Светская хроника за четверг

"Челси" может продать Кепу Аррисабалагу летом. "Барселона" готовит предложение по Харри Кейну. Маурисио Почеттино контактирует с "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" задумывается о продаже своего голкиперы Кепы Аррисабалаги грядущим летом и приглашении на его место Ника Поупа из "Бернли". (90min)



Нападающий Мусса Дембеле, трансферная цель "Манчестер Юнайтед" и "Челси", останется в "Лионе" до конца сезона. (Daily Mirror)



"Эстудиантес" договорился с защитником "Юнайтед" Маркосом Рохо. (TNT Sports)



Тахит Чонг собирается уйти из "Юнайтед" в конце сезона. (Goal)



"Барселона" поспорит с "Юнайтед" за нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, оцениваемого в 100 миллионов фунтов. (The Sun)



"Валенсия" хочет вернуть защитника "Манчестер Сити" Николаса Отаменди. (The Sun)



В случае расставания с Пьер-Эмериком Обамеянгом "Арсенал" попытается приобрести Рауля Хименеса из "Вулверхэмптона". (AS)



"Арсенал" заинтересован в центральном защитнике "Шахтера" Николае Матвиенко. (Football.London)



"Арсенал" проиграл борьбу "Лиону" за Бруно Гимараеса, согласовав стоимость полузащитника "Атлетико Паранаэнсе" за 21 млн. фунтов. (L'Equipe)



"Барселона" обсудит покупку нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна по окончании сезона за 127 млн. фунтов. (Catalunya Radio)



"Тоттенхэм" готов заплатить 25 млн. фунтов, чтобы вернуть вингера "Реала" Гарета Бэйла. (El Chiringuito)



Нападающий "Реал Сосьедад" Виллиан Жозе направляется в "Тоттенхэм". (AS)



Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен провел встречу со своим президентом Даниэлем Леви в понедельник, подтвердив свое желание уйти в "Интер" в это окно. (Sky Sports)



"Лестер" предложит 15 млн. фунтов за защитника "Саутгемптона" Янника Вестергора. (The Sun)



"Вест Хэм" сделал предложение по полузащитнику Стивену Нзонзи, который сейчас выступает за "Галатасарай" на правах аренды из "Ромы". (RMC)



"Брайтон" выкупает полузащитника Аарона Муя у "Хаддерсфилда" за 5 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Эвертон" сохраняет интерес к нападающему "Гремио" Эвертону Соаресу. (UOL)



"Уотфорд" сделал предложение о покупке защитника "Реймса" Хассана Камара, который также интересен "Кристал Пэлас" и "Брайтону". (Foot Mercato)



Другое



Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино контактирует с "Юнайтед" насчет своего прихода на место Оле Гуннара Сульшера. (Daily Mirror)



FA не поддастся давлению тренеров Премьер-Лиги, требующих отменить переигровки в Кубке Англии. (Daily Mail)



Премьер-Лига расследует продажу "Астон Виллой" своего стадиона владельцу клуба за 56 млн. фунтов. (Daily Mail)



Нападающий ПСЖ Неймар сделал пас задницей в матче против "Реймса". (The Sun)



Нападающий "Шрюсбери" Джейсон Каммингс сорвал трансляцию Sky Sports с базы своего клуба, принявшись позировать на камеру в одних трусах. (The Sun)