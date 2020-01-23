Бруну Фернандеша не будет в "Юнайтед"

Бруну Фернандеш Переход полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно окончательно сорвался.

"Красные дьяволы" сосредоточили свое внимание на Фернандеше после того, как проиграли борьбу дортмундской "Боруссии" за нападающего Эрлинга Бреута Холанда.

Однако и эту трансферную цель клубу с "Олд Траффорд" достичь не удалось, хотя сам 25-летний португалец был явно настроен присоединиться к "Юнайтед" в текущем месяце.

Как сообщает Goal, совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер лично свернул переговоры после того, как "Спортинг" отказался понизить установленную за Фернандеша цену в размере 68 миллионов фунтов.

"Дьяволы" предлагали за Бруну 42.5 и 60.5 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы, тогда как "Спортинг" хотел получить все 68 млн. фунтов живыми деньгами, без бонусов.

И хотя специалист "Юнайтед" по согласованию трансферов Мэтт Джадж и вице-президент Эд Вудворд при посредничестве агента Жорже Мендеша были готовы продолжать диалог до конца января, Глэйзер решил, что с его клуба хватит, и свернул весь процесс — Фернандеша на "Олд Траффорд" не будет.


Метки Манчестер Юнайтед, Спортинг, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. keane16 23.01.2020 22:19 # keane16
    Животные жидовские, гнилые мрази, хуесосы, нахуй блять. Сука жалко десятку накинуть за топа, а на магвайеров хоть бы xyй. Уебаны

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  2. manchester-united 23.01.2020 22:17 # manchester-united
    Итого, если верить прессе
    Бруно прoeбали.
    Эриксен уeбывает в Интер
    Де Бек уматывает в Мадрид летом
    Хорошо, что у нас есть Лингард, есть кому отвечать за креатив. Иначе я тлел бы.

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  3. gerrard08 23.01.2020 22:12 # gerrard08
    Хорошо, ибо игрок довольно качественный.

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  4. mancunia-planet 23.01.2020 22:08 # mancunia-planet
    Хорошо, что следующий матч против волков

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  5. mancunia-planet 23.01.2020 22:06 # mancunia-planet
    Г просто используют Олега, он типа временьщик

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  6. kagawa 23.01.2020 21:53 # kagawa
    С одной стороны МЮ тоже можно понять - в последнее время их все унижают даже в трансферных делах. Поэтому жесткая позиция - тоже хорошо.

    То, что сорвалось, не ок канеш. Ну шо сделать

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  7. donadvokat 23.01.2020 21:49 # donadvokat
    Надеюсь, это утка. Иначе это полный трындец. Кому играть в пз? 8 лямов для МЮ проблема? Развод на баки был с Алёшей Санчесом? Пока единственный годный товарищ, который к тому же сам хотел этого трансфера, и тут такой закидон. Скоро с такой трансферной политикой и детей в основу не наберут. Прескорбно.

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  8. nehta 23.01.2020 21:39 # nehta
    т.е. 68 лямов за хорошего полузаща это много, когда в центре вообще некому играть, а тупое полено в защиту за 80 млн это нормально, когда своих деревяшек хватало?!

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  9. lambert757 23.01.2020 21:32 # lambert757
    Мю считает, что 68 лямов за классного игрока много, а сами предлагают 30 лямов за 16 летнего билингема, странно

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  10. mastovchan 23.01.2020 21:27 # mastovchan
    Если здесь есть фанаты МЮ, находящиеся в теме, предлагаю создать электронный кошелек и выложить в сети предложение для всех киллеров мира, все его содержимое за отстрел семейства Г и высшего руководства МЮ. Учитывая количество фанатов МЮ и число стрессов для них, уже к летнему ТО все киллеры мира начнут охоту на это Г

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  11. blackdreamer 23.01.2020 21:27 # blackdreamer
    оле физру сульшер
    "никакие усиления нам не нужны , мейсон продолжает скакать на хую , а мю плавать в моче - нам нужно еще 3-8 сезонов для что бы играть как эвертон"

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  12. imf-tau 23.01.2020 21:14 # imf-tau
    Эхехехех, если это не утка и это лично Глейзер, то МЮ в огромнейшей жопе.

    А потом будут сказки, что владельцы не вмешиваются.

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  13. chr1s8rown 23.01.2020 21:14 # chr1s8rown
    это месть за выходки скамов.

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  14. loveunited89 23.01.2020 21:03 # loveunited89
    Глэйзер чёрт

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  15. slash-lfc 23.01.2020 21:03 # slash-lfc
    Ухааххахахахкх муму

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