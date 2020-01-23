Флетчер: "МЮ не может позволить, чтобы Кавани перешел в "Челси"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер призвал "красных дьяволов" сделать все возможное, чтобы предотвратить переход нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани в "Челси".
Как известно, и "Юнайтед", и "Челси" находятся в поисках нападающего в это трансферное окно, причем жаждущий покинуть Париж Кавани является целью для обоих.
Несколько раз обжегшись на игроках вроде Алексиса Санчеса, с недавних пор "дьяволы" очень осторожно подходят к отбору потенциальных новичков, однако Флетчер считает, что в сложившейся ситуации "Юнайтед" должен любой ценой опередить своего конкурента в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
"Они не хотели пойти этой дорогой, потому что они уже наступали на эти грабли прежде, но в этот раз у них, возможно, не будет выбора".
"Им нужно подписать нападающего — Бруну Фернандеша и нападающего".
"Если Кавани доступен для трансфера, то "Манчестер Юнайтед" не может позволить, чтобы Кавани перешел в "Члси".
"Я не знаю, что там с "Атлетико", но позволить Кавани перейти в "Челси" "Манчестер Юнайтед" просто не может. Они должны убедиться, что он отправится на "Олд Траффорд".
"Что касается Бруну Фернандеша, то задержка с его переходом означает, что нам придется заплатить за него чуть больше".
"Спортинг" увидит отчаяние в глазах "Манчестер Юнайтед", и это усилит их позицию в переговорах. Они получат ровно то, что хотят", — сообщил Флетчер в эфире BBC Radio 5 Live.
23.01.2020 20:00
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Последние комментарии:
МЮ сейчас много чего позволить не может
а то че? гордость "крупнейшего клуба в мире" пострадает?
Уже раз пытались не позволить Сити, перехватив Санчеса
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швайни там уже был
да кто там только не был в последнее время, а результат 0:2 от бренлей
ахахахаха
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Фалькао2.АПЛ не французская лига с 1командой..костоломы с бернли или шеффилда просто сломают пенса во второй игре.
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Пихайло, у тебя в слове щолси ошибка.
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В "Члси" он точно не перейдёт
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ОТработанный материал, станет вторым Фалькао
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