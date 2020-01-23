"Интер" арендовал Мосеса у "Челси"
Вингер "Челси" Виктор Мосес досрочно вернулся из "Фенербахче" и сразу же отправился на остаток сезона 2019/20 в "Интер".
В Милане 29-летий нигериец воссоединится с бывшим главным тренером "синих" Антонио Конте, у которого он был основным игроком на протяжении двух сезонов работы итальянского специалиста на "Стэмфорд Бридж", выступая на позиции вингбека.
Мосес находился в "Фенербахче" с января 2019, однако турецкий клуб не стал препятствовать тому, чтобы "Челси" досрочно прекратил 18-месячную аренду Виктора.
Стоит отметит, что "Интер" не только арендовал Мосеса, но и получил опцию последующего выкупа игрока за 8.5 млн. фунтов.
23.01.2020 19:10
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