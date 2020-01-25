"Интер" вернулся за Жиру

Оливье Жиру Главный тренер "Интера" Антонио Конте попросил свой клуб возобновить переговоры по нападающему "Челси" Оливье Жиру.

Как сообщает Sky Sports, "Интер" согласовал переход вингера "Наполи" Маттео Политано в аренду с обязательством по выкупу за 21 миллион фунтов.

Предполагалось, что нападающий Фернандо Льоренте станет частью этой сделки, однако "Наполи" решил оставить 34-летнего испанца у себя, поскольку его конкурент по позиции Дрис Мертенс в данный момент отсутствует с травмой бедра.

В результате Конте попросил "Интер" предпринять новую попытку согласовать стоимость Жиру, что "нерадзурри" безуспешно пытались сделать ранее в январе.

При этом сам Оливье уже договорился с "Интером" об условиях личного контракта на два с половиной года.


Метки Жиру, Интер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 25.01.2020 10:14 # liverpool1892est
    Пиздальеро маленький ты ублюдок,где пропал?Опять с трансвеститами тусовался?

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  2. liverpool1892est 25.01.2020 10:09 # liverpool1892est
    Парик всякое гуано собирает

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  3. loveunited89 25.01.2020 09:31 # loveunited89
    Интер тарится

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  4. pistolero-lfc 25.01.2020 09:11 # pistolero-lfc
    Конте, остановись!

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