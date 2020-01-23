"Арсеналу" придется заплатить 30 млн. фунтов за Матвиенко

"Арсеналу" придется заплатить 30 миллионов фунтов, чтобы заполучить защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.

В это трансферное окно "канониры" находятся в поисках усиления линии обороны, к чему их подталкивает тяжелая травма Калума Чемберса. Ранее в январе с переходом на "Эмирейтс" связывали Джерома Боатенга из "Баварии", Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и Натана Аке из "Борнмута".



Еще одной целью для "Арсенала" является Матвиенко. В общении с украинской прессой агент 23-летнего защитника подтвердил, что уже контактирует с лондонским клубом.



Ранее в нынешнем сезоне главный тренер "канониров" Микель Артета дважды противостоял Матвиенко и "Шатхеру" в Лиге Чемпионов как ассистент Хосепа Гвардиолы по "Манчестер Сити", поэтому мог лично составить впечатление об игре Николая.



Однако, как сообщает Sky Sports, "Шахтер" оценивает Матвиенко, у которого остается 18 месяцев по контракту, в 30 млн. фунтов. "Арсенал" едва ли может позволить себе так потратиться в январе и предпочитает вариант с арендой.