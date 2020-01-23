"Юнайтед" не удалось арендовать Матиаса Весино

Матиас Весино "Интер" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" об аренде полузащитника Матиаса Весино.

Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" видели в Весино краткосрочное решение своих проблем в центре поля — в данный момент главный тренер Оле Гуннар Сульшер лишен травмированных Скотта Мактоминея и Поля Погба.

И хотя "Интер" открыт к расставанию с 28-летним игроком сборной Италии в это трансферное окно, также пытаясь выменять Матиаса на Аллана из "Наполи", "Юнайтед" не удалось согласовать условия сделки.

Помимо Весино, еще одной целью для "дьяволов" является Бруну Фернандеш из "Спортинга", однако озвученная лиссабонским клубом цена в 68 миллионов фунтов — это слишком много для "Юнайтед".


Метки Весино, Интер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2020 16:00

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  1. liverpool1892est 23.01.2020 17:17 # liverpool1892est
    Все,обсолютно все,ссут мощной струей на скам,ну что за недоумки:)

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  2. quavo 23.01.2020 16:33 # quavo
    Вот такой вотинтер, пидарасы, хуй им теперь на воротнике

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  3. scauzer11 23.01.2020 16:11 # scauzer11
    мю уже все на х.й посылают, просто прямым текстом, но главное чтоб Сульшера не уволили))

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