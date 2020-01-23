Сульшер взял вину на себя за поражение от "Бернли"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер взял вину на себя за домашнее поражение 0:2 от "Бернли", призвав дать ему время на создание команды.
В среду вечером "красные дьяволы" в очередной раз опечалили своих фанатов, многие из которых покинули "Олд Траффорд" до финального свистка, а оставшиеся принялись поносить Глэйзеров.
Сульшер признает, что "Юнайтед" сыграл плохо, однако Оле Гуннар объясняет это тем, что он пытается с нуля выстроить команду.
"Это нормально, что фанаты испытывали разочарование в конце матча, но мы должны придерживаться своих ценностей и убеждений, не жалея себя. Я ответственен за то, что происходит на поле, и мы, конечно, ищем усиление".
"Мы приняли решение отпустить некоторых игроков, чтобы начать с чистого листа, со свежим взглядом на стоящую перед нами цель. Мы знаем, что нам нужно добавить качества и количества".
"Мы начали зачистку и комплектацию состава заново, и я не собираюсь отвечать на ваши вопросы о возможных трансферах, пока окно не закроется".
"Это было недостаточно хорошая игра. В первом тайме мы создавали полумоменты, но были недостаточно резки, чтобы воспользоваться ими. Когда ты не делаешь этого, тебя ждет наказание. Так и вышло. Соперник был убийственен и эффективен, а также они хорошо защищались, и нам не удавалось вскрывать их оборону".
"Эти парни выкладываются без остатка. Некоторые из них переживают такой период впервые в своих жизнях, и это сложно для них".
"Конечно, я собираюсь поддержать их, и я собираюсь помочь им преодолеть это, потому что тебя всегда критикуют, когда ты находишься в "Манчестер Юнайтед". С этим ничего не поделать, но мы должны поднять свои руки и признать, что это недостаточно хорошо для нашего клуба", — цитирует Сульшера The Telegraph.
23.01.2020 06:00
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Последние комментарии:
Сам Оле никогда добровольно не уйдёт в отставку. 7,5 ляма на дороге не валяются. Такие бабки ему даже не снились. Отступные тоже будут неплохими. Поэтому, после каждой неудачной игры он будет придумывать новые отмазки, пока ег
его не выпнут в зад. Для него как - нибудь подольше задержаться и поддерживать хорошие отношения с Вудвордом и втирать людям что он строит суперкоманду и чтобы дали ему для этого время и возможность. Большая ошибка МЮ что пригласили этого бездаря на эту должность, который в тренерской карьере ничего особенного не добился. Если бы он не был бывшим игроком МЮ его даже не заметили бы. Необдуманные действия руководства МЮ привели к такому результату.
(ответить)
Какое нах с нуля и какую нах команду, единственное что он строит дома рожи
Больше года безидейная игра на контратаках
(ответить)
Команда развивается, игра и результат становится лучше.
(ответить)
Всё происходит как я и предсказывал
(ответить)
ахахахах))) ну расскажи ТЕПЕРЬ нам про свою особую тактику..про прямолинейный и примитивный футбол..про величие и особую днк..про дух в раздевалке..про 30 лет без урожая и какой манчестер всё еще красный... тупой йобанный бестрофейный куколд.. вдруг резко пропало желание подъёбывать тренеров и другие клубы? пожизненный контракт с помойкой этому гению! это и есть ньютон хит (с)
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ну, теперь это точно шаг вперёд)
(ответить)
я ору с физрука ебуч...го, дайте время???? нанимают психолога, чтобы настраивать величайший клуб англии играть с ноунеймаи, да это че за х..ня, раньше такие команды в тоннеле ОТ уже срались в штаны до матча, не могу смотреть как разваливают мой клуб, за который топлю с 1988 года
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за какие нахуй заслуги тебе хуесосу время давать? 5 очков от 14 места и 5 очков до 4, то есть мы плаваем среди говна. Даже блять Моура и Влалгала , которые реально что то привнесли в команду не давали , а этого петушару держать за его кудахтанье? кароче если эти пидарасы не выпнут этого горлума, то пизда сезону, а так сейас есть реальный шанс встряхнуть команду и заползти в 4убрав эту амебу и назначить пакета
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Просто Бернли играют в примитивный футбол, а, как мы знаем из прошлого тура, скуму западло с такими играть
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Смысл существования срульчера это чтобы остальные 19 коучей АПЛ выглядели красавчиками...
Источник: http://fapl.ru/users/scouser2005/
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Сульшер out, 50% состава мю out
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Клопп ему дал минут 20-25 поиграть на Энфилде, чтоб они убитые вышли против Бернли. Какой же ТОП все таки гений.
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РАсскажи нам о ДНК
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