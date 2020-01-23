Гвардиола считает Сильву одним из лучших игроков в истории "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Давид Сильва является одним из пяти величайших игроков в истории клуба с "Этихад".
Еще прошлым летом Сильва объявил, что сезон 2019/20 станет для него 10-м и одновременно последним за "Сити". За это время Давид провел более 400 матчей за "горожан" и выиграл 10 больших трофеев, включая четыре титула Премьер-Лиги.
Гвардиола восхищается своим соотечественником и верит, что 34-летний Сильва, также добившийся немалых успехов со сборной Испании, покинет "Сити" как настоящая легенда.
"Я лишь скажу, что он должен гордиться всем тем, чего он достиг в футболе, потому что он был стабилен, и его навсегда запомнят — особенно в этом клубе — как одного из из самых, самых, самых больших игроков, когда-либо носивших футболку "Манчестер Сити".
"Если мы говорим о топ-5, то Давид там определенно находится, и я не преувеличиваю", — сообщил Гвардиола Made in Gran Canaria.
23.01.2020 17:00
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Последние комментарии:
Сильва , Агуэро, Яя тоуре и Самир Насри были очень хороши в Ман Сити.
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Что бы не говорили а Сильва реальный топ, просто годы берут свое, но даже сейчас в 34 он катает достойно!
Come on, City!!!
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справедливо
КОРОЛЬ!
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великие вытаскивает клуб в финалов лч.
апл брали только потому что скамейка запасных была сильнее и длинее.
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Тот редкий случай,когда я полностью согласен с залупоголовым.Сильва и Агуэро внесли огромный вклад те успехи которых добился клуб...
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