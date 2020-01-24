Алдервейрелд догадывается, кто распускает слухи насчет Моуриньо

Тоби Алдервейрелд и Жозе Моуриньо Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд сделал предположение, кто распускает слухи о растущем недовольстве в команде главным тренером Жозе Моуриньо.

На текущей неделе "шпоры" не только впервые с декабря победили, одолев "Норвич" со счетом 2:1, но и впервые с декабря забили в Премьер-Лиге.

В преддверии этого матча ходили слухи, что среди игроков "Тоттенхэма" зреет недовольство методами Моуриньо, однако Тоби уверяет, что это совершенно не так — возможно, какой-то один несчастный игрок решил запустить утку.

"Положив руку на сердце, я могу сказать, что никакого негатива нет. У нас невероятный коллектив. Думаю, у нас такие славные парни — возможно, даже слишком, понимаете?"

"Каждый доволен тренером и тем, как мы тренируемся. Конечно, это очень напряженный период, вдобавок каждый вызывается в свою сборную. Поэтому с июля и до сих пор мы играем один матч за другим. Ты не можешь жаловаться на тренировки, потому что у нас не остается времени тренироваться".

"Я знаю, что каждый доволен тем, куда мы движемся. Конечно, мы не совсем довольны своей игрой, но это непросто наладить".

"Поэтому повторюсь: негатива нет. Я не знаю, кто распускает эти слухи. Возможно, какой-то отдельный игрок не чувствует себя счастливым и хочет этим что-то сказать. Такое случается, но 99 процентов игроков в коллективе, уверяю вас, счастливы. Единственный негатив — это то, что парни слишком милые", — цитирует Алдервейрелда The Telegraph.


Метки Алдервейрелд, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2020 18:00

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  1. role-playin 24.01.2020 18:06 # role-playin
    но 99 процентов игроков в коллективе, уверяю вас, счастливы.

    Сразу видно, вместо математики мячик пинал.

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  2. electric 24.01.2020 18:03 # electric
    Эрексен или роуз

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