Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане получил травму задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Отыграв всего полчаса на "Молинью" накануне вечером, Мане был вынужден попросить о замене и уступил свое место на поле Такуми Минамино, для которого это оказался дебют в Премьер-Лиге.



В следующие девять дней "Ливерпулю" предстоит сыграть три матча, и некоторые из них — если не все — Садио, возможно, придется пропустить.



"Очень жаль, что ему пришлось уйти с поля. Надеюсь, травма не слишком серьезна — просто что-то кольнуло в мышце, но завтра станет видно", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Sky Sports.