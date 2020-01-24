"Ньюкасл" подтвердил переход Валентино Лазаро

"Ньюкасл" совершил свое второе приобретение в это трансферное окно, арендовав до конца сезона вингера "Интера" Валентино Лазаро.

В борьбе за 23-летнего игрока сборной Австрии "сороки" опередили лидирующий в Буднеслиге "РБ Лейпциг", который рассматривал Лазаро как альтернативу Дани Ольмо из загребского "Динамо".



Как сообщает Daily Mail, аренда Валентино до конца сезона обойдется клубу с "Сент-Джеймс Парк" в 1.25 млн. фунтов.



Лазаро становится вторым новичком команды Стива Брюса в январе после полузащитника Набиля Бенталеба, прибывшего из "Шальке-04" на правах аренды.



Стоит отметить, что "Ньюкасл" успел зарегистрировать Лазаро в срок до матча 4-го раунда Кубка Англии против "Оксфорда", поэтому Валентино может дебютировать за свой новый клуб уже завтра.