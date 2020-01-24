Алдервейрелд догадывается, кто распускает слухи насчет Моуриньо

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд сделал предположение, кто распускает слухи о растущем недовольстве в команде главным тренером Жозе Моуриньо.

На текущей неделе "шпоры" не только впервые с декабря победили, одолев "Норвич" со счетом 2:1, но и впервые с декабря забили в Премьер-Лиге.



В преддверии этого матча ходили слухи, что среди игроков "Тоттенхэма" зреет недовольство методами Моуриньо, однако Тоби уверяет, что это совершенно не так — возможно, какой-то один несчастный игрок решил запустить утку.



"Положив руку на сердце, я могу сказать, что никакого негатива нет. У нас невероятный коллектив. Думаю, у нас такие славные парни — возможно, даже слишком, понимаете?"



"Каждый доволен тренером и тем, как мы тренируемся. Конечно, это очень напряженный период, вдобавок каждый вызывается в свою сборную. Поэтому с июля и до сих пор мы играем один матч за другим. Ты не можешь жаловаться на тренировки, потому что у нас не остается времени тренироваться".



"Я знаю, что каждый доволен тем, куда мы движемся. Конечно, мы не совсем довольны своей игрой, но это непросто наладить".



"Поэтому повторюсь: негатива нет. Я не знаю, кто распускает эти слухи. Возможно, какой-то отдельный игрок не чувствует себя счастливым и хочет этим что-то сказать. Такое случается, но 99 процентов игроков в коллективе, уверяю вас, счастливы. Единственный негатив — это то, что парни слишком милые", — цитирует Алдервейрелда The Telegraph.