Макманаман считает, что "Ливерпулю" не нужно покупать Мбаппе

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман считает, что мерсисайдскому клубу не нужно покупать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Восстановив свою мощь на европейской и внутренней арене за последние пару лет, "Ливерпуль" может столкнуться с некоторыми затруднениями при поисках игроков, которые бы сделали команду Юргена Клоппа еще сильнее.



Одной из возможных трансферных целей "красных" пресса называет как раз Мбаппе, и Макманаман был бы рад этому трансферу, но одновременно считает, что столь крупная покупка может нарушить ту гармонию, что есть между имеющимися игроками.



"Я был бы счастлив увидеть его в "Ливерпуле"! Я говорю уже три или четыре года, что он станет лучшим игроком в мире, но в данный момент "Ливерпуль" неудержим, и они не так уж нуждаются в Килиане Мбаппе".



"Им пришлось бы заплатить 250 миллионов фунтов, чтобы заполучить его. Давайте будем честны, именно столько он бы и стоил".



"Если Неймар стоил 198 миллионов фунтов, тогда Мбаппе будет стоит четверть миллиарда. "Ливерпуль" — лучшая команда в данный момент, и если он решится перейти сюда, то принесет с собой большой багаж".



"Дело не в нем лично, однако приглашение еще одного большого нападающего, который в столь молодом возрасте уже является одним из лучших в мире, за такие большие деньги может нарушить баланс команды, которая и так является лучшей в мире в данный момент".



"Ливерпулю" нужно многое учесть, прежде чем делать этот шаг. Это риск — именно так. Разве "Барселона" не нарушила свою тройку нападения приглашением Антуана Гризманна в этом сезоне? Разве "Реал" искал еще одного нападающего, когда там играли Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема?"



"Думаю, счастье команде важнее всего. У тройки "Ливерпуля" есть эта гармония, плюс они обладают Дивоком Ориги, который может выходить со скамейки и менять игру".



"Все, что я слышал про Килиана Мбаппе и его качества, говорит мне о том, что он невероятный футболист, и он сделал бы состав "Ливерпуля" лучше, но ты просто должен быть очень осторожен — в первую очередь с ценником, и во вторую очень с возможным эффектом на команду", — цитирует Макманамана Goal.