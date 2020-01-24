"Интер" согласовал стоимость Эриксена

Полузащитник Кристиан Эриксен все-таки перейдет в "Интер" в этом месяце после того, как "Тоттенхэм" принял предложение итальянского клуба в размере 20 миллионов евро (16.7 млн. фунтов).

Два клуба торговались относительно размера компенсации за Эриксена на протяжении нескольких недель. "Шпоры" совершенно не желали идти на уступки, и казалось, что Кристиану придется задержаться в Северном Лондоне до конца сезона, когда истечет его контракт.



В конце концов президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви все же получит те 20 млн. евро, которые он требовал с самого начала. Во время своей встречи в пятницу два клуба ударили по рукам, сообщает The Guardian.



В Милане игрок сборной Дании получит контракт на четыре с половиной года с базовой зарплатой в 260 тыс. фунтов каждые семь дней, но благодаря бонусам Эриксен сможет увеличить свое недельное жалование до 320 тыс. фунтов в неделю — в "Тоттенхэме" он имеет в четыре раза меньше.



Ожидается, что уже в начале следующей недели 27-летний полузащитник прибудет в Италию на медицинское обследование, после чего официально присоединится к команде Антонио Конте.