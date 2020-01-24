"Юнайтед" присматривается к Игало и Слимани

Одион Игало "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающим Одиону Игало из "Шанхай Шеньхуа" и Исламу Слимани из "Монако".

Как известно, в ближайшие месяцы "красные дьяволы" будут вынуждены обходиться без своего лучшего бомбардира Маркуса Рэшфорда, который получил серьезную травму спины.

Потеря Рэшфорда заставила "Юнайтед" выйти на трансферный рынок в поисках краткосрочного решения своей проблемы.

По информации Sky Sports, одной из целей клуб с "Олд Траффорд" является Игало, который до отъезда в Китай в 2017 году успел забить 17 голов в 55 матчах Премьер-Лиги за "Уотфорд".

Помимо 30-летнего нигерийца, "Юнайтед" интересуется Слимани, который этот сезон проводит в "Монако" на правах аренды из "Лестера". Это уже третья командировка Ислама в его английской карьере после периодов в "Ньюкасле" и "Фенербахче".

31-летний алжирец забил семь голов и отдал семь результативных передач при всего 11 появлениях в стартовом составе "Монако" в рамках Лиги 1.

Sky Sports подчеркивает, что "Юнайтед" не собирается покупать Игало или Слимани, обоих игроков рассматривая только для краткосрочной аренды.


Метки Игало, Лестер, Манчестер Юнайтед, Монако, Слимани, Шанхай Шеньхуа

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2020 17:00

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  1. lambert757 24.01.2020 18:30 # lambert757
    Не нужен нам этот утиль

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  2. muaxaxaxa 24.01.2020 18:05 # muaxaxaxa
    Ебу дали что ль?

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  3. chr1s8rown 24.01.2020 17:18 # chr1s8rown
    вы че типа самые умные чтоли.

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  4. blackdreamer 24.01.2020 17:08 # blackdreamer
    топ уровень для середняка

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  5. mancunia-planet 24.01.2020 17:04 # mancunia-planet
    Потеряли единственного хорошо атакующего игрока, и сразу паника. Так уже почки отказали, поздно пить боржоми.

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