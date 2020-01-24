Клопп не испытывает давлени от приближающегося титула

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не испытывает давления от приближающегося титула Премьер-Лиги и даже не помнит, сколько очков отрыв имеет его команда.

Вырвав победу у "Вулверхэмптона" благодаря позднему голу Роберто Фирмино накануне вечером (1:2), "красные" восстановили 16 очков преимущества над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге и по-прежнему имеют матч в запасе.



Пресса и болельщики уже рассуждают о том, когда и в каком матче "Ливерпуль" может оформить титул, однако Клопп сосредоточен совершенно на другом.



"Я не думаю об этом — мне приходится каждую неделю спрашивать, сколько точно у нас очков, и это правда. Я забываю об этом с течением недели".



"Я не думаю об этом. Я лишь знаю, что нам играть в воскресенье против "Шрюсбери" (в Кубке Англии), затем в среду против "Вест Хэма", а затем в субботу".



"Это три матча в течение семи дней, и это много. Мы потеряли Садио Мане с травмой, и это то давление, о котором я думаю. Остальное не давит на нас".



"От слов "вы можете проиграть следующие шесть матчей" (но все равно стать чемпионами), мне становится тошно, если честно. Все решено, когда решено, и никак не раньше".



"Поэтому давайте просто продолжать. Мы должны находить решения для всех всех матчей, различных матчей. Давайте работать над этим, и делать нам это придется, вероятно, без Садио", — цитирует Клоппа Sky Sports.