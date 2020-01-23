"Арсенал" утроит зарплату Мартинелли

"Арсенал" готов новый контракт для своего нападающего Габриэля Мартинелли с утроенной зарплатой.

Мартинелли присоединился к "канонирам" лишь в июле 2019 из "Итуано" по сделке стоимостью 6.3 млн. фунтов. С тех пор 18-летний бразилец забил 10 голов в 21 матче.



Желая оградить Габриэля от интереса больших клубов, включая "Реал", и наградить своего юниора за достигнутый прогресс, некоторое время назад "Арсенал" инициировал переговоры с игроком о новом контракте.



Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб собирается увеличить недельную зарплату Мартинелли до 30 тысяч фунтов, что втрое больше тех 10 тыс. фунтов, которые Габриэль получает по своему действующему контракту, рассчитанному до 2024 года. На "Эмирейтс" надеются заключить новую сделку до конца сезона.



Также в обозримом будущем Мартинелли, который до перехода в "Арсенал" побывал на просмотрах в "Барселоне" и "Манчестер Юнайтед", предстоит выбрать национальную команду, с которой он свяжет свою международную карьеру. Сейчас Габриэль вызывается в сборную Бразилии U-23, но через своего отца имеет право представлять Италию.