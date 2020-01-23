24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга
В четверг, 23 января, поединком "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" завершится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция
Для "Вулверхэмптона" это будет 40-й матч в сезоне, для "Ливерпуля" — 37-й, однако те и другие, как кажется, приспособились к жесточайшему графику. С начала прошлой кампании только "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" набрали очков больше против команд так называемой "большой шестерки", чем "волки", поэтому "красных", одержавших 13 побед подряд в чемпионате, ожидает серьезное испытание. "Ливерпуль" потерпел лишь одно поражение в 11 последних встречах с "Вулверхэмптоном" в Премьер-Лиге, а все шесть последних выиграл, пропустив только один гол.
Из лазарета "Вулверхэмптона" могут вернуться Вилли Боли и Диогу Жота, но никак не Рубен Винагре.
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен, отсутствующий с 10 декабря, уже возобновил тренировки. Наби Кейта, Джеймс Милнер и Джердан Шакири продолжают лечиться.
23.01.2020 16:25
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))))
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(ответить)
еще 2 тура - этот и перенесеный с ВХ и можно праздновать досрочное чемпионство
YNWA!!!
(ответить)
Было бы КРАСИВО, если Лифак наберет 100 очков.
(ответить)
https://sun9-14.userapi.com/c856132/v856132802/1cb596/RN-HEysUC-c.jpg
кококо, кепа лох, защита не причем!1
(ответить)
Пацаны, вкратце, чо там по лондонскому Ротору? Френки Ротару ещё тренер?
(ответить)
Суперлох кричал, что в случае победы, фаны ЛФК на радостях перепихнутся, зато ты один, даже требл Сити ничего тебе не даст, кроме мазолей на руках.
(ответить)
Спрогнозированная суперкомпьютером таблица АПЛ на конец сезона:
https://sun9-1.userapi.com/c857520/v857520788/1627e5/0RJksOZbPus.jpg
(ответить)
помню тож юнайтед шли к анбитену, но вроде бы 28 тур и матч с вулвз опрокинул их ожидания
(ответить)
Вулверхэмптон, Вест Хэм, где-то из этих двух матчей будут потери очков КНЯЗЕЙ
(ответить)
Боюсь спросить, если Кепа 127, на каком месте их запасной кипер?
(ответить)
23.01.2020 16:34 #
bezviz
поболею за лузерку
Источник: http://fapl.ru/posts/76211/?c=1#c7079312
Боже, храни нас. Нужен срочно кто-то, кто сможет снять порчу этого пидара.
(ответить)
сегодня свершится первое поражение Ливерпуля в нынешнем сезоне АПЛ
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Охота Клоппа продолжается. Уже пристрелил львов, волков дома, лис 2 раза и куропаток 2 раза. Зверинец какой-то этот АПЛ. Самый опасный волк - чёрный, на стероидах. Надо пристрелить первым
(ответить)
Здравствуйте, меня зовут Стивенс, и я сообщаю, что по состоянию на 23.01.20 абсолютно ебанутые фонады лондонского футбольного клуба "Щленще" продолжают отсасывать толстые члены.
Благодарю за внимание. Ваш Стивенс.
(ответить)
Великий Ливерпуль сидит на своем законном троне!Никакие волки,кебабы и любая другая нечисть не способны остановить победное шествие красной машины!
(ответить)
Походу очередной сухарь на подходе. Волки - хорошая команда, но князей им не посилам остановить. Привороты безвиза работают только в одном направлении. Зря старается парнишка. Очередной раз выставит себя не с лучшей стороны.
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Траоре точно разок накажет Ливерпуль.
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суперлох старается пацаны. Из последних сил
поддержите репостами там и донатами
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Боже храни ЛИВЕРПУЛЬ!
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Вся надежда на волков.
Волк не лев, но в цирке волк не выступает.
Лучше иметь врага волка чем друга портового обрыгана.
Должны покусать этих шакалов паршивых, чтобы они вошли в крутое проигрышное пике. Там глядишь и Сити подтянется и поглядим чьи шансы на титул выше.
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