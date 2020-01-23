24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

В четверг, 23 января, поединком "Вулверхэмптона" и "Ливерпуля" завершится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция



Для "Вулверхэмптона" это будет 40-й матч в сезоне, для "Ливерпуля" — 37-й, однако те и другие, как кажется, приспособились к жесточайшему графику. С начала прошлой кампании только "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" набрали очков больше против команд так называемой "большой шестерки", чем "волки", поэтому "красных", одержавших 13 побед подряд в чемпионате, ожидает серьезное испытание. "Ливерпуль" потерпел лишь одно поражение в 11 последних встречах с "Вулверхэмптоном" в Премьер-Лиге, а все шесть последних выиграл, пропустив только один гол.



Из лазарета "Вулверхэмптона" могут вернуться Вилли Боли и Диогу Жота, но никак не Рубен Винагре.



Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен, отсутствующий с 10 декабря, уже возобновил тренировки. Наби Кейта, Джеймс Милнер и Джердан Шакири продолжают лечиться.