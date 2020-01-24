Хендерсон не собирается быть дублером Де Хеа

Дин Хендерсон согласен вернуться в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон, только если станет первым номером "красных дьяволов".

На днях главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер признался, что его клуб уже контактирует с "Юнайтед" насчет продления аренды Хендерсона на следующий сезон.



Дин блестяще выступает в этом сезоне за "клинков" и является серьезным кандидатом на поездку на Евро-2020 со сборной Англии.



На "Олд Траффорд" уверены, что в будущем 22-летний англичанин сможет стать основным голкипером "Юнайтед", однако на данном этапе Хендерсону просто важно играть регулярно — даже если не в родном клубе.



Как сообщает Manchester Evening News, Хендерсон откажется вернуться в "Юнайтед" просто для того, чтобы конкурировать с Давидом Де Хеа. Либо "дьяволы" сделают Дина своим первым номером, либо Дин продлит свое пребывание в Шеффилде.