"Интер" согласовал стоимость Эриксена
Полузащитник Кристиан Эриксен все-таки перейдет в "Интер" в этом месяце после того, как "Тоттенхэм" принял предложение итальянского клуба в размере 20 миллионов евро (16.7 млн. фунтов).
Два клуба торговались относительно размера компенсации за Эриксена на протяжении нескольких недель. "Шпоры" совершенно не желали идти на уступки, и казалось, что Кристиану придется задержаться в Северном Лондоне до конца сезона, когда истечет его контракт.
В конце концов президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви все же получит те 20 млн. евро, которые он требовал с самого начала. Во время своей встречи в пятницу два клуба ударили по рукам, сообщает The Guardian.
В Милане игрок сборной Дании получит контракт на четыре с половиной года с базовой зарплатой в 260 тыс. фунтов каждые семь дней, но благодаря бонусам Эриксен сможет увеличить свое недельное жалование до 320 тыс. фунтов в неделю — в "Тоттенхэме" он имеет в четыре раза меньше.
Ожидается, что уже в начале следующей недели 27-летний полузащитник прибудет в Италию на медицинское обследование, после чего официально присоединится к команде Антонио Конте.
24.01.2020 20:45
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Не удивительно, что заплатили. Конте хочет повторить время Моура в Интере.. сценарий с покупкой игроков аналогичный.
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Всем профит от этого трансфера. Для АПЛ Эриксен уже отработанный материал. Сомневаюсь, что смог бы серьёзно усилить какой-либо клуб условной биг-6. Он хорошо вписывался в отлаженный механизм Почеттино с мощными игроками, как креативщик, но как только этот механизм стал вырабатываться и давать сбои, игра Эриксена поблекла. Он с прошлого сезона уже не торт. В Серии А он сможет перезапустить карьеру и возможно станет ключевым игроком у Конте, ещё позвездит и в ЛЧ тоже.
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Ман Юнайтед может подписать Леви?
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У Интера очень солидный и качественный состав вырисовывается. Если в этом году все-таки уступят чемпионство, то в следующем уже будут обязаны брать его. Граф, как специалист, выглядит посильнее Сарри
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Леви конечно гениальный бизнесмен!
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