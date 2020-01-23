"Юнайтед" не удалось арендовать Матиаса Весино

"Интер" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" об аренде полузащитника Матиаса Весино.

Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" видели в Весино краткосрочное решение своих проблем в центре поля — в данный момент главный тренер Оле Гуннар Сульшер лишен травмированных Скотта Мактоминея и Поля Погба.



И хотя "Интер" открыт к расставанию с 28-летним игроком сборной Италии в это трансферное окно, также пытаясь выменять Матиаса на Аллана из "Наполи", "Юнайтед" не удалось согласовать условия сделки.



Помимо Весино, еще одной целью для "дьяволов" является Бруну Фернандеш из "Спортинга", однако озвученная лиссабонским клубом цена в 68 миллионов фунтов — это слишком много для "Юнайтед".