Абрахэм избежал перелома, но Лэмпард все равно хочет нападающего

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что он хочет приобрести нападающего в этом месяце, несмотря на то, что Тэмми Абрахэм избежал перелома лодыжки.

Судя по слухам, "синие" значительно активизировались на трансферном рынке после того, как Абрахэм, их лучший бомбардир, травмировался в матче против "Арсенала" в минувший вторник (2:2).



К настоящему моменту худшие опасения миновали, однако 22-летний англичанин все равно проведет какое-то время в лазарете, а Лэмпард все равно хочет заполучить в свою команду еще одного нападающего.



"Хорошая новость в том, что он ничего не сломал. Мы опасались, что у него может быть небольшая трещина в кости".



"Нам все еще предстоит оценить его состояние, потому что не все так прозрачно. Он не будет готов к уикенду. Будет ли он готов затем к "Лестеру", я пока не уверен. В данный момент неясно".



"Мы стремимся пригласить нападающего или игрока, который обладает потенциалом, чтобы превращать создаваемые нами моменты в голы".



"Когда ты создаешь 20 моментов за матч и не забиваешь достаточного количества голов, расплата может быть суровой. Я не думаю, что травма Тэмми кардинально все меняет, но, конечно, Тэмми был нашим основным источником голов, и мы очень от него зависим".



"Думаю, на трансферном рынке есть варианты. Январь — это не идеальное окно, и история это подтверждает, хотя порой тебе удается совершить хорошие приобретения на краткосрочную или долгосрочную перспективу".



"Думаю, важно выбрать правильного игрока, исходя из тех, кто доступен. Клуб знает мои мысли, поэтому давайте посмотрим, случится ли что-нибудь до закрытия окна", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.