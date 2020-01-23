Гвардиола считает Сильву одним из лучших игроков в истории "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Давид Сильва является одним из пяти величайших игроков в истории клуба с "Этихад".

Еще прошлым летом Сильва объявил, что сезон 2019/20 станет для него 10-м и одновременно последним за "Сити". За это время Давид провел более 400 матчей за "горожан" и выиграл 10 больших трофеев, включая четыре титула Премьер-Лиги.



Гвардиола восхищается своим соотечественником и верит, что 34-летний Сильва, также добившийся немалых успехов со сборной Испании, покинет "Сити" как настоящая легенда.



"Я лишь скажу, что он должен гордиться всем тем, чего он достиг в футболе, потому что он был стабилен, и его навсегда запомнят — особенно в этом клубе — как одного из из самых, самых, самых больших игроков, когда-либо носивших футболку "Манчестер Сити".



"Если мы говорим о топ-5, то Давид там определенно находится, и я не преувеличиваю", — сообщил Гвардиола Made in Gran Canaria.