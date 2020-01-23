Бруну Фернандеша не будет в "Юнайтед"
Переход полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно окончательно сорвался.
"Красные дьяволы" сосредоточили свое внимание на Фернандеше после того, как проиграли борьбу дортмундской "Боруссии" за нападающего Эрлинга Бреута Холанда.
Однако и эту трансферную цель клубу с "Олд Траффорд" достичь не удалось, хотя сам 25-летний португалец был явно настроен присоединиться к "Юнайтед" в текущем месяце.
Как сообщает Goal, совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер лично свернул переговоры после того, как "Спортинг" отказался понизить установленную за Фернандеша цену в размере 68 миллионов фунтов.
"Дьяволы" предлагали за Бруну 42.5 и 60.5 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы, тогда как "Спортинг" хотел получить все 68 млн. фунтов живыми деньгами, без бонусов.
И хотя специалист "Юнайтед" по согласованию трансферов Мэтт Джадж и вице-президент Эд Вудворд при посредничестве агента Жорже Мендеша были готовы продолжать диалог до конца января, Глэйзер решил, что с его клуба хватит, и свернул весь процесс — Фернандеша на "Олд Траффорд" не будет.
23.01.2020 21:00
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Последние комментарии:
Животные жидовские, гнилые мрази, хуесосы, нахуй блять. Сука жалко десятку накинуть за топа, а на магвайеров хоть бы xyй. Уебаны
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Итого, если верить прессе
Бруно прoeбали.
Эриксен уeбывает в Интер
Де Бек уматывает в Мадрид летом
Хорошо, что у нас есть Лингард, есть кому отвечать за креатив. Иначе я тлел бы.
(ответить)
Хорошо, ибо игрок довольно качественный.
(ответить)
Хорошо, что следующий матч против волков
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Г просто используют Олега, он типа временьщик
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С одной стороны МЮ тоже можно понять - в последнее время их все унижают даже в трансферных делах. Поэтому жесткая позиция - тоже хорошо.
То, что сорвалось, не ок канеш. Ну шо сделать
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Надеюсь, это утка. Иначе это полный трындец. Кому играть в пз? 8 лямов для МЮ проблема? Развод на баки был с Алёшей Санчесом? Пока единственный годный товарищ, который к тому же сам хотел этого трансфера, и тут такой закидон. Скоро с такой трансферной политикой и детей в основу не наберут. Прескорбно.
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т.е. 68 лямов за хорошего полузаща это много, когда в центре вообще некому играть, а тупое полено в защиту за 80 млн это нормально, когда своих деревяшек хватало?!
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Мю считает, что 68 лямов за классного игрока много, а сами предлагают 30 лямов за 16 летнего билингема, странно
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Если здесь есть фанаты МЮ, находящиеся в теме, предлагаю создать электронный кошелек и выложить в сети предложение для всех киллеров мира, все его содержимое за отстрел семейства Г и высшего руководства МЮ. Учитывая количество фанатов МЮ и число стрессов для них, уже к летнему ТО все киллеры мира начнут охоту на это Г
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оле физру сульшер
"никакие усиления нам не нужны , мейсон продолжает скакать на хую , а мю плавать в моче - нам нужно еще 3-8 сезонов для что бы играть как эвертон"
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Эхехехех, если это не утка и это лично Глейзер, то МЮ в огромнейшей жопе.
А потом будут сказки, что владельцы не вмешиваются.
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это месть за выходки скамов.
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Глэйзер чёрт
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Ухааххахахахкх муму
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