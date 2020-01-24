Мане получил травму задней поверхности бедра

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане получил травму задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Отыграв всего полчаса на "Молинью" накануне вечером, Мане был вынужден попросить о замене и уступил свое место на поле Такуми Минамино, для которого это оказался дебют в Премьер-Лиге.

В следующие девять дней "Ливерпулю" предстоит сыграть три матча, и некоторые из них — если не все — Садио, возможно, придется пропустить.

"Очень жаль, что ему пришлось уйти с поля. Надеюсь, травма не слишком серьезна — просто что-то кольнуло в мышце, но завтра станет видно", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Мане, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1734

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  1. lfc-krr 24.01.2020 08:47 # lfc-krr
    Здоровья бисту. Отдыхай и восстанавливайся перед ЛЧ

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  2. sssuso 24.01.2020 08:17 # sssuso
    Дальше 3 матча в принципе проходные. Можно и отдых дать топарику. Пусть к Норвичу готовится.

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  3. chr1s8rown 24.01.2020 08:08 # chr1s8rown
    Очкастый далбоеб дай ж одтых . Который матч одни теже игроки в старте . Выпусти лалу миномино ориги.

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  4. tigerpool 24.01.2020 08:05 # tigerpool
    Мане получил травму задней поверхности бедра

    В следующие девять дней "Ливерпулю" предстоит сыграть три матча, и некоторые из них — если не все — Садио, возможно, придется пропустить.

    "Очень жаль, что ему пришлось уйти с поля. Надеюсь, травма не слишком серьезна — просто что-то кольнуло в мышце, но завтра станет видно", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа Sky Sports.


    Миха узнал про травму и срок восстановления раньше врачей и Клоппа.

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  5. qwerd 24.01.2020 08:03 # qwerd
    Эхх, не получится теперь ЗМ получить...

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