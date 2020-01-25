"Арсенал" близок к покупке Пабло Мари

"Арсенал" близок к приобретению центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари.

Как стало известно ESPN Brasil, в пятницу испанец Мари вылетел из Бразилии в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и присоединиться к команде своего соотечественника Микеля Артеты.



Стоит отметить, что 26-летний Мари не чужд английскому футболу. С 2016 по 2019 год Пабло принадлежал "Манчестер Сити", правда, все это время он скитался по арендам, так и не дебютировав за "горожан".



За "Фламенго" Мари выступал с июля 2019, сыграв ключевую роль в завоевании бразильским клубом титула во внутреннем чемпионате и Кубка Либертадорес.



В прошлом месяце Пабло также поучаствовал в клубном Чемпионате Мира, где "Фламенго" остановился на стадии полуфинала, в экстра-таймах уступив "Ливерпулю".



Добавим, Мари обойдется "Арсеналу" ориентировочно в 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов). Полгода назад "Фламенго" потратил на приглашение Пабло 1 млн. фунтов.



