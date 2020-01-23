"Интер" арендовал Мосеса у "Челси"

Вингер "Челси" Виктор Мосес досрочно вернулся из "Фенербахче" и сразу же отправился на остаток сезона 2019/20 в "Интер".

В Милане 29-летий нигериец воссоединится с бывшим главным тренером "синих" Антонио Конте, у которого он был основным игроком на протяжении двух сезонов работы итальянского специалиста на "Стэмфорд Бридж", выступая на позиции вингбека.



Мосес находился в "Фенербахче" с января 2019, однако турецкий клуб не стал препятствовать тому, чтобы "Челси" досрочно прекратил 18-месячную аренду Виктора.



Стоит отметит, что "Интер" не только арендовал Мосеса, но и получил опцию последующего выкупа игрока за 8.5 млн. фунтов.