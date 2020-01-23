Сульшер взял вину на себя за поражение от "Бернли"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер взял вину на себя за домашнее поражение 0:2 от "Бернли", призвав дать ему время на создание команды.

В среду вечером "красные дьяволы" в очередной раз опечалили своих фанатов, многие из которых покинули "Олд Траффорд" до финального свистка, а оставшиеся принялись поносить Глэйзеров.



Сульшер признает, что "Юнайтед" сыграл плохо, однако Оле Гуннар объясняет это тем, что он пытается с нуля выстроить команду.



"Это нормально, что фанаты испытывали разочарование в конце матча, но мы должны придерживаться своих ценностей и убеждений, не жалея себя. Я ответственен за то, что происходит на поле, и мы, конечно, ищем усиление".



"Мы приняли решение отпустить некоторых игроков, чтобы начать с чистого листа, со свежим взглядом на стоящую перед нами цель. Мы знаем, что нам нужно добавить качества и количества".



"Мы начали зачистку и комплектацию состава заново, и я не собираюсь отвечать на ваши вопросы о возможных трансферах, пока окно не закроется".



"Это было недостаточно хорошая игра. В первом тайме мы создавали полумоменты, но были недостаточно резки, чтобы воспользоваться ими. Когда ты не делаешь этого, тебя ждет наказание. Так и вышло. Соперник был убийственен и эффективен, а также они хорошо защищались, и нам не удавалось вскрывать их оборону".



"Эти парни выкладываются без остатка. Некоторые из них переживают такой период впервые в своих жизнях, и это сложно для них".



"Конечно, я собираюсь поддержать их, и я собираюсь помочь им преодолеть это, потому что тебя всегда критикуют, когда ты находишься в "Манчестер Юнайтед". С этим ничего не поделать, но мы должны поднять свои руки и признать, что это недостаточно хорошо для нашего клуба", — цитирует Сульшера The Telegraph.