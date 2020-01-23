"Юнайтед" не планирует увольнять Сульшера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сохраняет поддержку руководства клуба и не близок к увольнению.

34 очка после 24 первых матчей в Премьер-Лиге — это худший старт сезона для "красных дьяволов" в чемпионате за более чем 30 лет.



Как передает Daily Mail, после домашнего поражения 0:2 от "Бернли накануне Сульшер стал фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.



Однако Sky Sports удалось выяснить, что Оле Гуннару не грозит увольнение. Боссы клубы готовы быть терпеливыми и делают все возможное, чтобы помочь молодой и ослабленной травмами команде на трансферном рынке.



Добавим, что ситуация "Юнайтед" в Премьер-Лиге по-прежнему далека от критической. Несмотря на неудовлетворительные результаты, "дьяволы" находятся на расстоянии всего двух побед от топ-4.