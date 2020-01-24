"Ньюкасл" подтвердил переход Валентино Лазаро
"Ньюкасл" совершил свое второе приобретение в это трансферное окно, арендовав до конца сезона вингера "Интера" Валентино Лазаро.
В борьбе за 23-летнего игрока сборной Австрии "сороки" опередили лидирующий в Буднеслиге "РБ Лейпциг", который рассматривал Лазаро как альтернативу Дани Ольмо из загребского "Динамо".
Как сообщает Daily Mail, аренда Валентино до конца сезона обойдется клубу с "Сент-Джеймс Парк" в 1.25 млн. фунтов.
Лазаро становится вторым новичком команды Стива Брюса в январе после полузащитника Набиля Бенталеба, прибывшего из "Шальке-04" на правах аренды.
Стоит отметить, что "Ньюкасл" успел зарегистрировать Лазаро в срок до матча 4-го раунда Кубка Англии против "Оксфорда", поэтому Валентино может дебютировать за свой новый клуб уже завтра.
24.01.2020 19:00
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Даже у касла 2 игрока в это ТО, а у челсей 0 ))
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