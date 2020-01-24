Семь вещей, что мы узнали в 24-м туре

"Ливерпуль" сделал очередной шаг к титулу, "Челси" потерял очки с "Арсеналом" и оставил борьбу за четвертое место открытой, "Тоттенхэм" победил впервые в 2020 году. Таковые некоторые из наблюдений, которые можно было сделать в 24-м туре Премьер-Лиги.





"Челси" не пользуется обстоятельствами



Команде Фрэнка Лэмпарда не удалось во второй раз в течение месяца победить "Арсенал". При том, что на этот раз обстоятельства были на стороне "синих". Они играли в большинстве с середины первого тайма, и удаление Давида Луиса (его первое возвращение на "Стэмфорд Бридж" после летнего перехода) принесло с собой также пенальти и забитый мяч. Все было в руках "Челси".



Но каким-то образом хозяева позволили "Арсеналу" дважды отыграться, в обоих случаях создав для соперника все условия. Нужно отдать должное "канонирам": и Габриэль Мартинелли, и Эктор Беллерин (и команда в целом), верили в себя и использовали свои шансы. И все же это был матч, который "Челси" должен был выигрывать. Подопечные Лэмпарда продолжают играть с юношеской наивностью, напоминая тот самый "Арсенал" времен позднего Венгера.



"Борнмут" прерывает серию неудач



На "Дин Корт" наверняка ощущали отчаяние после того, как "Борнмут" "сухо" проиграл нескольким конкурентам в последние недели. В домашней встрече с еще одним, "Брайтоном", команда Эдди Хау фаворитом не была — и начало встречи снова не говорило в пользу хозяев.



Вдохновением стали сейвы голкипера Аарона Рэмсдейла. Он не позволил сопернику забить первый мяч, который в предыдущих случаях был для "Борнмута" фатальным. Когда же забила сама команда Хау, мы увидели ее в привычном ранее образе. Каллум Уилсон прервал свою голевую засуху, "Борнмут" забил трижды в чемпионате впервые с сентября и одержал только третью победу с конца октября. Надежда снова жива. "Брайтон" же приближается к зоне вылета, выиграв только раз в последних девяти матчах — как раз таки с "Борнмутом" на своем поле.



"Ньюкасл" — команда с исключительным характером



Несколько дней назад "сороки" в компенсированное время вырвали победу над "Челси". И если тогда команда Стива Брюса действительно сдерживала своего соперника, то в матче с "Эвертоном" все было однозначно. "Ириски" доминировали с первой до последний минуты и могли забивать больше тех двух мячей, которые оказались в воротах Мартина Дубравки. Казалось, отличный вечер на "Гудисон Парк", который украсил долгожданный первый гол Мойзе Кина.



Каким-то образом "Ньюкасл" выкарабкался. Это большая удача, но также характер команды, которая даже в крайних ситуациях продолжает в нее верить. В компенсированное время "сороки" забили не раз, а дважды — с интервалом в 110 секунд. Оба мяча на счету центрбека Флориана Лежена, даже не забивавшего в Премьер-Лиге до этого. "Есть вещи, которые контролировать в футболе невозможно", — верно заметил после игры Карло Анчелотти. Нынешний "Ньюкасл" — одна из таких вещей. Хотя, менеджеру "ирисок" стоит спросить с Джордана Пикфорда, действия которого в концовке поспособствовали новому подвигу "сорок".



"Тоттенхэм" прервал серию неудач



До этой среди последний мяч "шпор" в чемпионате был забит на поле "Норвича" в конце декабря. Лондонцам пришлось дождаться новой встречи с аутсайдером, чтобы снова отпраздновать гол. Более того, команда Жозе Моуриньо также взяла три очка — чего не случалось еще дольше.



Ничего особенного "Тоттенхэм" в этой встрече не показал. Деле Алли стал тем самым автором знакового гола, а Сон Хен Мин — человеком, принесшим хозяевам победу. Лондонцы продолжают разыгрывать хорошие атаки на завершающей стадии, но до этих стадий дело доходит не так часто. Возвращение Уго Льориса не сохранило "Тоттенхэму" "клин-шит": в отличие от Пауло Гассаниги в предыдущей игре, он свой пенальти не парировал. Но, одержав редкую для себя победу, "шпоры" приблизились к "Челси" — и даже в таком нестабильном состоянии у них остаются шансы на попадание в четверку.



"Лестер" потерял Варди, но взял три очка



Серьезность повреждения Джейми Варди пока неизвестна, но и без своего лучшего бомбардира команда Брендана Роджерса отправила в нокаут "Вест Хэм". Это был очень нужный результат после двух подряд поражений, также укрепивший положение "лис" на третьей строчки таблицы.



Айозе Перес забил свои первые мячи на домашнем стадионе, и это приятный факт в случае потенциальной потери Варди. "Вест Хэм" желаемого не показал. От команды Дэвида Мойеса ожидали организованной игры в задней линии, но именно здесь лондонцы и подвели. Безоговорочно худшее выступление "молотобойцев" под руководством нового тренера, которое напоминает: гарантировать спасение лондонцам нельзя даже после прихода Мойеса. Тем более что в этом туре победил не только "Борнмут", но и "Астон Вилла", вырвавшая три очка с "Уотфордом". Признаки жизни внизу таблицы подает каждый.



"Манчестер Юнайтед" снова разочаровал



"Бернли" не побеждал на "Олд Траффорд" с 1962 года, и серия наконец прервалась в этом туре. Ожидаемо? С одной стороны, команде Шона Дайча давно не даются матчи с грандами. С другой, "Бернли" в этом году выступает четкими сериями. Если команда проигрывает, то это на несколько недель. То же самое с победами. Победив "Лестер" на выходных, "бордовые" открыли положительную серию, что и подтвердил матч на "Олд Траффорд".



Гостям понадобилось два удара в створ, чтобы дважды пробить Давида Де Хеа. Очередной гол лучшего бомбардира Криса Вуда, а также маленький шедевр от Джея Родригеса. "Юнайтед" свои лучшие моменты имел еще при счете 0:0. В критической ситуации случился только отмененный гол Люка Шоу, но в тот момент трибуны "Олд Траффорд" уже пустели. Такой картины в Манчестере не было давно, и даже непробиваемый Оле Гуннар Сульшер был вынужден признать: его команда играла "недостаточно хорошо". Простым объяснением будет потеря Маркуса Рэшфорда, но все это мы видели и с ним в составе.



"Ливерпуль" продолжает побеждать



Лидеры чемпионата в этом сезоне не раз ходили по тонкому льду, но оступились только раз — осенью на поле "Манчестер Юнайтед". Чемпионский титул команде Юргена Клоппа обеспечен уже сейчас. "Ливерпуль" демонстрирует настолько выдающиеся результаты, что даже еще одна ничья на его оставшемся пути будет выглядеть большим сюрпризом.



"Ливерпуль" был очень близок к ней на "Молинью". Более того, пропустив впервые с начала декабря (гол Рауля Хименеса), лидеры вполне могли пропускать снова и оставаться ни с чем. Но, как и в конце декабря в Ливерпуле, удача была на стороне мерсисайдцев, а не "Вулверхэмптона". Впрочем, гостям нужно было не только пережить шторм у своих ворот, но и использовать шанс у ворот соперника. Роберто Фирмино принес "Ливерпулю" очередную победу, хотя дежурной она не была, и даже после этого соперник должен был сравнивать счет. Тем не менее, подопечные Клоппа продолжают побеждать, сохраняя редкую стойкость — при том, что им уже давно позволены ошибки.



Иван Громиков специально для FAPL.ru