"Ливерпуль" одолел на выезде "Вулверхэмптон"

Сумев потрепать нервы "Ливерпулю", "Вулверхэмптон" все же капитулировал перед лидером Премьер-Лиги на своем поле — 1:2.

Стартовые составы обеих команд не изменились относительно предыдущих матчей, но у "волков" были названы в числе запасных выздоровевшие Вилли Боли и Диогу Жота.



"Красным" хватило одного момента, чтобы открыть счет, причем случилось это уже на седьмой минуте. Трент Александер-Арнольд исполнил угловой, а Джордан Хендерсон пробил головой в притирку со штангой — 0:1.



Правды ради, хозяева тоже могли забить с помощью своего первого момента. На 11 минуте Мэтт Дохерти, избежав офсайда и ускользнув от всех защитников, бил головой после навеса Рубена Невеша, но просто не попал в створ.



Спустя семь минут обмен моментами продолжился. Садио Мане с левого фланга выполнил заброс в центр на Мохамеда Салаха, который совершил лишнее касание и упустил возможность для нормального удара из убойной позиции.



Около получасовой отметки проблемы со здоровьем возникли у Мане, и главный тренер гостей Юрген Клопп был вынужден заменить сенегальца, выпустив Такуми Минамино.



Что касается игры, то в остатке тайма "Ливерпуль" более-менее контролировал ситуацию на поле, хотя и не напрягался. Незадолго до свистка на перерыв неплохой момент имел Салах, однако пожадничал поделиться мячом с Минамино и сам нанес удар, который был заблокирован защитником.



А во втором тайме "Вулверхэмптону" хватило пяти минут, чтобы сравнять счет. Адама Траоре навесил с правого фланга к воротам, где Рауль Хименес, как раз отправивший его в прорыв по краю поля, головой послал мяч в угол ворот — 1:1.



Сравняв счет, "волки" осмелели и провели еще несколько неплохих атак. Траоре и Хименес пытались пробить Алиссона, но безуспешно.



Хозяева определенно перехватили инициативу, однако Клопп вовремя выпустил Фабиньо, и это помогло "красным" стабилизировать игру и перестать проваливаться в обороне.



На 82-й минуте Роберто Фирмино мог принести гостям победу, но голкипер "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу отразил его удар с близкого расстояния. Впрочем уже спустя пару минут бразилец исправился, улучшив свою позицию внутри штрафной и расстреляв ворота с 12 метров — 1:2.



На этом игра по сути закончилась, если не считать промах Жоты с линии вратарской в компенсированное время.



"Вулверхэмптон" показал себя достойнейшим соперником, сравняв счет и подвергнув "Ливерпуль" серьезному давлению в начале второго тайма. Однако "волки" своими моментами не воспользовались, за что в итоге были наказаны, когда чуть сбавили обороты.



"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче