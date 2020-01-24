Артета: "50 на 50, что "Арсенал" кого-нибудь подпишет"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета оценил как "50 на 50" шансы своего клуба совершить какое-нибудь приобретение в январе.
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко стал очередным игроком, которого связывают с переходом в "Арсенал" в это окно, однако Артета отказывается обсуждать на публику трансферную активность своего клуба.
"В данный момент это 50 на 50, потому что в зимнее трансферное окно бывает очень, очень сложно".
"Я хочу пригласить лишь такого игрока, в котором я буду по-настоящему уверен и который повысит наш уровень".
"Я не собираюсь обсуждать публично какие-либо трансферные слухи. Мы стараемся работать над такими вещами за кулисами, и когда у нас будут новости, мы сообщим вам".
"Мы ищем усиление на ряд позиций. За время моей работы здесь мы потеряли Калума (Чемберса, с травмой колена), были и другие травмы и обстоятельства, так что это правда, что мы оказались оголены в обороне".
"Но мы хотим укрепить несколько позиций. Случится это или нет, зависит от рынка", — цитирует Артету Evening Standard.
24.01.2020 20:20
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Последние комментарии:
Да ясно же что никого не подпишут. Во-первых денег нет (надо ещё как-то ипотеку за пепе закрывать).
Во-вторых никто в это болото не пойдёт. Так что гейгуннеры могут снять свои радужные очки и спокойно наблюдать за погружением аснла в чемпионшип.
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50 на 50 это 2500, за такие деньги никого не купишь, мда
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Лично я даю тебе карт-бланш
Сроком 1,5 года.
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