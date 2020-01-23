Джейми Варди избежал серьезной травмы

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заверил, что травма нападающего Джейми Варди не носит серьезного характера.

Варди, возглавляющий бомбардирскую гонку Премьер-Лиги этого сезона с 17 голами, был заменен еще в первом тайме победного для "лис" матча против "Вест Хэма" накануне вечером (4:1).



Сразу же появились опасения, что 33-летний англичанин повредил заднюю поверхность бедра, следствием чего могло бы стать выбывание из строя на несколько недель, однако Роджерс уверен, что не все так плохо.



"Это не задняя поверхность бедра, что само по себе является хорошей новостью для нас".



"Он почувствовал, как что-то кольнуло в ягодице, поэтому мы подождем и посмотрим, в чем там дело. К счастью, его задняя поверхность бедра в порядке. Мы обследуем его в ближайшие пару дней", — цитирует Роджерса Sky Sports.