддерживал команду
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HATE GLAZER
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Одобряю
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в 1958 погибло 23 человека, для пущего эффекта 23 скамам стоит покончить с собой на стадионе
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Да не гонителем! Оставайтесь такими полупокерными!
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Вот куколды, не хотят смотреть, как их "подругу" имеют....
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слава богу, не будем видеть эти цыганские ебла по тв
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Вот уже до какой степени всех это зае6ало
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глор хантеры
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Полностью поддерживаю болельщиков МЮ и в знак солидарности с ними я на 58 минуте матча пойду посру!
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ггоу в доту
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Заебись, но ....хули толку?)
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красиво
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