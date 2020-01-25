"Арсенал" близок к покупке Пабло Мари
"Арсенал" близок к приобретению центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари.
Как стало известно ESPN Brasil, в пятницу испанец Мари вылетел из Бразилии в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и присоединиться к команде своего соотечественника Микеля Артеты.
Стоит отметить, что 26-летний Мари не чужд английскому футболу. С 2016 по 2019 год Пабло принадлежал "Манчестер Сити", правда, все это время он скитался по арендам, так и не дебютировав за "горожан".
За "Фламенго" Мари выступал с июля 2019, сыграв ключевую роль в завоевании бразильским клубом титула во внутреннем чемпионате и Кубка Либертадорес.
В прошлом месяце Пабло также поучаствовал в клубном Чемпионате Мира, где "Фламенго" остановился на стадии полуфинала, в экстра-таймах уступив "Ливерпулю".
Добавим, Мари обойдется "Арсеналу" ориентировочно в 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов). Полгода назад "Фламенго" потратил на приглашение Пабло 1 млн. фунтов.
25.01.2020 08:00
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Значит, Микель знает его, на что он способен. Потихонько строит свою команду. Мустафи, это позорище, надо гнать в шею.
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