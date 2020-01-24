Сульшер: "Клопп четыре года строил свою команду"

Юрген Клопп и Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал проявить терпение и дать ему время на создание команды.

Сульшер оказался под громадным давлением после трех кряду поражений с учетом всех соревнований, и во время домашнего матча против "Бернли" посреди этой недели болельщики "Юнайтед" выразили свое недовольство, покинув стадион еще до финального свистка.

Прямо сейчас "Юнайтед" отстает от вершины Премьер-Лиги на 33 очка, однако Сульшер настаивает, что "быстрого решения" всех проблем не существует.

Оле Гуннар указывает на то, что Юрген Клопп имел несколько лет на создание своего победоносного "Ливерпуля", и надеется, что боссы клуба и фанаты согласятся потерпеть еще.

"Когда ты начинаешь что-то, ты должен придерживаться плана. Я не изменюсь после шести, девяти или 10 месяцев работы и не перестану верить в то, во что верю".

"Я собираюсь придерживаться того, насчет чего мне было оказано доверие, и, надеюсь, я буду делать свою работу хорошо, чтобы каждый увидел, что мы на правильном пути. Все мои разговоры с клубом были позитивными".

"Мы не можем реагировать на весь посторонний шум. Критика будет всегда, ты должен справляться с ней и быть сильнее духом".

"Все мы — я, клуб, тренерский штаб — очень сильны духом, и мы продолжим верить в то, во что верим. Я абсолютно в этом убежден".

"Думаю, наши болельщики знают, что мы кое-что начали, и мне доверили делать эту работу. Как я говорил много раз, это перестройка не может случиться мгновенно. Нужно тщательным образом заложить фундамент, и мы верим, что сейчас у нас хороший костяк игроков, чтобы двигаться вперед при помощи дальнейших приобретений".

"Если тебе нужно снести дом и построить заново, ты не ограничиваешься ремонтом крыши. У нас были дождливые дни, в которые нам бы хотелось иметь крышу, но нам некуда прятаться".

"На мой взгляд, у нас есть своя стратегия. Вы видите, что другие команды успешны, но Юрген потратил четыре года на создание своей команды, и теперь они выступают хорошо. Быстрого решения не существует, нельзя пригласить восемь или 10 игроков в одно трансферное окно".

"У нас было только одно полноценное трансферное окно прошлым летом, потому что покупать в январе сложно. Но мы стараемся что-нибудь предпринять и сейчас", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 24.01.2020 15:07 # scauzer11
    не его увольнять нельзя, без него будет скучно))

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  2. liverfun 24.01.2020 15:03 # liverfun
    Норм лапшу вешает, для сектантов пойдет отмаза, но топ пришел в октябре 2015 и в свой первый полный сезон зашел в зону лч, ну и финалы еврокубков каждый год тоже неплохо, при этом была игра с видным прогрессом от матча к матчу.
    Сульшеру долгих лет в маню

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  3. liverbro 24.01.2020 15:03 # liverbro
    Хахах!вот мастер спиздануть!Клопп с каким составом в финал выходил в первый год посмотри!балабол

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  4. pistolero-lfc 24.01.2020 14:41 # pistolero-lfc
    &#8203;&#8203;Уле Гуннар Сульшер стал фаворитом на следующее увольнение в английской премьер-лиге — 2,25. На фоне этого, одна известная ирландская контора выдала целый список под названием: следующее место работы Сульшера.

    (здесь ни капли выдумки, на все можно поставить свои кровные)

    Главный тренер Мольде — 3,00
    Учитель физкультуры — 4,5
    Тренер Манчестер Юнайтед Under-15 — 11,00
    Главный тренер клуба из Национальной лиги — 11,00
    (5-й по силе дивизион в Англии)
    Главный тренер клуба из Северной Национальной лиги — 17,00
    (6-й по силе дивизион в Англии)
    Главный тренер Кардиффа — 21,00
    Главный тренер Солфорда — 21,00
    Главный тренер клуба из Южной Национальной лиги — 26,00
    Генеральный директор Манчестер Юнайтед — 51,00
    Главный тренер Ливерпуля — 501,00
    Лайвист Paddy Power — 501,00
    Агент Теренса Конголо — 501,00
    Главный тренер Килбаррак Юнайтед — 501,00
    Главный тренер Манчестер Сити — 501,00
    Водопроводчик — 501,00
    Художник и декоратор — 501,00
    Ведущий ток-шоу «Loose Women» — 501,00
    Приходской священник — 501,00

    и бонусом:

    Заменит принца Гарри в королевский семье — тоже 501,00

    #чепоставить

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  5. j-silver 24.01.2020 14:40 # j-silver
    все правильно. и лемпарду тоже надо дать время, у него все получится
    #лемпардверим
    #сердцечелсидиспетчерчелси

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  6. manchester-united 24.01.2020 14:39 # manchester-united
    Как же он гладко стелит...

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  7. saad 24.01.2020 14:36 # saad
    Смотри как играл первые годы команды Клоппа!!!!

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  8. narcot 24.01.2020 14:35 # narcot
    вместо того, чтоб решать проблемы, лепит отмазки. типичный менталитет терпилы

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  9. lfc-krr 24.01.2020 14:35 # lfc-krr
    А Конте взял команду с 10 места и сразу сделал чемпионом. Правда другие топы были в дичайшем кризисе

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  10. mancunia-planet 24.01.2020 14:32 # mancunia-planet
    Все любят Олега, добряк он)

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  11. ooaaaa 24.01.2020 14:18 # ooaaaa
    звучит как отмазы :)

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  12. lfcynwa 24.01.2020 14:17 # lfcynwa
    надеюсь и тебе эти 4 года дадут

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  13. pistolero-lfc 24.01.2020 14:15 # pistolero-lfc
    За 4 года научил играть только в прямолинейный футбол

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  14. chr1s8rown 24.01.2020 14:09 # chr1s8rown
    Тебе и 8 года нежалко

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  15. smokekush 24.01.2020 14:05 # smokekush
    Верим в тебя братишка!!! GGMU

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  16. mufc1994 24.01.2020 14:02 # mufc1994
    Какой же ты пидoрас срульшер, у клоппа игра была видна в первые месяцы и команда в финал ле прошла с практически одним дepьмом в составе, а ты е6аный голум больше года у руля и твой единственный план на игру - на контре кое как закинуть первыми гол, иначе соперник начинает е6ать в жoпу Юнайтед. Все.

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