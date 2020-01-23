Бруну Фернандеша не будет в "Юнайтед"

Переход полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно окончательно сорвался.

"Красные дьяволы" сосредоточили свое внимание на Фернандеше после того, как проиграли борьбу дортмундской "Боруссии" за нападающего Эрлинга Бреута Холанда.



Однако и эту трансферную цель клубу с "Олд Траффорд" достичь не удалось, хотя сам 25-летний португалец был явно настроен присоединиться к "Юнайтед" в текущем месяце.



Как сообщает Goal, совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер лично свернул переговоры после того, как "Спортинг" отказался понизить установленную за Фернандеша цену в размере 68 миллионов фунтов.



"Дьяволы" предлагали за Бруну 42.5 и 60.5 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы, тогда как "Спортинг" хотел получить все 68 млн. фунтов живыми деньгами, без бонусов.



И хотя специалист "Юнайтед" по согласованию трансферов Мэтт Джадж и вице-президент Эд Вудворд при посредничестве агента Жорже Мендеша были готовы продолжать диалог до конца января, Глэйзер решил, что с его клуба хватит, и свернул весь процесс — Фернандеша на "Олд Траффорд" не будет.