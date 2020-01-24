Лукаку не жалеет, что ушел из "Юнайтед"
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку заявил, что не жалеет о своем решении уйти из "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.
Забив 42 гола за два сезона на "Олд Траффорд", прошлым летом Лукаку отправился покорять Италию, где пока чувствует себя отлично.
Ромелу находится в замечательной форме в этом сезоне, отличившись 18 раз и помогая команде Антонио Конте сражаться за титул Серии А.
По словам 26-летнего бельгийца, он сам принял решение уйти из "Юнайтед", и об это решении Лукаку ничуть не жалеет.
"Я принял свое решение в марте. Я отправился в кабинет главного тренера и сказал ему, что для меня настало время попробовать что-нибудь еще".
"Я не показывал хорошего футбола и не играл. Я думал, что для обеих сторон будет лучше расстаться. Думаю, я принял правильное решение".
"Отпустив меня, "Манчестер Юнайтед" высвободил место для становления молодых игроков, поэтому я думаю, то была выигрышная ситуация для обеих сторон".
"Думаю, мне требовалось заново обрести себя. В прошлом году мне было тяжело с профессиональной точки зрения, потому что у меня не складывалось так, как я хотел, и я не показывал хорошего футбола".
"Поэтому мне требовалось покопаться в себе и найти, чего мне не хватает. В итоге я пришел к выводу, что для меня настало время сменить обстановку", — сообщил Лукаку Sky Sports.
24.01.2020 13:00
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