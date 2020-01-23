Фердинанд обрушился с критикой на "Юнайтед"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд обрушился с критикой на "красных дьяволов" за провальную трансферную политику и отсутствие четкой стратегии развития клуба.
Накануне "красные дьяволы" потерпели разочаровывающее домашнее поражение от "Бернли" со счетом 0:2.
Как и фанаты, многие из которых покинули "Олд Траффорд" еще до финального свистка, Фердинанд оказался глубоко расстроен игрой команды Оле Гуннара Сульшера, не став сдерживать себя.
"Они вложили 600 миллионов фунтов в состав. На что они их потратили? Я не вижу этого. Что они купили?!"
"Ничего не говорит мне о том, что они заложили фундамент на будущее. Я сижу здесь и чувствую себя неловко. Мне неловко быть здесь".
"Я не вижу, что будет дальше, я не вижу пути, я не вижу закрепленной на стене цели и не вижу, чтобы они говорили: "Мы собираемся достичь этого, и вот как мы это сделаем".
"Я просто не вижу этого, глядя на то, как они комплектуют свой состав. Этот отдельно взятый результат здесь не при чем — я говорю о комплектации состава в целом и строительстве команды".
"Последние семь лет они неразумно тратили деньги. Где результат этих вложений? Я не вижу этого. Этому нет оправданий".
"Эти дети, которые сидят в школах по стране, не захотят носить футболку "Манчестер Юнайтед", они не захотят переходить сюда, не захотят поддерживать команду, которая играет таким образом. Этому просто не бывать".
"Фанаты уходят со стадиона после 84 минут. Это нелепо. Люди в руководстве должны обратить внимание и что-нибудь изменить".
"Покажите план, чтобы люди могли сказать: "Теперь я вижу, куда мы движемся". Сейчас я этого не наблюдаю", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
23.01.2020 11:00
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