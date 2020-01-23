Райола: "Холанд подготовит себя к Премьер-Лиге в Дортмунде"

Эрлинг Бреут Холанд Агент Мино Райола заявил, что нападающий Эрлинг Бреут Холанд использует свой период в Германии, чтобы лучше подготовить себя для выступлений в Премьер-Лиге.

19-летний Холанд назывался трансферной целью номер один для "Манчестер Юнайтед" на январь, однако с открытием окна норвежец отправился в дортмундскую "Боруссию", отметившись хет-триком в своем дебюте.

По словам Райолы, его клиент еще успеет добраться до Премьер-Лиги, а прямо сейчас Холанду важно сосредоточиться на своем развитии.

"Думаю, он поступил правильно, отправившись в Германию. Потому что вы говорите о Премьер-Лиге как о вершине пирамиды, и ты должен быть осторожен, когда приезжаешь сюда".

"Думаю, он отправился в Германию в том числе для того, чтобы подготовить себя к лучшему. Он так молод, и его время еще придет".

"Он был близок к переходу во многие клубы, но я не скажу вам, какие".

"Я не удивлен его дебютом в Дортмунде. Не знаю, кто был удивлен. Он такой с момента нашего знакомства. Этот парень создан забивать голы, и я знаю, что он продолжит это делать", — цитирует Райолу Daily Mirror.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Райола, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2020 13:10

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