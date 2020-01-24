"Ньюкасл" подтвердил переход Валентино Лазаро

Валентино Лазаро "Ньюкасл" совершил свое второе приобретение в это трансферное окно, арендовав до конца сезона вингера "Интера" Валентино Лазаро.

В борьбе за 23-летнего игрока сборной Австрии "сороки" опередили лидирующий в Буднеслиге "РБ Лейпциг", который рассматривал Лазаро как альтернативу Дани Ольмо из загребского "Динамо".

Как сообщает Daily Mail, аренда Валентино до конца сезона обойдется клубу с "Сент-Джеймс Парк" в 1.25 млн. фунтов.

Лазаро становится вторым новичком команды Стива Брюса в январе после полузащитника Набиля Бенталеба, прибывшего из "Шальке-04" на правах аренды.

Стоит отметить, что "Ньюкасл" успел зарегистрировать Лазаро в срок до матча 4-го раунда Кубка Англии против "Оксфорда", поэтому Валентино может дебютировать за свой новый клуб уже завтра.


Метки аренда, Интер, Лазаро, Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 293

Поиск: