"Борнмут" стал очередным претендентом на Роуза
"Борнмут" стал очередным клубом, обратившимся к "Тоттенхэму" насчет аренды левого защитника Данни Роуза.
При Жозе Моуриньо в качестве главного тренера "шпор" Роуз отметился только одним появлением с первых минут в рамках Премьер-Лиги, и столь печальная ситуация с игровым временем ставит под угрозу поездку Данни на Евро-2020 со сборной Англии.
Кроме того, на днях появились слухи, что Роуз повздорил с Моуриньо во время тренировки на фоне недостаточного количества игровых минут.
Эта ситуация не осталась без внимания со стороны других клубов. По информации Sky Sports, сразу шесть представителей Премьер-Лиги заинтересованы в приглашении Роуза.
При этом "Уотфорд", "Ньюкасл" — а теперь и "Борнмут" — уже установили контакт с "Тоттенхэмом" и обсуждают возможность пригласить 29-летнего англичанина в аренду до конца сезона.
Добавим, что в последние недели Моуриньо предпочитает использовать слева в обороне Райана Сессеньона и Яфета Тангангу. Еще одним вариантом станет Бен Дэвис, когда вернется после травмы лодыжки. Наконец, на этой позиции может сыграть и Ян Вертонген, поэтому у "шпор" нет причин препятствовать уходу Роуза.
24.01.2020 16:00
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грязный ниггер
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