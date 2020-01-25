Самый дорогой — не обязательно самый лучший

Кепа Аррисабалага Если верить статистике, Кепа Аррисабалага сейчас — худший голкипер Премьер-Лиги. Статистика не всегда является отражением реальности, но в данном случае и визуальное впечатление от игры самого дорогого вратаря мира подтверждает цифры. У "Челси" действительно есть проблемы с голкипером, по мнению ряда экспертов, допускающего технические огрехи при отражении ударов с близкого и среднего расстояния.

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага оказался под пристальным вниманием и давлением. Самому дорогому голкиперу мира и раньше приходилось выслушивать критику, но сейчас статус Кепы только усиливает контраст между его ценой и реальным уровнем игры, заставляя скаутов "Челси" задумываться о том, что нужно искать нового основного голкипера.

Кепа Аррисабалага Кепа покупался "Челси" впопыхах, за что отдельное спасибо Тибо Куртуа, буквально выкручивавшему руки клубу ради перехода в "Реал". Когда стало понятно, что "Челси" получит голкипера без мотивации, который, чего доброго, начнет бастовать прямо на поле, если не отпустить бельгийца с истекающим контрактом, "синие" молниеносно провернули трансфер Кепы, согласившись на явно завышенную цену "Атлетика". Увы, сейчас есть подтверждения тому, что в данном случае сработала поговорка "поспешишь — людей насмешишь".

После поражения от "Ньюкасла" в прошлый уикенд Фрэнк Лэмпард указал в сторону нападающих, когда сказал, что "если вы не забиваете, всегда есть риск проиграть после случайного отскока, что мы и получили". Но есть подозрение, что "Челси" все же больше пострадал от гола на последних минутах в ситуации, которая стала опасной во многом благодаря голкиперу Кепе Аррисабалаге. Неудачная попытка вынести мяч после подачи углового сама по себе не выглядела вопиющей ошибкой — другие вратари допускают и более зрелищные ляпы. Но подобная игра в исполнении Кепы — обычное дело, как и то, что он не сумел справиться с ближним ударом Айзека Хейдена.

"Это не ошибка", — проанализировал для Sky Sports игру Кепы бывший голкипер Премьер-Лиги Ричард Ли. "Это, конечно, не то, что можно назвать ошибкой. Если бы он отразил удар Хейдена, это был бы крутой сейв. Однако, я думаю, в Премьер-Лиге хватает голкиперов, которые могли бы отразить этот удар, тогда как у Кепы практически не было шансов из-за его техники".

"Если вы посмотрите на момент, когда был нанесен удар головой, его руки были слегка поджаты под себя. Такая постановка рук значительно усложняет правильную координацию при ударах с ближней дистанции. Вам нужны быстрые руки, чтобы поставить их в положение, максимально закрывающее пространство, которое вы хотите защитить".

"При ударах с ближнего расстояния, когда это становится вопросом реакции, вам не нужно быть в движении, чтобы совершить большой прыжок. Чтобы среагировать, надо встать в правильное положение. В эпизоде с голом он не стоял в оптимальном положении, как следовало было. Его руки не находились там, где должны находиться, чтобы наилучшим образом коснуться мяча".

Ли, соучредитель компании Goalkeeping Intelligence — учебных курсов для вратарей, впервые заметил эту особенность Кепы в самом первом его матче на "Стэмфорд Бридж" — в августе 2018 года. Его решение взмахнуть руками за спиной, в желании придать себе импульс, привело к тому, что он потерял драгоценное время и не смог отразить не слишком сильный удар Генриха Мхитаряна.

Джон Харрисон, преподаватель в Goalkeeping Intelligence, также заметил огрех в технике нового голкипера "Челси" сразу же после того, как прибыл в Англию. "Я думаю, на следующий день после тог,о как они выбросили в сеть ролик с тренировкой Кепы на базе "Челси", я впервые заметил его манеру игры при ближних ударах. С тех пор внимательно слежу за ним, и за тем, как он часто пропускает голы после ударов из пределов штрафной".

"Две области, где Кепа действительно плох, это ситуации "один на один" и ближние удары. Проблемы при выходах один на один — обычное дело для молодых голкиперов, так как тут приходится доверяться интуиции, принимать решение, а это лучше получается с накоплением опыта. Но удары с близкого расстояния — это тот момент, когда все решает правильная постановка рук. Многие испанские и немецкие вратари располагают свои руки за спиной, чтобы размахивать ими, когда полетит мяч. Но в случае с ближними ударами это часто означает, что ваши руки находятся не в том положении, чтобы успеть отразить мяч".

Кепа Аррисабалага Кроме мнения экспертов есть и некоторые статистические данные, которые подтверждают их точку зрения. 74% отраженных ударов из-за пределов штрафной площадки в исполнении Кепы не впечатляют, но это, по крайней мере, больше, чем у голкипера "Сити" Эдерсона. А вот процент отражения ударов, нанесенных из пределов штрафной, у испанцы весьма необычен — всего 51%. Это намного хуже, чем у среднестатистического голкипера.

Процент отражения ударов может быть ненадежным показателем, потому как он рассматривает все удары как равные, но модели ожидаемых голов постоянно развиваются и корректируются — сейчас они оценивают также вероятность того, что удар попадет в пределы возможности отражения удара для вратаря — в зависимости от его положения в воротах.

И здесь статистика человека, который является самым дорогим вратарем в истории футбола, говорит о том, что он, скорее, помеха, чем помощь. Действительно, статистика этого сезона говорит о том, что среднестатистический вратарь пропустил бы 22 гола с тем количеством ударов, которые пришлись по воротам "Челси", но Кепа пропустил 30 до игры с "Арсеналом". Эта разница в восемь голов делает его худшим голкипером лиги.

На самом деле, эта проблема была и в прошлом сезоне — при Маурицио Сарри. С тех пор, как Кепа прибыл в Премьер-Лигу, его игра стоила "Челси" 10 лишних пропущенных голов, чем можно было ждать. Сейчас заметен спад в игре Давида де Хеа, но Кепа намного хуже в статистике ожидаемых голов. Остальные голкиперы команд из топ-6 в среднем имеют статистику, которая соответствует ожидаемой, и это подчеркивает проблему, с которой столкнулся "Челси" — есть ощущение, что весь игровой прогресс команды будет подорван неубедительной игрой голкипера.

Только по воротам "Манчестер Сити" в этом сезоне бьют реже, чем по воротам "Челси", но при этом ни одна команда из первой восьмерки не пропустила больше голов, чем "синие". У "Кристал Пэлас", находящегося на 11-м месте, меньше пропущенных голов, при том, что "орлы" крайне редко выходят за пределы 45% по владению мячом и традиционно много времени проводят на своей половине поля. Даже у "Брайтона", который находится в двух очках над зоной вылета всего на два пропущенных гола больше, чем у "Челси"! При совершенно несопоставимом количестве ударов, с которым сталкивается голкипер "чаек" Мэтт Райан.

Очевидно, что тут что-то пошло не так, и не стоит исключать смены голкипера "Челси" в ближайшем будущем. Даже средний голкипер может сильно изменить к лучшему сезон "Челси", и Фрэнку Лэмпарду стоит подумать о том, чтобы сделать ставку на опытного Вилли Кабальеро или арендовать какого-то вратаря в срочном порядке. Все же его нынешний голкипер является не только худшим по проценту отражения ударов в Премьер-Лиге (55.4%), но и одним их худших в Европе — 127-м из 132 голкиперов во всех европейских лигах.

Кепа Аррисабалага и Давид Де Хеа Пока что Фрэнк Лэмпард выражает поддержку Кепе и верит, что проблемы того схожи с тем, с чем столкнулся на старте своей карьеры в "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа. Когда испанец только начинал играть в Премьер-Лиге, еще не была так популярна модель ожидаемых голов, но все мы помним — Де Хеа не слишком удачно играл на выходах, не будучи обучен этому компоненту в Испании. Когда тренеры вратарей МЮ сумели подтянуть Де Хеа в этом компоненте, он стал одним из лучших в мире.

Возможно, критикуя Кепу, все же стоит обратить внимание и на работу нынешнего тренера вратарей Энрике Илариу, который только недавно повесил перчатки за гвоздь и не обладает необходимым опытом для работы в таком клубе, как "Челси", именно с тренерской точки зрения. Вдобавок сам Илариу относится к той же южной вратарской школе, что и Кепа, а ему, вероятно, сейчас нужны советы британского голкипера для корректировки стиля. Как минимум Де Хеа небольшой британский "тюнинг" пошел на пользу.

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Аррисабалага, статьи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1254

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  1. fanstevengerrard 25.01.2020 08:29 # fanstevengerrard
    ccchelsea 09.08.2018 02:02 #
    ccchelsea

    1. Жоржиньо (57 миллионов евро) - абсолютно лучший реджиста мира, игрок хай класса, тут и говорить не о чем. С разрушителем уровня Канте выйдет на запредельный уровень. Шикарная сделка, одна из лучших сделок Челси последних лет 8.
    2. Грин (бесплатно) - Добротный кипер, который в случае чего всегда готов выйти на поле и надёжно отыграть в воротах. Доморощенный, с огромным опытом игры в АПЛ. Очень грамотное и логичное подписание.
    3. Кепа (80 миллионов евро) - лучший молодой вратарь мира, который уже сейчас готов играть на высочайшем уровне, а в перспективе скорее всего станет лучшим кипером Европы, ведь потенциал у парня огромен. Цена конечно же завышена, 45-50 миллионов евро было бы в самый раз, но выбора не было, пришлось активировать клаусулу из-за нехватки времени на торги (спасибо носатому чёрту за это). В целом хорошая сделка, контракт на 7 лет с адекватной зарплатой.
    4. Ковачич (аренда) - вообще отличный ход и большая удача для нас. Не важно есть право выкупа у Челси или нету. Захочет остаться в Челси по истечению аренды - останется, не захочет - никакая опция выкупа не поможет. В любом случае суперская сделка, бесплатная аренда, просто плати зарплату игроку и не парься. Титулованный футболист, желающий всем доказать то, что является игроком топ уровня. Кайф одним словом.

    Источник: http://fapl.ru/posts/64413/?c=1

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  2. liverpo0ol 25.01.2020 08:21 # liverpo0ol
    Так я не понял, Толстой был муслимом?

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  3. moneymaker 25.01.2020 07:45 # moneymaker
    Ребята, кто с утра в туалет не ходил - объединянмся и ссым на кепу

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  4. clpol 25.01.2020 07:21 # clpol
    Здорова, Кепы Аспиликуэты

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  5. alcoholnarco 25.01.2020 06:46 # alcoholnarco
    Только представьте, как же в Атлетике сейчас рофлят.

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  6. mototroller 25.01.2020 06:37 # mototroller
    Виноват не Кепа ко коко - иксперты хреновы....
    Конечно Кепа

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  7. liverpool1892est 25.01.2020 06:28 # liverpool1892est
    Безписю на ворота поставте,его огромная задница не позволит даже мышке проскочить!

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  8. chelsea-69 25.01.2020 06:09 # chelsea-69
    Британский тюнинг. Вон оно чо

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  9. liverpo0ol 25.01.2020 06:05 # liverpo0ol
    Миха в теме, поддерживает

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