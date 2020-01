Светская хроника за пятницу

Карлос Тевес может вернуться в "Манчестер Юнайтед". Пьер-Эмерик Обамеянг открыт к переходу в "Барселону". "Челси" сохраняет интерес к Федору Чалову. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани в этом месяце. (The Telegraph)



"Юнайтед" по-прежнему хочет полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона. (Daily Star)



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал своим боссам три приоритетных трансферных цели на грядущее лето: Джейдон Санчо, Деклан Райс и Сандер Берге. (Bleacher Report)



35-летний нападающий "Боки Хуниорс" Карлос Тевес может вернуться в "Юнайтед". (Tuttosport)



"Атлетико" вступил в борьбу с "Юнайтед" за полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. (Corriere da Manha)



"Тоттенхэм" согласился отпустить полузащитника Кристиана Эриксена в "Интер" за 16.8 млн. фунтов (Sempreinter)



Виллиан Жозе из "Реал Сосьедад" не является приоритетной целью "Тоттенхэма" по укреплению позиции нападающего. (Evening Standard)



Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг открыт к переходу в "Барселону". (Mundo Deportivo)



"Челси" все еще может обратиться к варианту с нападающим ЦСКА Федором Чаловым, если не сможет заполучить Эдинсона Кавани из ПСЖ. (Daily Express)



"Ньюкасл" хочет арендовать нападающего "Челси" Оливье Жиру. (The Telegraph)



"Интер" обратил внимание на Фернандо Льоренте из "Наполи" и в результате может отказаться от своих притязаний на Жиру. (Sky Sports)



Агент нападающего "Гремио" Эвертона Соареса вылетел на переговоры с "Эвертоном". Сделка "очень близка".(Zero Hora)



"Лестер" отклонил предложение "Астон Виллы" об аренде нападающего Ислама Слимани до конца сезона и лишь готов обсудить продажу алжирца. (L'Equipe)



Другое



Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу и ждет звонка из "Юнайтед". (Mundo Deportivo)



Позиция Эда Вудворда как вице-президента "Юнайтед" находится в безопасности. (BBC)



На следующий день после поражения от "Бернли" игроки "Юнайтед" во главе с ассистентом Майклом Кэрриком отправились на спа-курорт. (Daily Mail)



"Челси" стал первым клубом Премьер-Лиги, открывшим киоск с полностью веганской едой. Киоск будет работать во время матчей на "Стэмфорд Бридж". (BBC)