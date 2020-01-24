"Юнайтед" присматривается к Игало и Слимани
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающим Одиону Игало из "Шанхай Шеньхуа" и Исламу Слимани из "Монако".
Как известно, в ближайшие месяцы "красные дьяволы" будут вынуждены обходиться без своего лучшего бомбардира Маркуса Рэшфорда, который получил серьезную травму спины.
Потеря Рэшфорда заставила "Юнайтед" выйти на трансферный рынок в поисках краткосрочного решения своей проблемы.
По информации Sky Sports, одной из целей клуб с "Олд Траффорд" является Игало, который до отъезда в Китай в 2017 году успел забить 17 голов в 55 матчах Премьер-Лиги за "Уотфорд".
Помимо 30-летнего нигерийца, "Юнайтед" интересуется Слимани, который этот сезон проводит в "Монако" на правах аренды из "Лестера". Это уже третья командировка Ислама в его английской карьере после периодов в "Ньюкасле" и "Фенербахче".
31-летний алжирец забил семь голов и отдал семь результативных передач при всего 11 появлениях в стартовом составе "Монако" в рамках Лиги 1.
Sky Sports подчеркивает, что "Юнайтед" не собирается покупать Игало или Слимани, обоих игроков рассматривая только для краткосрочной аренды.
24.01.2020 17:00
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Последние комментарии:
Не нужен нам этот утиль
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Ебу дали что ль?
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вы че типа самые умные чтоли.
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топ уровень для середняка
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Потеряли единственного хорошо атакующего игрока, и сразу паника. Так уже почки отказали, поздно пить боржоми.
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