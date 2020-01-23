Себальос пытается вырваться из "Арсенала"
Полузащитник Дани Себальос хочет досрочно прекратить свою арену и покинуть "Арсенал" уже в этом месяце.
Напомним, в июле "канониры" арендовали Себальоса у "Реала" на сезон 2019/20. В первую очередь Дани отправился на "Эмирейтс", чтобы играть регулярно.
Себальос достаточно ярко начал свою английскую карьеру, и даже появились разговоры о том, что "Арсенал" может выкупить трансфер 23-летнего испанца.
Однако со времени уровень игры Себальоса пошел на спад, а 6 ноября Дани получил травму против "Витории" в Лиге Европы и при Микеле Артете в качестве главного тренера еще не появлялся на поле.
Как сообщает Sky Sports, Себальос обеспокоен своей ситуацией и сейчас пытается вернуться в "Реал", чтобы затем снова уйти в аренду и обеспечить себя игровой практикой в преддверии Евро-2020.
Добавим, что в этом сезоне Дани сыграл 17 матчей за "Арсенал", а свой единственный гол забил против "Стандарта" в Лиге Европы в октябре.
23.01.2020 18:00
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надоело полировать бенч.
а как насчет нормально сыграть
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Слишком медленный игрок Себальос для игры в АПЛ,плюс очень тяжело расстается с мячом.
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Еще никому неудавалось ссыбаса из крепких обьятий Арсенала
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Себальос хочет сьебать
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Он Себальос из арсенала
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А сколько шума было после пары сыгранных матчей
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какие же все-таки нынешние игроки убогие кончалыги
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Лол блеать, говорили дураку не иди в гейклуб. Это настоящее кладбище для игроков. Теперь и Реалу не ружен стал.
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