Мане получил травму задней поверхности бедра
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане получил травму задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".
Отыграв всего полчаса на "Молинью" накануне вечером, Мане был вынужден попросить о замене и уступил свое место на поле Такуми Минамино, для которого это оказался дебют в Премьер-Лиге.
В следующие девять дней "Ливерпулю" предстоит сыграть три матча, и некоторые из них — если не все — Садио, возможно, придется пропустить.
"Очень жаль, что ему пришлось уйти с поля. Надеюсь, травма не слишком серьезна — просто что-то кольнуло в мышце, но завтра станет видно", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Sky Sports.
24.01.2020 08:00
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Последние комментарии:
Здоровья бисту. Отдыхай и восстанавливайся перед ЛЧ
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Дальше 3 матча в принципе проходные. Можно и отдых дать топарику. Пусть к Норвичу готовится.
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Очкастый далбоеб дай ж одтых . Который матч одни теже игроки в старте . Выпусти лалу миномино ориги.
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Мане получил травму задней поверхности бедра
В следующие девять дней "Ливерпулю" предстоит сыграть три матча, и некоторые из них — если не все — Садио, возможно, придется пропустить.
"Очень жаль, что ему пришлось уйти с поля. Надеюсь, травма не слишком серьезна — просто что-то кольнуло в мышце, но завтра станет видно", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Sky Sports.
Миха узнал про травму и срок восстановления раньше врачей и Клоппа.
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Эхх, не получится теперь ЗМ получить...
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