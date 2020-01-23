Райола: "Холанд подготовит себя к Премьер-Лиге в Дортмунде"

Агент Мино Райола заявил, что нападающий Эрлинг Бреут Холанд использует свой период в Германии, чтобы лучше подготовить себя для выступлений в Премьер-Лиге.

19-летний Холанд назывался трансферной целью номер один для "Манчестер Юнайтед" на январь, однако с открытием окна норвежец отправился в дортмундскую "Боруссию", отметившись хет-триком в своем дебюте.



По словам Райолы, его клиент еще успеет добраться до Премьер-Лиги, а прямо сейчас Холанду важно сосредоточиться на своем развитии.



"Думаю, он поступил правильно, отправившись в Германию. Потому что вы говорите о Премьер-Лиге как о вершине пирамиды, и ты должен быть осторожен, когда приезжаешь сюда".



"Думаю, он отправился в Германию в том числе для того, чтобы подготовить себя к лучшему. Он так молод, и его время еще придет".



"Он был близок к переходу во многие клубы, но я не скажу вам, какие".



"Я не удивлен его дебютом в Дортмунде. Не знаю, кто был удивлен. Он такой с момента нашего знакомства. Этот парень создан забивать голы, и я знаю, что он продолжит это делать", — цитирует Райолу Daily Mirror.