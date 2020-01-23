24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

Мохамед Салах против Вулверхэмптона В четверг, 23 января, поединком "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" завершится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция

Для "Вулверхэмптона" это будет 40-й матч в сезоне, для "Ливерпуля" — 37-й, однако те и другие, как кажется, приспособились к жесточайшему графику. С начала прошлой кампании только "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" набрали очков больше против команд так называемой "большой шестерки", чем "волки", поэтому "красных", одержавших 13 побед подряд в чемпионате, ожидает серьезное испытание. "Ливерпуль" потерпел лишь одно поражение в 11 последних встречах с "Вулверхэмптоном" в Премьер-Лиге, а все шесть последних выиграл, пропустив только один гол.

Из лазарета "Вулверхэмптона" могут вернуться Вилли Боли и Диогу Жота, но никак не Рубен Винагре.

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен, отсутствующий с 10 декабря, уже возобновил тренировки. Наби Кейта, Джеймс Милнер и Джердан Шакири продолжают лечиться.


Метки анонс тура, Вулверхэмптон, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2020 16:25

Количество просмотров Просмотров: 1209

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Последние комментарии:




  1. sanchezz 23.01.2020 17:41 # sanchezz
    ))))

    https://media1.tenor.com/images/140295e29717439b5b1f67af741f0595/tenor.gif?itemid=15479886

    (ответить)

  2. only--liverpool 23.01.2020 17:36 # only--liverpool
    еще 2 тура - этот и перенесеный с ВХ и можно праздновать досрочное чемпионство
    YNWA!!!

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  3. slash-lfc 23.01.2020 17:31 # slash-lfc
    Было бы КРАСИВО, если Лифак наберет 100 очков.

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  4. ry-l 23.01.2020 17:24 # ry-l
    https://sun9-14.userapi.com/c856132/v856132802/1cb596/RN-HEysUC-c.jpg

    кококо, кепа лох, защита не причем!1

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  5. sanchezz 23.01.2020 17:23 # sanchezz
    Пацаны, вкратце, чо там по лондонскому Ротору? Френки Ротару ещё тренер?

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  6. ian 23.01.2020 17:13 # ian
    Суперлох кричал, что в случае победы, фаны ЛФК на радостях перепихнутся, зато ты один, даже требл Сити ничего тебе не даст, кроме мазолей на руках.

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  7. ry-l 23.01.2020 17:10 # ry-l
    Спрогнозированная суперкомпьютером таблица АПЛ на конец сезона:

    https://sun9-1.userapi.com/c857520/v857520788/1627e5/0RJksOZbPus.jpg

    (ответить)

  8. wengerrrro 23.01.2020 17:08 # wengerrrro
    помню тож юнайтед шли к анбитену, но вроде бы 28 тур и матч с вулвз опрокинул их ожидания

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  9. slash-lfc 23.01.2020 17:06 # slash-lfc
    Вулверхэмптон, Вест Хэм, где-то из этих двух матчей будут потери очков КНЯЗЕЙ

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  10. ian 23.01.2020 17:05 # ian
    Боюсь спросить, если Кепа 127, на каком месте их запасной кипер?

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  11. alcoholnarco 23.01.2020 17:03 # alcoholnarco
    23.01.2020 16:34 #
    bezviz

    поболею за лузерку

    Источник: http://fapl.ru/posts/76211/?c=1#c7079312

    Боже, храни нас. Нужен срочно кто-то, кто сможет снять порчу этого пидара.

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  12. wolfsmensch 23.01.2020 17:00 # wolfsmensch
    сегодня свершится первое поражение Ливерпуля в нынешнем сезоне АПЛ

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  13. spart19an 23.01.2020 16:55 # spart19an
    Охота Клоппа продолжается. Уже пристрелил львов, волков дома, лис 2 раза и куропаток 2 раза. Зверинец какой-то этот АПЛ. Самый опасный волк - чёрный, на стероидах. Надо пристрелить первым

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  14. stevens 23.01.2020 16:54 # stevens
    Здравствуйте, меня зовут Стивенс, и я сообщаю, что по состоянию на 23.01.20 абсолютно ебанутые фонады лондонского футбольного клуба "Щленще" продолжают отсасывать толстые члены.

    Благодарю за внимание. Ваш Стивенс.

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  15. emily-lfc-2005 23.01.2020 16:52 # emily-lfc-2005
    Великий Ливерпуль сидит на своем законном троне!Никакие волки,кебабы и любая другая нечисть не способны остановить победное шествие красной машины!

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  16. electric 23.01.2020 16:51 # electric
    Походу очередной сухарь на подходе. Волки - хорошая команда, но князей им не посилам остановить. Привороты безвиза работают только в одном направлении. Зря старается парнишка. Очередной раз выставит себя не с лучшей стороны.

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  17. anabanana94 23.01.2020 16:44 # anabanana94
    Траоре точно разок накажет Ливерпуль.

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  18. spart19an 23.01.2020 16:43 # spart19an
    суперлох старается пацаны. Из последних сил
    поддержите репостами там и донатами

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  19. fc-zenit 23.01.2020 16:35 # fc-zenit
    Боже храни ЛИВЕРПУЛЬ!

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  20. superglor 23.01.2020 16:35 # superglor
    Вся надежда на волков.

    Волк не лев, но в цирке волк не выступает.

    Лучше иметь врага волка чем друга портового обрыгана.

    Должны покусать этих шакалов паршивых, чтобы они вошли в крутое проигрышное пике. Там глядишь и Сити подтянется и поглядим чьи шансы на титул выше.

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