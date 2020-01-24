"Ливерпуль" одолел на выезде "Вулверхэмптон"
Сумев потрепать нервы "Ливерпулю", "Вулверхэмптон" все же капитулировал перед лидером Премьер-Лиги на своем поле — 1:2.
Стартовые составы обеих команд не изменились относительно предыдущих матчей, но у "волков" были названы в числе запасных выздоровевшие Вилли Боли и Диогу Жота.
"Красным" хватило одного момента, чтобы открыть счет, причем случилось это уже на седьмой минуте. Трент Александер-Арнольд исполнил угловой, а Джордан Хендерсон пробил головой в притирку со штангой — 0:1.
Правды ради, хозяева тоже могли забить с помощью своего первого момента. На 11 минуте Мэтт Дохерти, избежав офсайда и ускользнув от всех защитников, бил головой после навеса Рубена Невеша, но просто не попал в створ.
Спустя семь минут обмен моментами продолжился. Садио Мане с левого фланга выполнил заброс в центр на Мохамеда Салаха, который совершил лишнее касание и упустил возможность для нормального удара из убойной позиции.
Около получасовой отметки проблемы со здоровьем возникли у Мане, и главный тренер гостей Юрген Клопп был вынужден заменить сенегальца, выпустив Такуми Минамино.
Что касается игры, то в остатке тайма "Ливерпуль" более-менее контролировал ситуацию на поле, хотя и не напрягался. Незадолго до свистка на перерыв неплохой момент имел Салах, однако пожадничал поделиться мячом с Минамино и сам нанес удар, который был заблокирован защитником.
А во втором тайме "Вулверхэмптону" хватило пяти минут, чтобы сравнять счет. Адама Траоре навесил с правого фланга к воротам, где Рауль Хименес, как раз отправивший его в прорыв по краю поля, головой послал мяч в угол ворот — 1:1.
Сравняв счет, "волки" осмелели и провели еще несколько неплохих атак. Траоре и Хименес пытались пробить Алиссона, но безуспешно.
Хозяева определенно перехватили инициативу, однако Клопп вовремя выпустил Фабиньо, и это помогло "красным" стабилизировать игру и перестать проваливаться в обороне.
На 82-й минуте Роберто Фирмино мог принести гостям победу, но голкипер "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу отразил его удар с близкого расстояния. Впрочем уже спустя пару минут бразилец исправился, улучшив свою позицию внутри штрафной и расстреляв ворота с 12 метров — 1:2.
На этом игра по сути закончилась, если не считать промах Жоты с линии вратарской в компенсированное время.
"Вулверхэмптон" показал себя достойнейшим соперником, сравняв счет и подвергнув "Ливерпуль" серьезному давлению в начале второго тайма. Однако "волки" своими моментами не воспользовались, за что в итоге были наказаны, когда чуть сбавили обороты.
"Вулверхэмптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
24.01.2020 00:55
Просмотров: 2898
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Матч 4-го раунда Кубка Англии с «Шрусбери Таун», который должен состояться в воскресенье 26 января 2020 года на стадионе Нью Медоу (начало в 22:00 по московскому времени), обслужит бригада во главе с Андре Марринером.
Лайнсмены: Дэниел Кук и Стюарт Барт.
(ответить)
Безпися ты лицемер нубский.Твой Челси сегодня протащили на подножке,ты должен целовать нам писюны и благодарить своих хозяев.Не благодарная скотина
(ответить)
лузерка это помофка а колбасники какие-то придоры...
(ответить)
Салах какой то хуило
(ответить)
24.01.2020 01:31 #
thegodfather
а меня на работе девочки тискают и по попке шлепают, потому, что я красавчик
вот и думай, что лучше, ахаххахаа
Источник: http://fapl.ru/posts/76221/?c=1#c7079817
У меня на работе девушки так с той терьерчиком образаются
(ответить)
Ну наконец то пенсы очухались. По сути праздник сегодня не только на стороне красных. Теперяча пенсы в каждом матче за ЛФК, чтоб сберечь свои булки.
(ответить)
95' Mane v Chelsea
80' Firmino v Burnley
90' Milner v Leicester
85' Lallana v Man Utd
90' Origi v Arsenal
87' Robertson v Villa
90' Mane v Villa
85' Firmino v Crystal Palace
90' Firmino v Monterrey
99' Firmino v Flamengo
90' Salah v Man Utd
84' Firmino v Wolves
Mentality giants.
(ответить)
Трент, кстати, очередная ГП.
Ну что за топарь.
(ответить)
Сильнейший чемпион назревает, за всю историю чемпионата Англии.
(ответить)
До сих пор не могу поверить что мы лучший клуб ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ.
ГЕГЕМОН и чемпион Англии через пару туров.
Просто сон.Как же приятно идти на работу всегда в пи3датом настроении.Где все тебя хлопают по плечу и уважают как лидера по жизни и альфасамца.
(ответить)
зеропуки такие долбоебы, кееееееек)))
(ответить)
Челси 5 АПЛ
лузерка 0 апл
лежать сосать)))
(ответить)
Ну ещё справедливости ради, футбол у ЛФК реально примитивный)) креатива в центре по сути и нет. Некому низом в атаку мяч передать. Всё через фланги, а что не флаги то лонгболы на коротких Салаха и Минамино.
(ответить)
какой диаметр у бутылки, на которую садится фирмино с таким е6алом
(ответить)
Вангамод: Ливерпуль станет чемпионом 21 марта. Пиздец
(ответить)
30 минут с конца матче -100 комментов, чертовы ноулайферы.
(ответить)
26 янв игра со Шрусбери потом выезд к Шеффилду 1 февраля.У основы есть время отдохнуть и востановить силы
(ответить)
Напомните английскую команду бравшую АПЛ имея ЛЧ в кармане. Маню только?
(ответить)
Спасибо Клоппу за вечер без пенсов на фапле.
(ответить)
машина,снимаю шляпу..есть малёхонький нюанс,это будет первая чашка портовых апл,так что не больно коптите.где вы мышей ловили там мы котов ебали.радуйтесь пока можете,но круто,базара нуль,достойны.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий