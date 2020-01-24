Артета: "50 на 50, что "Арсенал" кого-нибудь подпишет"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета оценил как "50 на 50" шансы своего клуба совершить какое-нибудь приобретение в январе.

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко стал очередным игроком, которого связывают с переходом в "Арсенал" в это окно, однако Артета отказывается обсуждать на публику трансферную активность своего клуба.



"В данный момент это 50 на 50, потому что в зимнее трансферное окно бывает очень, очень сложно".



"Я хочу пригласить лишь такого игрока, в котором я буду по-настоящему уверен и который повысит наш уровень".



"Я не собираюсь обсуждать публично какие-либо трансферные слухи. Мы стараемся работать над такими вещами за кулисами, и когда у нас будут новости, мы сообщим вам".



"Мы ищем усиление на ряд позиций. За время моей работы здесь мы потеряли Калума (Чемберса, с травмой колена), были и другие травмы и обстоятельства, так что это правда, что мы оказались оголены в обороне".



"Но мы хотим укрепить несколько позиций. Случится это или нет, зависит от рынка", — цитирует Артету Evening Standard.