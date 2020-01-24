Сульшер: "Клопп четыре года строил свою команду"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал проявить терпение и дать ему время на создание команды.
Сульшер оказался под громадным давлением после трех кряду поражений с учетом всех соревнований, и во время домашнего матча против "Бернли" посреди этой недели болельщики "Юнайтед" выразили свое недовольство, покинув стадион еще до финального свистка.
Прямо сейчас "Юнайтед" отстает от вершины Премьер-Лиги на 33 очка, однако Сульшер настаивает, что "быстрого решения" всех проблем не существует.
Оле Гуннар указывает на то, что Юрген Клопп имел несколько лет на создание своего победоносного "Ливерпуля", и надеется, что боссы клуба и фанаты согласятся потерпеть еще.
"Когда ты начинаешь что-то, ты должен придерживаться плана. Я не изменюсь после шести, девяти или 10 месяцев работы и не перестану верить в то, во что верю".
"Я собираюсь придерживаться того, насчет чего мне было оказано доверие, и, надеюсь, я буду делать свою работу хорошо, чтобы каждый увидел, что мы на правильном пути. Все мои разговоры с клубом были позитивными".
"Мы не можем реагировать на весь посторонний шум. Критика будет всегда, ты должен справляться с ней и быть сильнее духом".
"Все мы — я, клуб, тренерский штаб — очень сильны духом, и мы продолжим верить в то, во что верим. Я абсолютно в этом убежден".
"Думаю, наши болельщики знают, что мы кое-что начали, и мне доверили делать эту работу. Как я говорил много раз, это перестройка не может случиться мгновенно. Нужно тщательным образом заложить фундамент, и мы верим, что сейчас у нас хороший костяк игроков, чтобы двигаться вперед при помощи дальнейших приобретений".
"Если тебе нужно снести дом и построить заново, ты не ограничиваешься ремонтом крыши. У нас были дождливые дни, в которые нам бы хотелось иметь крышу, но нам некуда прятаться".
"На мой взгляд, у нас есть своя стратегия. Вы видите, что другие команды успешны, но Юрген потратил четыре года на создание своей команды, и теперь они выступают хорошо. Быстрого решения не существует, нельзя пригласить восемь или 10 игроков в одно трансферное окно".
"У нас было только одно полноценное трансферное окно прошлым летом, потому что покупать в январе сложно. Но мы стараемся что-нибудь предпринять и сейчас", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
24.01.2020 14:00
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Последние комментарии:
не его увольнять нельзя, без него будет скучно))
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Норм лапшу вешает, для сектантов пойдет отмаза, но топ пришел в октябре 2015 и в свой первый полный сезон зашел в зону лч, ну и финалы еврокубков каждый год тоже неплохо, при этом была игра с видным прогрессом от матча к матчу.
Сульшеру долгих лет в маню
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Хахах!вот мастер спиздануть!Клопп с каким составом в финал выходил в первый год посмотри!балабол
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​​Уле Гуннар Сульшер стал фаворитом на следующее увольнение в английской премьер-лиге — 2,25. На фоне этого, одна известная ирландская контора выдала целый список под названием: следующее место работы Сульшера.
(здесь ни капли выдумки, на все можно поставить свои кровные)
Главный тренер Мольде — 3,00
Учитель физкультуры — 4,5
Тренер Манчестер Юнайтед Under-15 — 11,00
Главный тренер клуба из Национальной лиги — 11,00
(5-й по силе дивизион в Англии)
Главный тренер клуба из Северной Национальной лиги — 17,00
(6-й по силе дивизион в Англии)
Главный тренер Кардиффа — 21,00
Главный тренер Солфорда — 21,00
Главный тренер клуба из Южной Национальной лиги — 26,00
Генеральный директор Манчестер Юнайтед — 51,00
Главный тренер Ливерпуля — 501,00
Лайвист Paddy Power — 501,00
Агент Теренса Конголо — 501,00
Главный тренер Килбаррак Юнайтед — 501,00
Главный тренер Манчестер Сити — 501,00
Водопроводчик — 501,00
Художник и декоратор — 501,00
Ведущий ток-шоу «Loose Women» — 501,00
Приходской священник — 501,00
и бонусом:
Заменит принца Гарри в королевский семье — тоже 501,00
#чепоставить
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все правильно. и лемпарду тоже надо дать время, у него все получится
#лемпардверим
#сердцечелсидиспетчерчелси
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Как же он гладко стелит...
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Смотри как играл первые годы команды Клоппа!!!!
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вместо того, чтоб решать проблемы, лепит отмазки. типичный менталитет терпилы
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А Конте взял команду с 10 места и сразу сделал чемпионом. Правда другие топы были в дичайшем кризисе
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Все любят Олега, добряк он)
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звучит как отмазы :)
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надеюсь и тебе эти 4 года дадут
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За 4 года научил играть только в прямолинейный футбол
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Тебе и 8 года нежалко
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Верим в тебя братишка!!! GGMU
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Какой же ты пидoрас срульшер, у клоппа игра была видна в первые месяцы и команда в финал ле прошла с практически одним дepьмом в составе, а ты е6аный голум больше года у руля и твой единственный план на игру - на контре кое как закинуть первыми гол, иначе соперник начинает е6ать в жoпу Юнайтед. Все.
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