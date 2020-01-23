"Челси" вернулся за Муссой Дембеле

"Челси" не теряет надежд переманить нападающего "Лиона" Муссу Дембеле в это трансферное окно.

Ранее в январе президент "Лион" Жан-Мишель Оляс заявил, что не продаст Дембеле в январе, да и сам Мусса недавно признался, что не планирует менять клуб посреди сезона.



Однако The Sun утверждает, что отчаянно нуждающийся в усилении нападения "Челси" возобновил переговоры по Дембеле и вновь пытается убедить "Лион" отпустить экс-игрока "Селтика" и "Фулхэма".



23-летний француз, забивший 13 голов в 28 матчах этого сезона за "Лион", может обойтись "синим" в 45 миллионов фунтов. Дембеле видится главному тренеру "Челси" Фрэнку Лэмпарду более разумным вложением, нежели ветеран ПСЖ Эдинсон Кавани.



Информацию своих английских коллег подтверждает Get French Football News. Французское издание, ссылаясь на свои источники, сообщает, что "Челси" сделает еще одно предложение по Дембеле в "заключительные часы" зимнего трансферного окна.