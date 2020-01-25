Гвардиола: "Ливерпуль" может побить наш рекорд по очкам"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола допускает, что "Ливерпуль" побьет рекорд "горожан" по количеству очков за сезон Премьер-Лиги.

В сезоне 2017/18 "Сити" не только завоевал титул Премьер-Лиги, но и сделал это со 100 очками — прежде еще никому не удавалось набрать трехзначное количество баллов.



Тогда казалось, что "горожане" установили рекорд на года, если не на десятилетия, однако уже в этом сезоне "Ливерпуль", потерявший только два очка в 23 первых матчах, может переписать данное достижение, и Гвардиола этому не удивится.



"Да, это может случиться. Рекорды для того и существуют, чтобы их покоряли".



"Мы побили этот рекорд, когда некоторые говорили, что это невозможно, и рано или поздно кто-нибудь другой побьет его снова. История об этом четко говорит. Победить "Ливерпуль" непросто — они нашли способ выигрывать матчи", — цитирует Гвардиолу Goal.