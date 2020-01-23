"Юнайтед" проиграл дома "Бернли"
"Бернли" одержал свою первую с 1962 года победу на "Олд Траффорд", повергнув "Манчестер Юнайтед" в шок благодаря голам Криса Вуда и Джея Родригеса — 0:2.
По сравнению с поражением 2:0 от "Ливерпуля" в стартовом составе "красных дьяволов" вышли Фил Джонс и Хуан Мата, заменив приболевшего Виктора Линделефа и Люка Шоу.
У "бордовых" лишь Мэттью Лоутон поменял Фила Бардсли.
Игра началась по предсказуемому сценарию. "Бернли" полностью отдал инициативу сопернику и почти не приближался к владениям Давида Де Хеа, не говоря уже об ударах.
"Юнайтед" доминировал в плане территории и владения мячом, но реальных угроз воротам Ника Поупа почти не создавал. Лишь Фред с дистанции размял голкипера гостей, а затем Даниэль Джеймс пытался бить головой.
В сложившейся ситуации "бордовым" оставалось уповать на стандарты, и именно розыгрыш штрафного на 39-й минуте привел к голу. Бен Ми сделал скидку головой после подачи из центрального круга, а Крис Вуд опередил Харри Магуайра и в касание пробил ногой по воротам — 0:1.
После перерыва атаки "дьяволов" остались такими же беззубыми, несмотря на выход на замену Мейсона Гринвуда. А на 56-й минуте гости удвоили счет. Джей Родригес, не встретив сопротивления со стороны Магуайра, нанес потрясающий удар с левого края штрафной площади и поразил ближнюю "девятку" — 0:2.
В дальнейшем "Бернли" заперся возле своей штрафной и принялся играть на отбой. У "Юнайтед" были удары, но большей частью — неподготовленные и неточные. Поупу не приходилось творить каких-то чудес.
На последней минуте основного времени Шоу все-таки удалось поразить ворота Поупа, головой замкнув подачу Маты, однако гол не был засчитан — Люк нарушил правила на Джеффе Хендрике.
"Бернли" показал потрясающую реализацию — два удара в створ и два гола. А вот "Юнайтед" на протяжении всего матча был беззуб, безнадежно стучась в закрытую дверь.
"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче
23.01.2020 01:10
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Последние комментарии:
А вы знаете, что среди манков бытует мнение, что Фред уже какую игру показывает топ-класс и вообще тот, кто соответствует уровню МЮ?
Ахаххахахахпххп.
(ответить)
Виллиан Хосе завтра будет проходить мед.обследование в Тоттенхэме, ну что, сколько положит до окончания сезона? Как минимум 10ку )))
(ответить)
Вот, что Сульшер говорит помимо прочего
«Мы начали зачистку. И сейчас я собираюсь решить некоторые вопросы, пока не закроется трансферное окно. Мы работаем над некоторыми вещами».
Напоминаю, что ТО закроется 31 января. Какую такую зачистку начали? Над чем таким охyeнным можно работать, чтобы исправить хоть что-то за 7 дней, когда до того никаких признаков жизни не было? Решатся накинуть лишнюю десятку за Бруно? Чтобы он помпезно пришёл в клуб и его тоже утянули в трясину?
(ответить)
где собака онли--зеропук где эта псина ходит?
(ответить)
Пенсы и ситюки устроят чемп коридор
(ответить)
Как думаете Лестер будет в топ4 по окончанию сезона?
(ответить)
Стата по ударам в створ матча "МЮ - Бернли":
7 - 2
А теперь дисс на пенсов:
Де хеа днище
кококо
хоть один раз мог выручить
кококо
второй удар мог тащить спокойно
усадить на лавку, пусть Ромеро стоит - хуже не будет
кококок
играли без вратаря
(ответить)
Мы великие пенсы если благородно скинем всем клубам с 5 по 10 место по 1 очку, то все равно останемся на своем законном 4-ом месте
(ответить)
Болельщики Ливерпуля чисто математически сколько вам нужно выиграть ещё матчей, чтоб стать чемпионами?
(ответить)
Мы можем 15 командам раздать по 1му очку каждой команде и все равно останемся на первой строчке.
(ответить)
После очередного всоса муму вспоминается вью Диплолока Пердинанда после отскока в матче с ПСЖ, где он заявляет, что Оле у руля и муму возвращается. Ахахахахахахахахах))
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бля ну мы хоть гол забили в апл в этом году и то радует... второй гол конечно больше на отскок был похож... но поохуй наши 3 поинта, едем дальше.
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Там выше фанаты Обрыганси заявляют, что зимой Санчо, Кулибали и Вернера не получится купить. Эх, че зря бан сняли...
(ответить)
Самое хуевое в этой ситуации то, что летом муму возглавит Почеттино, который с финансами муму сможет вернуть эту красную помойку в топ.
(ответить)
Итого ни одного топ-игрока в команде.
Единственный, к кому нет претензий, несмотря на косяки - это Де Хеа. Он и так дал слишком много. Тянуть подобную говнокоманду на себе 4 года, быть в свое время реальным ультратопом, одним из 2х лучших вратарей мира, столько сопротивляться остальному гною в команде может только гений. Но затем даже Де Хеа не выдержал и слился с остальными.
И началось это при конченном моуриньо, который других футболистов уничтожил. Марсиаль при нем окончательно потерял какую-либо изюминку и шанс на прогресс. Теперь он способен, по большей части, пороть моменты. Шо после травмы подвергся от обоссаного португала такой травле, что хорошо, что вообще с футболом не завязал. Хотя какая разница - его уже смело можно назвать посредственностью.
Фред и Перейра - отбoрные мрази, конкуренты по посредственности. Лингард и того хуже.
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Юрген Клопп высказался по поводу регламентов проведения английских кубковых соревнований, в которых принимают участие клубы Премьер Лиги. Он считает, что здесь должны быть кардинальные перемены.
«Переигровки в Кубке Англии? Сделайте серию пенальти», — заявил Клопп, команде которого встречается с «Шрусбери» в 4-м раунде Кубка Англии в эти выходные.
«Некоторые объясняют это тем, что у более слабых команд появляется шанс выиграть. Тогда сделайте матч на их стадионе. Поедем туда и сыграем там. Если они выиграют — мои поздравления. На самом деле — это просто ещё один матч на телевидении, но кто из смотрит?»
«Каждый год придумывается новый турнир — это не имеет смысла. Я не знаю почему никто этого не видит».
«Кто-то выдвигает аргумент — деньги, я отвечаю: «Меньше денег за «маленькие» матчи? Окей». Но второй полуфинал Кубка Лиги не имеет ничего общего с деньгами. Ничего! Это не нормально. Что-то не в порядка с этими играми».
«Вот с чего нужно начать, и дело не в деньгах. Футбольная лига и Футбольная ассоциация должны найти общий язык и принять внутренние решения. Это успокоило бы ситуацию. Мы всегда спорим об этом в это время гола, а затем просто забываем. У нас «семь матчей в неделю», а потом мы начинаем это обсуждать. Так-что обсудим это сейчас, потому что уже пришло время», — приводит слова Юргена Telegraph.
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Вот сидят в студии два эксперта - Фердинанд и Крауч. Ладно первый так как экс-игрок на пол рубля пытается что-то в защиту этого цирка сказать, а Крауч тупо по делу: отдали всю атаку летом - взамен никого не купили, 85 минута - люди уходят со стадиона, смотреть тяжело на это. Страшно.
Какая Лига чемпионов, тут вообще в Европу пробираться не надо, зачем себя на посмешище ещё и за пределами островов выставлять.
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бляяя пиздец орнул когда безвиз сказал что они тоже в 10 играли вчера потому что у них вратаря не было на поле)))
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Е6ать странно видеть Зеротурика живым после того как его вчера распидорасило во время матча Обрыганси. Ещё пару таких матчей и Челик вздёрнется. Как же классно болеть за Шестьнольси...
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Еще немного забавных фактов: если ЛФК победит в двух следующих матчах, то обойдет МЮ на два круга.
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