Себальос пытается вырваться из "Арсенала"

Полузащитник Дани Себальос хочет досрочно прекратить свою арену и покинуть "Арсенал" уже в этом месяце.

Напомним, в июле "канониры" арендовали Себальоса у "Реала" на сезон 2019/20. В первую очередь Дани отправился на "Эмирейтс", чтобы играть регулярно.



Себальос достаточно ярко начал свою английскую карьеру, и даже появились разговоры о том, что "Арсенал" может выкупить трансфер 23-летнего испанца.



Однако со времени уровень игры Себальоса пошел на спад, а 6 ноября Дани получил травму против "Витории" в Лиге Европы и при Микеле Артете в качестве главного тренера еще не появлялся на поле.



Как сообщает Sky Sports, Себальос обеспокоен своей ситуацией и сейчас пытается вернуться в "Реал", чтобы затем снова уйти в аренду и обеспечить себя игровой практикой в преддверии Евро-2020.



Добавим, что в этом сезоне Дани сыграл 17 матчей за "Арсенал", а свой единственный гол забил против "Стандарта" в Лиге Европы в октябре.