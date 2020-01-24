Сульшер: "Клопп четыре года строил свою команду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал проявить терпение и дать ему время на создание команды.

Сульшер оказался под громадным давлением после трех кряду поражений с учетом всех соревнований, и во время домашнего матча против "Бернли" посреди этой недели болельщики "Юнайтед" выразили свое недовольство, покинув стадион еще до финального свистка.



Прямо сейчас "Юнайтед" отстает от вершины Премьер-Лиги на 33 очка, однако Сульшер настаивает, что "быстрого решения" всех проблем не существует.



Оле Гуннар указывает на то, что Юрген Клопп имел несколько лет на создание своего победоносного "Ливерпуля", и надеется, что боссы клуба и фанаты согласятся потерпеть еще.



"Когда ты начинаешь что-то, ты должен придерживаться плана. Я не изменюсь после шести, девяти или 10 месяцев работы и не перестану верить в то, во что верю".



"Я собираюсь придерживаться того, насчет чего мне было оказано доверие, и, надеюсь, я буду делать свою работу хорошо, чтобы каждый увидел, что мы на правильном пути. Все мои разговоры с клубом были позитивными".



"Мы не можем реагировать на весь посторонний шум. Критика будет всегда, ты должен справляться с ней и быть сильнее духом".



"Все мы — я, клуб, тренерский штаб — очень сильны духом, и мы продолжим верить в то, во что верим. Я абсолютно в этом убежден".



"Думаю, наши болельщики знают, что мы кое-что начали, и мне доверили делать эту работу. Как я говорил много раз, это перестройка не может случиться мгновенно. Нужно тщательным образом заложить фундамент, и мы верим, что сейчас у нас хороший костяк игроков, чтобы двигаться вперед при помощи дальнейших приобретений".



"Если тебе нужно снести дом и построить заново, ты не ограничиваешься ремонтом крыши. У нас были дождливые дни, в которые нам бы хотелось иметь крышу, но нам некуда прятаться".



"На мой взгляд, у нас есть своя стратегия. Вы видите, что другие команды успешны, но Юрген потратил четыре года на создание своей команды, и теперь они выступают хорошо. Быстрого решения не существует, нельзя пригласить восемь или 10 игроков в одно трансферное окно".



"У нас было только одно полноценное трансферное окно прошлым летом, потому что покупать в январе сложно. Но мы стараемся что-нибудь предпринять и сейчас", — цитирует Сульшера Daily Mirror.