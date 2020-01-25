Самый дорогой — не обязательно самый лучший

Если верить статистике, Кепа Аррисабалага сейчас — худший голкипер Премьер-Лиги. Статистика не всегда является отражением реальности, но в данном случае и визуальное впечатление от игры самого дорогого вратаря мира подтверждает цифры. У "Челси" действительно есть проблемы с голкипером, по мнению ряда экспертов, допускающего технические огрехи при отражении ударов с близкого и среднего расстояния.

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага оказался под пристальным вниманием и давлением. Самому дорогому голкиперу мира и раньше приходилось выслушивать критику, но сейчас статус Кепы только усиливает контраст между его ценой и реальным уровнем игры, заставляя скаутов "Челси" задумываться о том, что нужно искать нового основного голкипера.



Кепа покупался "Челси" впопыхах, за что отдельное спасибо Тибо Куртуа, буквально выкручивавшему руки клубу ради перехода в "Реал". Когда стало понятно, что "Челси" получит голкипера без мотивации, который, чего доброго, начнет бастовать прямо на поле, если не отпустить бельгийца с истекающим контрактом, "синие" молниеносно провернули трансфер Кепы, согласившись на явно завышенную цену "Атлетика". Увы, сейчас есть подтверждения тому, что в данном случае сработала поговорка "поспешишь — людей насмешишь".



После поражения от "Ньюкасла" в прошлый уикенд Фрэнк Лэмпард указал в сторону нападающих, когда сказал, что "если вы не забиваете, всегда есть риск проиграть после случайного отскока, что мы и получили". Но есть подозрение, что "Челси" все же больше пострадал от гола на последних минутах в ситуации, которая стала опасной во многом благодаря голкиперу Кепе Аррисабалаге. Неудачная попытка вынести мяч после подачи углового сама по себе не выглядела вопиющей ошибкой — другие вратари допускают и более зрелищные ляпы. Но подобная игра в исполнении Кепы — обычное дело, как и то, что он не сумел справиться с ближним ударом Айзека Хейдена.



"Это не ошибка", — проанализировал для Sky Sports игру Кепы бывший голкипер Премьер-Лиги Ричард Ли. "Это, конечно, не то, что можно назвать ошибкой. Если бы он отразил удар Хейдена, это был бы крутой сейв. Однако, я думаю, в Премьер-Лиге хватает голкиперов, которые могли бы отразить этот удар, тогда как у Кепы практически не было шансов из-за его техники".



"Если вы посмотрите на момент, когда был нанесен удар головой, его руки были слегка поджаты под себя. Такая постановка рук значительно усложняет правильную координацию при ударах с ближней дистанции. Вам нужны быстрые руки, чтобы поставить их в положение, максимально закрывающее пространство, которое вы хотите защитить".



"При ударах с ближнего расстояния, когда это становится вопросом реакции, вам не нужно быть в движении, чтобы совершить большой прыжок. Чтобы среагировать, надо встать в правильное положение. В эпизоде с голом он не стоял в оптимальном положении, как следовало было. Его руки не находились там, где должны находиться, чтобы наилучшим образом коснуться мяча".



Ли, соучредитель компании Goalkeeping Intelligence — учебных курсов для вратарей, впервые заметил эту особенность Кепы в самом первом его матче на "Стэмфорд Бридж" — в августе 2018 года. Его решение взмахнуть руками за спиной, в желании придать себе импульс, привело к тому, что он потерял драгоценное время и не смог отразить не слишком сильный удар Генриха Мхитаряна.



Джон Харрисон, преподаватель в Goalkeeping Intelligence, также заметил огрех в технике нового голкипера "Челси" сразу же после того, как прибыл в Англию. "Я думаю, на следующий день после тог,о как они выбросили в сеть ролик с тренировкой Кепы на базе "Челси", я впервые заметил его манеру игры при ближних ударах. С тех пор внимательно слежу за ним, и за тем, как он часто пропускает голы после ударов из пределов штрафной".



"Две области, где Кепа действительно плох, это ситуации "один на один" и ближние удары. Проблемы при выходах один на один — обычное дело для молодых голкиперов, так как тут приходится доверяться интуиции, принимать решение, а это лучше получается с накоплением опыта. Но удары с близкого расстояния — это тот момент, когда все решает правильная постановка рук. Многие испанские и немецкие вратари располагают свои руки за спиной, чтобы размахивать ими, когда полетит мяч. Но в случае с ближними ударами это часто означает, что ваши руки находятся не в том положении, чтобы успеть отразить мяч".



Кроме мнения экспертов есть и некоторые статистические данные, которые подтверждают их точку зрения. 74% отраженных ударов из-за пределов штрафной площадки в исполнении Кепы не впечатляют, но это, по крайней мере, больше, чем у голкипера "Сити" Эдерсона. А вот процент отражения ударов, нанесенных из пределов штрафной, у испанцы весьма необычен — всего 51%. Это намного хуже, чем у среднестатистического голкипера.



Процент отражения ударов может быть ненадежным показателем, потому как он рассматривает все удары как равные, но модели ожидаемых голов постоянно развиваются и корректируются — сейчас они оценивают также вероятность того, что удар попадет в пределы возможности отражения удара для вратаря — в зависимости от его положения в воротах.



И здесь статистика человека, который является самым дорогим вратарем в истории футбола, говорит о том, что он, скорее, помеха, чем помощь. Действительно, статистика этого сезона говорит о том, что среднестатистический вратарь пропустил бы 22 гола с тем количеством ударов, которые пришлись по воротам "Челси", но Кепа пропустил 30 до игры с "Арсеналом". Эта разница в восемь голов делает его худшим голкипером лиги.



На самом деле, эта проблема была и в прошлом сезоне — при Маурицио Сарри. С тех пор, как Кепа прибыл в Премьер-Лигу, его игра стоила "Челси" 10 лишних пропущенных голов, чем можно было ждать. Сейчас заметен спад в игре Давида де Хеа, но Кепа намного хуже в статистике ожидаемых голов. Остальные голкиперы команд из топ-6 в среднем имеют статистику, которая соответствует ожидаемой, и это подчеркивает проблему, с которой столкнулся "Челси" — есть ощущение, что весь игровой прогресс команды будет подорван неубедительной игрой голкипера.



Только по воротам "Манчестер Сити" в этом сезоне бьют реже, чем по воротам "Челси", но при этом ни одна команда из первой восьмерки не пропустила больше голов, чем "синие". У "Кристал Пэлас", находящегося на 11-м месте, меньше пропущенных голов, при том, что "орлы" крайне редко выходят за пределы 45% по владению мячом и традиционно много времени проводят на своей половине поля. Даже у "Брайтона", который находится в двух очках над зоной вылета всего на два пропущенных гола больше, чем у "Челси"! При совершенно несопоставимом количестве ударов, с которым сталкивается голкипер "чаек" Мэтт Райан.



Очевидно, что тут что-то пошло не так, и не стоит исключать смены голкипера "Челси" в ближайшем будущем. Даже средний голкипер может сильно изменить к лучшему сезон "Челси", и Фрэнку Лэмпарду стоит подумать о том, чтобы сделать ставку на опытного Вилли Кабальеро или арендовать какого-то вратаря в срочном порядке. Все же его нынешний голкипер является не только худшим по проценту отражения ударов в Премьер-Лиге (55.4%), но и одним их худших в Европе — 127-м из 132 голкиперов во всех европейских лигах.



Пока что Фрэнк Лэмпард выражает поддержку Кепе и верит, что проблемы того схожи с тем, с чем столкнулся на старте своей карьеры в "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа. Когда испанец только начинал играть в Премьер-Лиге, еще не была так популярна модель ожидаемых голов, но все мы помним — Де Хеа не слишком удачно играл на выходах, не будучи обучен этому компоненту в Испании. Когда тренеры вратарей МЮ сумели подтянуть Де Хеа в этом компоненте, он стал одним из лучших в мире.



Возможно, критикуя Кепу, все же стоит обратить внимание и на работу нынешнего тренера вратарей Энрике Илариу, который только недавно повесил перчатки за гвоздь и не обладает необходимым опытом для работы в таком клубе, как "Челси", именно с тренерской точки зрения. Вдобавок сам Илариу относится к той же южной вратарской школе, что и Кепа, а ему, вероятно, сейчас нужны советы британского голкипера для корректировки стиля. Как минимум Де Хеа небольшой британский "тюнинг" пошел на пользу.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru