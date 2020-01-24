"Борнмут" стал очередным претендентом на Роуза

"Борнмут" стал очередным клубом, обратившимся к "Тоттенхэму" насчет аренды левого защитника Данни Роуза.

При Жозе Моуриньо в качестве главного тренера "шпор" Роуз отметился только одним появлением с первых минут в рамках Премьер-Лиги, и столь печальная ситуация с игровым временем ставит под угрозу поездку Данни на Евро-2020 со сборной Англии.



Кроме того, на днях появились слухи, что Роуз повздорил с Моуриньо во время тренировки на фоне недостаточного количества игровых минут.



Эта ситуация не осталась без внимания со стороны других клубов. По информации Sky Sports, сразу шесть представителей Премьер-Лиги заинтересованы в приглашении Роуза.



При этом "Уотфорд", "Ньюкасл" — а теперь и "Борнмут" — уже установили контакт с "Тоттенхэмом" и обсуждают возможность пригласить 29-летнего англичанина в аренду до конца сезона.



Добавим, что в последние недели Моуриньо предпочитает использовать слева в обороне Райана Сессеньона и Яфета Тангангу. Еще одним вариантом станет Бен Дэвис, когда вернется после травмы лодыжки. Наконец, на этой позиции может сыграть и Ян Вертонген, поэтому у "шпор" нет причин препятствовать уходу Роуза.