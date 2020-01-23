Себальос пытается вырваться из "Арсенала"

Дани Себальос Полузащитник Дани Себальос хочет досрочно прекратить свою арену и покинуть "Арсенал" уже в этом месяце.

Напомним, в июле "канониры" арендовали Себальоса у "Реала" на сезон 2019/20. В первую очередь Дани отправился на "Эмирейтс", чтобы играть регулярно.

Себальос достаточно ярко начал свою английскую карьеру, и даже появились разговоры о том, что "Арсенал" может выкупить трансфер 23-летнего испанца.

Однако со времени уровень игры Себальоса пошел на спад, а 6 ноября Дани получил травму против "Витории" в Лиге Европы и при Микеле Артете в качестве главного тренера еще не появлялся на поле.

Как сообщает Sky Sports, Себальос обеспокоен своей ситуацией и сейчас пытается вернуться в "Реал", чтобы затем снова уйти в аренду и обеспечить себя игровой практикой в преддверии Евро-2020.

Добавим, что в этом сезоне Дани сыграл 17 матчей за "Арсенал", а свой единственный гол забил против "Стандарта" в Лиге Европы в октябре.


Метки Арсенал, Реал, Себальос

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 23.01.2020 19:06 # manutd-20champ
    надоело полировать бенч.
    а как насчет нормально сыграть

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  2. blagman 23.01.2020 19:03 # blagman
    Слишком медленный игрок Себальос для игры в АПЛ,плюс очень тяжело расстается с мячом.

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  3. liverpool1892est 23.01.2020 18:42 # liverpool1892est
    Еще никому неудавалось ссыбаса из крепких обьятий Арсенала

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  4. asnural 23.01.2020 18:26 # asnural
    Себальос хочет сьебать

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  5. fc-chelsea13 23.01.2020 18:25 # fc-chelsea13
    Он Себальос из арсенала

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  6. carrick-16 23.01.2020 18:21 # carrick-16
    А сколько шума было после пары сыгранных матчей

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  7. stamford-bridge 23.01.2020 18:05 # stamford-bridge
    какие же все-таки нынешние игроки убогие кончалыги

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  8. fc-zenit 23.01.2020 18:04 # fc-zenit
    Лол блеать, говорили дураку не иди в гейклуб. Это настоящее кладбище для игроков. Теперь и Реалу не ружен стал.

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