"Юнайтед" не планирует увольнять Сульшера
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сохраняет поддержку руководства клуба и не близок к увольнению.
34 очка после 24 первых матчей в Премьер-Лиге — это худший старт сезона для "красных дьяволов" в чемпионате за более чем 30 лет.
Как передает Daily Mail, после домашнего поражения 0:2 от "Бернли накануне Сульшер стал фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.
Однако Sky Sports удалось выяснить, что Оле Гуннару не грозит увольнение. Боссы клубы готовы быть терпеливыми и делают все возможное, чтобы помочь молодой и ослабленной травмами команде на трансферном рынке.
Добавим, что ситуация "Юнайтед" в Премьер-Лиге по-прежнему далека от критической. Несмотря на неудовлетворительные результаты, "дьяволы" находятся на расстоянии всего двух побед от топ-4.
23.01.2020 14:00
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Последние комментарии:
Рот Афа довел МЮ до тренерства Сульшера. Заслуженно.
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Надо с этим топарем контракт лет на 10 продлить,тогда МЮ точно в чемпионшип вылетит
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Ещё неплохо идут с таким то составом. Продали пол команды, никого не купив.
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Топовый тренер. Видно, как при его руководстве командой, игроки набираются уверенности и опыта. Если руководство МЮ не дебилы, то предложат ему 5-ти летний контракт.
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