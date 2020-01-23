Светская хроника за четверг
"Челси" может продать Кепу Аррисабалагу летом. "Барселона" готовит предложение по Харри Кейну. Маурисио Почеттино контактирует с "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Челси" задумывается о продаже своего голкиперы Кепы Аррисабалаги грядущим летом и приглашении на его место Ника Поупа из "Бернли". (90min)
Нападающий Мусса Дембеле, трансферная цель "Манчестер Юнайтед" и "Челси", останется в "Лионе" до конца сезона. (Daily Mirror)
"Эстудиантес" договорился с защитником "Юнайтед" Маркосом Рохо. (TNT Sports)
Тахит Чонг собирается уйти из "Юнайтед" в конце сезона. (Goal)
"Барселона" поспорит с "Юнайтед" за нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, оцениваемого в 100 миллионов фунтов. (The Sun)
"Валенсия" хочет вернуть защитника "Манчестер Сити" Николаса Отаменди. (The Sun)
В случае расставания с Пьер-Эмериком Обамеянгом "Арсенал" попытается приобрести Рауля Хименеса из "Вулверхэмптона". (AS)
"Арсенал" заинтересован в центральном защитнике "Шахтера" Николае Матвиенко. (Football.London)
"Арсенал" проиграл борьбу "Лиону" за Бруно Гимараеса, согласовав стоимость полузащитника "Атлетико Паранаэнсе" за 21 млн. фунтов. (L'Equipe)
"Барселона" обсудит покупку нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна по окончании сезона за 127 млн. фунтов. (Catalunya Radio)
"Тоттенхэм" готов заплатить 25 млн. фунтов, чтобы вернуть вингера "Реала" Гарета Бэйла. (El Chiringuito)
Нападающий "Реал Сосьедад" Виллиан Жозе направляется в "Тоттенхэм". (AS)
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен провел встречу со своим президентом Даниэлем Леви в понедельник, подтвердив свое желание уйти в "Интер" в это окно. (Sky Sports)
"Лестер" предложит 15 млн. фунтов за защитника "Саутгемптона" Янника Вестергора. (The Sun)
"Вест Хэм" сделал предложение по полузащитнику Стивену Нзонзи, который сейчас выступает за "Галатасарай" на правах аренды из "Ромы". (RMC)
"Брайтон" выкупает полузащитника Аарона Муя у "Хаддерсфилда" за 5 млн. фунтов. (The Telegraph)
"Эвертон" сохраняет интерес к нападающему "Гремио" Эвертону Соаресу. (UOL)
"Уотфорд" сделал предложение о покупке защитника "Реймса" Хассана Камара, который также интересен "Кристал Пэлас" и "Брайтону". (Foot Mercato)
Другое
Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино контактирует с "Юнайтед" насчет своего прихода на место Оле Гуннара Сульшера. (Daily Mirror)
FA не поддастся давлению тренеров Премьер-Лиги, требующих отменить переигровки в Кубке Англии. (Daily Mail)
Премьер-Лига расследует продажу "Астон Виллой" своего стадиона владельцу клуба за 56 млн. фунтов. (Daily Mail)
Нападающий ПСЖ Неймар сделал пас задницей в матче против "Реймса". (The Sun)
Нападающий "Шрюсбери" Джейсон Каммингс сорвал трансляцию Sky Sports с базы своего клуба, принявшись позировать на камеру в одних трусах. (The Sun)
23.01.2020 09:25
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Последние комментарии:
7 лет без АПЛ
7 лет без АПЛ
У Бернли пососут
У Вротфорда возьмут
Но что ни говори
7 лет без АПЛ
Не может ни один
Ни один Смеагол
(ответить)
23.01.2020 01:15 #
thegodfather
самое забавное что даже таким говносоставом можем попасть в ебучую топ 4 ))
пророфлю, если и кубок англии какой прихватим)))
Источник: http://fapl.ru/posts/76198/?c=1#c7078619
Блеа кажись этот долбоеб на полном серьёзе верил до этихада что шлюсбери борется за чемпик ору ну что за сектант
(ответить)
Да аснл любому борьбу за трансфер проиграет, не говоря уже о Лионе.
(ответить)
А играли бы в прямолинейный футбол, боролись бы за чемпионство.
(ответить)
С самого начала сезона "Эмери аут", "Лемпард аут", "Сульшер аут"
Даже Почеттино уволили, лолиты!
как же заебали эти топ-клубы блеять))
(ответить)
ЛФК последние 12 матчей, 1 пропущенный гол, от ... Монтеррея, играя с шпорами, ирисками, скамом, лисами.
танк накуй
(ответить)
Братишки, как Челси проиграв Ньюкаслу и сыграв в ничью с 0рси0 закрепился в 4-ке не только по очкам, но и по разнице заб/проп??
(ответить)
Рио Фердинанд:
«Достаточно ли хорошо работает главный тренер? Результаты говорят, что нет. Давайте будем честными. Этого недостаточно. Я дам ему небольшую поддержку в одном смысле — много травм. Но тем не менее, потрачено много денег...».
«Крис Смоллинг — лучший защитник в клубе. Его отдали. Я не понимаю этого».
«Я играл с Уле, он мой бывший товарищ по команде, но результаты у него недостаточно хорошие. Да, ключевые игроки получили травмы, но потрачено большое количество денег на состав, в таком случае ты ожидаешь, что у команды будет больше резерва».
«Я фанат футбола. Я люблю этот клуб и хочу, чтобы у него всё было хорошо. С того момента, как мы обыграли ПСЖ в прошлом году, дорога была тернистая. И не только в одной какой-то области. Это должно быть всё объединено. И нужно, чтобы в клуб пришёл человек с видением, чтобы он понимал, что делать дальше, как всё исправить».
«Мне тяжело сидеть здесь и критиковать. Там мои бывшие товарищи по команде. Я хочу, чтобы у них всё было хорошо, но я не могу лгать и ходить на цыпочках возле них. Вы должны говорить то, что видите».
Все по делу. Вротворду вопросы - нах спорт Дир, нах шарящий в футболе чел, нах Бруно и остальные? Кучерявый хоть и лох, но пакет пиздато бы сработал с Перейрами, Джонсами, лингардами, несомненно. Аж блять в тройке был бы
(ответить)
пенсы держатся в 4-ке не потому что они норм команда, а потому что остальные еще большее говнo.
зы. по этому же принципу кстати ливерпуй идет на первом месте
#лемпардаут
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Френк Леопольд
(ответить)
кто ж купит кепу)) кому нужен 127(а мб уже хуже) вратарь, небось пенсы еще бабок попросят))
атлетик бильбао в последний сезон с кепой - 15ое место, 49 пропущенных
атлетик в первый сезон без кепы - 7ое место, 45 пропущенных
(ответить)
Манюни куколды, если сегодня не появится новость - «Смеагол уволен»
(ответить)
У нас на днях возник спор с каким то пенсом. Я утверждаю, что Лэмпард - средний тренер для АПЛ, он что Лэмпард топовый.
Понятно, что только конченный имбецил будет определять топовость тренера, по месту в таблице. Реальность такова, что большинство клубов АПЛ не смогут бороться за 4, даже если их возглавит Гвардиола.
Гораздо более оптимальный критерий, определения топовости тренера, - это прогноз относительно удовлетворенности клубом результатов еятельности тренера на своем посту. Иными словами, тот же Шеффилд ниже Челси в таблице, но удовлетворенность от результатов работы тренера у рук-ва Шеффилда больше, чем у рук-ва Челси.
Итак, вот символический рейтинг тренеров АПЛ:
1. Клопп
2. Гвардиола
3. Роджерс
4. Моуриньо
5. Нуну
5. Уайлдер
6. Хазенхутль
7. Ходжсон
8. Анчелотти
9. Шон Дайч
10. Френк Лэмпард
11. Артета
12.Стив Брюс
13. Мойес
14. Сульшер
15. Дин Смит
16. Пирсон
17. Фарке
18. Поттер
19. Хау
Из чего мы получаем, что Лэмпард - самый настоящий середняк АПЛ.
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