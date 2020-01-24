Джо Коул: "Следующие пять месяцев будут определяющими для Кепы"

Бывший полузащитник "Челси" Джо Коул предупредил, что следующие пять месяцев будут определяющими для дальнейшей судьбы первого номера "синих" Кепы Аррисабалаги.

В этом сезоне к игре Кепы есть много вопросов. Самый дорогой голкипер мира является одним из худших во всей Европе по проценту отраженных ударов в створ своих ворот.



В прессе уже появились слухи, что "Челси" присматривается к Нику Поупу из "Бернли" как к возможной замене для Аррисабалаги, и Коул считает, что остаток этого сезона определит, в каком направлении пойдет карьера 25-летнего испанца.



"Я думаю, следующие пять месяцев будут иметь огромное значение для карьеры Кепы в целом и для его карьеры в "Челси".



"Ты вспоминаешь, в какой ситуации поначалу был Давид Де Хеа, но ему удалось адаптироваться к Премьер-Лиге".



"Это парень здесь находится уже 18 месяцев, и мы должны увидеть, что он адаптироваться в определенных аспектах вроде игры на выходах".



"Кажется, что он нервничает, и он слишком полагается на игру на линии. Его тяжело критиковать, потому что он не совершает грубых ляпов, однако в его игре есть достаточно аспектов, которые вызывают вопросы".



"Люди смотрят на него сейчас и, вспоминая о потраченных на него деньгах, спрашивают: "Тот ли он человек, который сможет защищать ворота команды следующие четыре-пять лет?"



"Он не совершает грубых ляпов, но у меня есть ощущение, что соперники начинают делать его мишенью, направляя мячи в штрафную площадь".



"Если он хочет построить успешную карьеру в "Челси", ему нужно научиться игре на выходах", — сообщил Коул BT Sport.