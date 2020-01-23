"Вест Хэм" не заинтересован в Пайе, но хочет Фрэйзера

"Вест Хэм" не заинтересован в возвращении полузащитника "Марселя" Димитри Пайе, но хочет Райана Фрэйзера из "Борнмута".

Некогда Пайе был главной звездой "молотобойцев", три года назад со скандалом добившись своего возвращения во Францию за 25 миллионов фунтов.



В четверг утром французское издание L'Equipe сообщило, что "Вест Хэм" проявил интерес к Димитри и теперь может предложить 12.5 млн. фунтов за игрока, которому в марте исполнится 33.



Однако Sky Sports опровергает эту информацию. На самом деле "Вест Хэм" не заинтересован в возвращении Пайе и не контактировал с "Марселем".



В то же время Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что лондонский клуб надеется подписать Фрэйзера свободным агентом в конце сезона.



Прошлым летом Райана связывали с переходом в "Арсенал" и "Ливерпуль", однако 25-летний шотландец гораздо хуже проводит этот сезон, нежели предыдущий, когда он отдал 14 результативных передач с фланга, и поэтому едва ли сможет претендовать на переход в топ-клуб.