"Барселона" обратилась насчет Эриксена

"Барселона" сделала запрос относительно приобретения полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно.

В минувший вторник Эриксен провел встречу с президентом "шпор" Даниэлем Леви, подтвердив свое желание поскорее перебраться в "Интер".



Однако "Интеру" никак не удается согласовать стоимость Кристиана. "Тоттенхэм" установил за свою звезду цену в 17 миллионов фунтов и отказывается идти на уступки.



Теперь, сообщает Sky Sports, у 27-летнего датчанина может появиться еще один привлекательный вариант продолжения карьеры — "Барселона" готова предложить Эриксену возможность попробовать себя в Ла Лиге.



При этом издание Daily Mirror добавляет, что "Интер" остается фаворитом в борьбе за Эриксена, а "Барселона" предпочла бы не платить за Кристиана, подписав того свободным агентом в конце сезона.