"Ливерпуль" одолел на выезде "Вулверхэмптон"

Виргил Ван Дейк и Роберто Фирмино Сумев потрепать нервы "Ливерпулю", "Вулверхэмптон" все же капитулировал перед лидером Премьер-Лиги на своем поле — 1:2.

Стартовые составы обеих команд не изменились относительно предыдущих матчей, но у "волков" были названы в числе запасных выздоровевшие Вилли Боли и Диогу Жота.

"Красным" хватило одного момента, чтобы открыть счет, причем случилось это уже на седьмой минуте. Трент Александер-Арнольд исполнил угловой, а Джордан Хендерсон пробил головой в притирку со штангой — 0:1.

Правды ради, хозяева тоже могли забить с помощью своего первого момента. На 11 минуте Мэтт Дохерти, избежав офсайда и ускользнув от всех защитников, бил головой после навеса Рубена Невеша, но просто не попал в створ.

Спустя семь минут обмен моментами продолжился. Садио Мане с левого фланга выполнил заброс в центр на Мохамеда Салаха, который совершил лишнее касание и упустил возможность для нормального удара из убойной позиции.

Около получасовой отметки проблемы со здоровьем возникли у Мане, и главный тренер гостей Юрген Клопп был вынужден заменить сенегальца, выпустив Такуми Минамино.

Что касается игры, то в остатке тайма "Ливерпуль" более-менее контролировал ситуацию на поле, хотя и не напрягался. Незадолго до свистка на перерыв неплохой момент имел Салах, однако пожадничал поделиться мячом с Минамино и сам нанес удар, который был заблокирован защитником.

А во втором тайме "Вулверхэмптону" хватило пяти минут, чтобы сравнять счет. Адама Траоре навесил с правого фланга к воротам, где Рауль Хименес, как раз отправивший его в прорыв по краю поля, головой послал мяч в угол ворот — 1:1.

Сравняв счет, "волки" осмелели и провели еще несколько неплохих атак. Траоре и Хименес пытались пробить Алиссона, но безуспешно.

Хозяева определенно перехватили инициативу, однако Клопп вовремя выпустил Фабиньо, и это помогло "красным" стабилизировать игру и перестать проваливаться в обороне.

На 82-й минуте Роберто Фирмино мог принести гостям победу, но голкипер "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу отразил его удар с близкого расстояния. Впрочем уже спустя пару минут бразилец исправился, улучшив свою позицию внутри штрафной и расстреляв ворота с 12 метров — 1:2.

На этом игра по сути закончилась, если не считать промах Жоты с линии вратарской в компенсированное время.

"Вулверхэмптон" показал себя достойнейшим соперником, сравняв счет и подвергнув "Ливерпуль" серьезному давлению в начале второго тайма. Однако "волки" своими моментами не воспользовались, за что в итоге были наказаны, когда чуть сбавили обороты.

"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2020 00:55

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 24.01.2020 01:54 # liverpool1892est
    Матч 4-го раунда Кубка Англии с «Шрусбери Таун», который должен состояться в воскресенье 26 января 2020 года на стадионе Нью Медоу (начало в 22:00 по московскому времени), обслужит бригада во главе с Андре Марринером.

    Лайнсмены: Дэниел Кук и Стюарт Барт.

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  2. liverpool1892est 24.01.2020 01:51 # liverpool1892est
    Безпися ты лицемер нубский.Твой Челси сегодня протащили на подножке,ты должен целовать нам писюны и благодарить своих хозяев.Не благодарная скотина

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  3. bezviz 24.01.2020 01:48 # bezviz
    лузерка это помофка а колбасники какие-то придоры...

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  4. liverpool1892est 24.01.2020 01:44 # liverpool1892est
    Салах какой то хуило

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  5. rentv 24.01.2020 01:43 # rentv
    24.01.2020 01:31 #
    thegodfather

    а меня на работе девочки тискают и по попке шлепают, потому, что я красавчик
    вот и думай, что лучше, ахаххахаа

    Источник: http://fapl.ru/posts/76221/?c=1#c7079817

    У меня на работе девушки так с той терьерчиком образаются

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  6. lovrentiy 24.01.2020 01:42 # lovrentiy
    Ну наконец то пенсы очухались. По сути праздник сегодня не только на стороне красных. Теперяча пенсы в каждом матче за ЛФК, чтоб сберечь свои булки.

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  7. slash-lfc 24.01.2020 01:41 # slash-lfc
    95' Mane v Chelsea
    80' Firmino v Burnley
    90' Milner v Leicester
    85' Lallana v Man Utd
    90' Origi v Arsenal
    87' Robertson v Villa
    90' Mane v Villa
    85' Firmino v Crystal Palace
    90' Firmino v Monterrey
    99' Firmino v Flamengo
    90' Salah v Man Utd
    84' Firmino v Wolves

    Mentality giants.

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  8. mikkiynwa 24.01.2020 01:37 # mikkiynwa
    Трент, кстати, очередная ГП.

    Ну что за топарь.

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  9. mikkiynwa 24.01.2020 01:30 # mikkiynwa
    Сильнейший чемпион назревает, за всю историю чемпионата Англии.

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  10. skychnie-oboi 24.01.2020 01:30 # skychnie-oboi
    До сих пор не могу поверить что мы лучший клуб ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ.
    ГЕГЕМОН и чемпион Англии через пару туров.

    Просто сон.Как же приятно идти на работу всегда в пи3датом настроении.Где все тебя хлопают по плечу и уважают как лидера по жизни и альфасамца.

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  11. thegodfather 24.01.2020 01:28 # thegodfather
    зеропуки такие долбоебы, кееееееек)))

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  12. bezviz 24.01.2020 01:25 # bezviz
    Челси 5 АПЛ
    лузерка 0 апл

    лежать сосать)))

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  13. bmw-e34 24.01.2020 01:25 # bmw-e34
    Ну ещё справедливости ради, футбол у ЛФК реально примитивный)) креатива в центре по сути и нет. Некому низом в атаку мяч передать. Всё через фланги, а что не флаги то лонгболы на коротких Салаха и Минамино.

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  14. coon4 24.01.2020 01:24 # coon4
    какой диаметр у бутылки, на которую садится фирмино с таким е6алом

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  15. spart19an 24.01.2020 01:23 # spart19an
    Вангамод: Ливерпуль станет чемпионом 21 марта. Пиздец

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  16. imf-tau 24.01.2020 01:20 # imf-tau
    30 минут с конца матче -100 комментов, чертовы ноулайферы.

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  17. liverpool1892est 24.01.2020 01:18 # liverpool1892est
    26 янв игра со Шрусбери потом выезд к Шеффилду 1 февраля.У основы есть время отдохнуть и востановить силы

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  18. spart19an 24.01.2020 01:18 # spart19an
    Напомните английскую команду бравшую АПЛ имея ЛЧ в кармане. Маню только?

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  19. ian 24.01.2020 01:17 # ian
    Спасибо Клоппу за вечер без пенсов на фапле.

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  20. lodi 24.01.2020 01:17 # lodi
    машина,снимаю шляпу..есть малёхонький нюанс,это будет первая чашка портовых апл,так что не больно коптите.где вы мышей ловили там мы котов ебали.радуйтесь пока можете,но круто,базара нуль,достойны.

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