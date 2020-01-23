Флетчер: "МЮ не может позволить, чтобы Кавани перешел в "Челси"

Эдинсон Кавани Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер призвал "красных дьяволов" сделать все возможное, чтобы предотвратить переход нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани в "Челси".

Как известно, и "Юнайтед", и "Челси" находятся в поисках нападающего в это трансферное окно, причем жаждущий покинуть Париж Кавани является целью для обоих.

Несколько раз обжегшись на игроках вроде Алексиса Санчеса, с недавних пор "дьяволы" очень осторожно подходят к отбору потенциальных новичков, однако Флетчер считает, что в сложившейся ситуации "Юнайтед" должен любой ценой опередить своего конкурента в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

"Они не хотели пойти этой дорогой, потому что они уже наступали на эти грабли прежде, но в этот раз у них, возможно, не будет выбора".

"Им нужно подписать нападающего — Бруну Фернандеша и нападающего".

"Если Кавани доступен для трансфера, то "Манчестер Юнайтед" не может позволить, чтобы Кавани перешел в "Члси".

"Я не знаю, что там с "Атлетико", но позволить Кавани перейти в "Челси" "Манчестер Юнайтед" просто не может. Они должны убедиться, что он отправится на "Олд Траффорд".

"Что касается Бруну Фернандеша, то задержка с его переходом означает, что нам придется заплатить за него чуть больше".

"Спортинг" увидит отчаяние в глазах "Манчестер Юнайтед", и это усилит их позицию в переговорах. Они получат ровно то, что хотят", — сообщил Флетчер в эфире BBC Radio 5 Live.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Флетчер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2020 20:00

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  1. dallaslp 23.01.2020 20:47 # dallaslp
    МЮ сейчас много чего позволить не может
    а то че? гордость "крупнейшего клуба в мире" пострадает?
    Уже раз пытались не позволить Сити, перехватив Санчеса

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  2. superperez101 23.01.2020 20:12 # superperez101
    швайни там уже был
    да кто там только не был в последнее время, а результат 0:2 от бренлей
    ахахахаха

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  3. frisby 23.01.2020 20:09 # frisby
    Фалькао2.АПЛ не французская лига с 1командой..костоломы с бернли или шеффилда просто сломают пенса во второй игре.

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  4. dom1no 23.01.2020 20:08 # dom1no
    Пихайло, у тебя в слове щолси ошибка.

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  5. mancunia-planet 23.01.2020 20:03 # mancunia-planet
    В "Члси" он точно не перейдёт

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  6. tigerpool 23.01.2020 20:02 # tigerpool
    ОТработанный материал, станет вторым Фалькао

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