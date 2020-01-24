FA оштрафовала "Юнайтед" на 20 тысяч фунтов

"Манчестер Юнайтед" был оштрафован на 20 тысяч фунтов за потерю контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, в минувшее воскресенье "Юнайтед" потерпел поражение на "Энфилде" со счетом 2:0.



На 26-й минуте матча, когда "Ливерпуль" уже вел 1:0, Роберто Фирмино поразил ворота "красных дьяволов" крученым ударом, и рефери Крейг Поусон был готов засчитать этот гол.



Однако игроки "Юнайтед" в негодовании окружили Поусона, указывая на то, что в ходе голевой комбинации защитник хозяев Виргил Ван Дейк нарушил правила на Де Хеа, заставив того выпустить мяч из рук.



Поусон обратился к системе VAR, которая подтвердила фол на Де Хеа, поэтому гол был отменен, однако Ассоциация не простила "дьяволам" то, каким образом они вели себя в этой ситуации.



Клуб с "Олд Траффорд" согласился с обвинениями в неподобающем поведении своих игроков и сегодня был наказан стандартным денежным штрафом в 20 тыс. фунтов.