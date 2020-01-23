"Юнайтед" не планирует увольнять Сульшера

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сохраняет поддержку руководства клуба и не близок к увольнению.

34 очка после 24 первых матчей в Премьер-Лиге — это худший старт сезона для "красных дьяволов" в чемпионате за более чем 30 лет.

Как передает Daily Mail, после домашнего поражения 0:2 от "Бернли накануне Сульшер стал фаворитом букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.

Однако Sky Sports удалось выяснить, что Оле Гуннару не грозит увольнение. Боссы клубы готовы быть терпеливыми и делают все возможное, чтобы помочь молодой и ослабленной травмами команде на трансферном рынке.

Добавим, что ситуация "Юнайтед" в Премьер-Лиге по-прежнему далека от критической. Несмотря на неудовлетворительные результаты, "дьяволы" находятся на расстоянии всего двух побед от топ-4.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. kos9k 23.01.2020 14:08 # kos9k
    Рот Афа довел МЮ до тренерства Сульшера. Заслуженно.

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  2. liverpool1892est 23.01.2020 14:06 # liverpool1892est
    Надо с этим топарем контракт лет на 10 продлить,тогда МЮ точно в чемпионшип вылетит

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  3. mancunia-planet 23.01.2020 14:03 # mancunia-planet
    Ещё неплохо идут с таким то составом. Продали пол команды, никого не купив.

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  4. iceteam 23.01.2020 14:01 # iceteam
    Топовый тренер. Видно, как при его руководстве командой, игроки набираются уверенности и опыта. Если руководство МЮ не дебилы, то предложат ему 5-ти летний контракт.

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