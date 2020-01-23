Флетчер: "МЮ не может позволить, чтобы Кавани перешел в "Челси"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер призвал "красных дьяволов" сделать все возможное, чтобы предотвратить переход нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани в "Челси".

Как известно, и "Юнайтед", и "Челси" находятся в поисках нападающего в это трансферное окно, причем жаждущий покинуть Париж Кавани является целью для обоих.



Несколько раз обжегшись на игроках вроде Алексиса Санчеса, с недавних пор "дьяволы" очень осторожно подходят к отбору потенциальных новичков, однако Флетчер считает, что в сложившейся ситуации "Юнайтед" должен любой ценой опередить своего конкурента в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



"Они не хотели пойти этой дорогой, потому что они уже наступали на эти грабли прежде, но в этот раз у них, возможно, не будет выбора".



"Им нужно подписать нападающего — Бруну Фернандеша и нападающего".



"Если Кавани доступен для трансфера, то "Манчестер Юнайтед" не может позволить, чтобы Кавани перешел в "Члси".



"Я не знаю, что там с "Атлетико", но позволить Кавани перейти в "Челси" "Манчестер Юнайтед" просто не может. Они должны убедиться, что он отправится на "Олд Траффорд".



"Что касается Бруну Фернандеша, то задержка с его переходом означает, что нам придется заплатить за него чуть больше".



"Спортинг" увидит отчаяние в глазах "Манчестер Юнайтед", и это усилит их позицию в переговорах. Они получат ровно то, что хотят", — сообщил Флетчер в эфире BBC Radio 5 Live.