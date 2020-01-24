"Челси" примет решение по Кепе в конце сезона
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отказался предоставить какие-либо гарантии относительно будущего голкипера Кепы Аррисабалаги.
Кепа и по сей день остается самым дорогим голкипером мира, однако его игра в этом сезоне никак не соответствует ценнику в 72 миллиона фунтов.
В субботу "синим" предстоит сыграть с "Халлом" в Кубке Англии, и Лэмпард заранее сообщил, что ворота команды в этом матче будет защищать 38-летний Вилли Кабальеро.
Издание The Telegraph не исключает, что при хорошей игре Кабальеро сохранит место в стартовом составе, а что касается Кепы, то остаток сезона будет для него определяющим периодом.
На это же намекнул и Лэмпард, дав понять, что решение о дальнейшей судьбе Кепы примет в конце сезона.
"Сейчас я не думаю об этом (чтобы купить нового голкипера). Я невосприимчив к критике снаружи. Я в курсе критики, но не поддаюсь ей. Этого же я желаю и команде. Думаю, Кепа и сам знает, что он совершил ряд ошибок, которые стоили нам пропущенных голов. Ему нужно это улучшить", — сообщил Лэмпард.
24.01.2020 22:00
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Челси идёт по стопам мю, решили побить рекорд по цене за врт и мю за цз, а в итоге выиграл опять Ливерпуль. Ливерпуль унижает эти две песочницы во всех направлениях)
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притем тют кепа это втё датитники!1 (с) пинсы
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Парень не может повзраслеть! Нет уверености у него, как будто чухают парня в раздевалке....
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