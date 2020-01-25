"Интер" вернулся за Жиру
Главный тренер "Интера" Антонио Конте попросил свой клуб возобновить переговоры по нападающему "Челси" Оливье Жиру.
Как сообщает Sky Sports, "Интер" согласовал переход вингера "Наполи" Маттео Политано в аренду с обязательством по выкупу за 21 миллион фунтов.
Предполагалось, что нападающий Фернандо Льоренте станет частью этой сделки, однако "Наполи" решил оставить 34-летнего испанца у себя, поскольку его конкурент по позиции Дрис Мертенс в данный момент отсутствует с травмой бедра.
В результате Конте попросил "Интер" предпринять новую попытку согласовать стоимость Жиру, что "нерадзурри" безуспешно пытались сделать ранее в январе.
При этом сам Оливье уже договорился с "Интером" об условиях личного контракта на два с половиной года.
25.01.2020 09:00
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Пиздальеро маленький ты ублюдок,где пропал?Опять с трансвеститами тусовался?
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Парик всякое гуано собирает
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Интер тарится
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Конте, остановись!
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