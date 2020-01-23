Гвардиола считает Сильву одним из лучших игроков в истории "Сити"

Давид Сильва Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Давид Сильва является одним из пяти величайших игроков в истории клуба с "Этихад".

Еще прошлым летом Сильва объявил, что сезон 2019/20 станет для него 10-м и одновременно последним за "Сити". За это время Давид провел более 400 матчей за "горожан" и выиграл 10 больших трофеев, включая четыре титула Премьер-Лиги.

Гвардиола восхищается своим соотечественником и верит, что 34-летний Сильва, также добившийся немалых успехов со сборной Испании, покинет "Сити" как настоящая легенда.

"Я лишь скажу, что он должен гордиться всем тем, чего он достиг в футболе, потому что он был стабилен, и его навсегда запомнят — особенно в этом клубе — как одного из из самых, самых, самых больших игроков, когда-либо носивших футболку "Манчестер Сити".

"Если мы говорим о топ-5, то Давид там определенно находится, и я не преувеличиваю", — сообщил Гвардиола Made in Gran Canaria.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. torres-9- 23.01.2020 17:32 # torres-9-
    Сильва , Агуэро, Яя тоуре и Самир Насри были очень хороши в Ман Сити.

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  2. arhangel777 23.01.2020 17:20 # arhangel777
    Что бы не говорили а Сильва реальный топ, просто годы берут свое, но даже сейчас в 34 он катает достойно!
    Come on, City!!!

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  3. lfcynwa 23.01.2020 17:18 # lfcynwa
    справедливо
    КОРОЛЬ!

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  4. chr1s8rown 23.01.2020 17:16 # chr1s8rown
    великие вытаскивает клуб в финалов лч.
    апл брали только потому что скамейка запасных была сильнее и длинее.

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  5. liverpool1892est 23.01.2020 17:14 # liverpool1892est
    Тот редкий случай,когда я полностью согласен с залупоголовым.Сильва и Агуэро внесли огромный вклад те успехи которых добился клуб...

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