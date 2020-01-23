Фердинанд раскритиковал Магуайра

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал игру защитника "красных дьяволов" Харри Магуайра в матче против "Бернли" (0:2).

Именно нерасторопность Магуайра позволила нападающему "бордовых" Крису Вуду воспользоваться скидкой Бена Ми, выигравшего борьбу на втором этаже у Неманьи Матича после навеса со штрафного, и расстрелять ворота "Юнайтед" во вчерашнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд".



Игра самого дорогого защитника мира в этом эпизоде сильно расстроила Фердинанда, который считает, что Магуайр не справился со своими обязанностями ни как игрок обороны, ни как капитан.



"Осознайте, что вы недостаточно хороши при стандартах. 44 процента своих голов в этом сезоне они пропустили после стандартов. Это ужасно".



"Кто-нибудь должен командовать своими партнерами. Магуайр, ты же капитан, возьми и командуй".



"Они все встали по своим местам и индивидуально опекают своих игроков. Проблема не столько в первом мяче. Там и Бен Ми, и Таровски готовы побороться с Матичем. Проблема во втором мяче. Что ты делаешь, Магуайр?"



"Он в замечательной позиции, он расставил руки, он все видит и может чувствовать, где находится Вуд".



А происходит так, что он не предвидит этого и позволяет мячу отскочить к сопернику. Нельзя так далеко отпускать соперника и давать ему пространство, потому что таким игрокам достаточно одного шанса, чтобы забить".



"Соперник опережает его и наказывает это. Это не есть хорошо", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.