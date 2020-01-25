Гвардиола предлагает отказаться от переигровок в Кубке Англии

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предложил свои идеи насчет того, как можно облегчить расписание матчей.

Воскресная встреча с "Фулхэмом" в Кубке Англии станет 37-м матчей для "горожан" в этом сезоне. Как и другие большие команды Премьер-Лиги, "Сити" страдает от чересчур насыщенного расписания, следствием чего становятся травмы.



Гвардиола вовсе не хочет отказываться от кубковых соревнований, но предлагает, например, убрать переигровки в Кубке Англии.



"Кубок Лиги и Кубок Англии никуда не денутся. Но, возможно, мы могли бы отказаться от переигровок или сократить количество команд в Чемпионшпе или Премьер-Лиге".



"Это славно, как в этой стране чтут традиции. Но к традициям можно прививать некоторые новые вещи, чтобы делать соревнования приятнее. Здесь уважают все традиции — и не только в спорте, а также в культуре и обществе. Я ценю это".



"Я не указываю, как FA следует поступать. Когда я сказал, что нужно меньше количества и больше качества, я совсем не имел ввиду, что нужно ликвидировать Кубок Лиги или Кубок Англии".



"Я пытался честно ответить на вопрос, но заниматься такими вещами — это не мое дело. Мое дело — улучшать свою команду каждый день".



"Когда они решают, что эти и те матчи должны быть сыграны, мы их играем", — цитирует Гвардиолу BBC.