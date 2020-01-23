"Юнайтед" проиграл дома "Бернли"

"Бернли" одержал свою первую с 1962 года победу на "Олд Траффорд", повергнув "Манчестер Юнайтед" в шок благодаря голам Криса Вуда и Джея Родригеса — 0:2.

По сравнению с поражением 2:0 от "Ливерпуля" в стартовом составе "красных дьяволов" вышли Фил Джонс и Хуан Мата, заменив приболевшего Виктора Линделефа и Люка Шоу.



У "бордовых" лишь Мэттью Лоутон поменял Фила Бардсли.



Игра началась по предсказуемому сценарию. "Бернли" полностью отдал инициативу сопернику и почти не приближался к владениям Давида Де Хеа, не говоря уже об ударах.



"Юнайтед" доминировал в плане территории и владения мячом, но реальных угроз воротам Ника Поупа почти не создавал. Лишь Фред с дистанции размял голкипера гостей, а затем Даниэль Джеймс пытался бить головой.



В сложившейся ситуации "бордовым" оставалось уповать на стандарты, и именно розыгрыш штрафного на 39-й минуте привел к голу. Бен Ми сделал скидку головой после подачи из центрального круга, а Крис Вуд опередил Харри Магуайра и в касание пробил ногой по воротам — 0:1.



После перерыва атаки "дьяволов" остались такими же беззубыми, несмотря на выход на замену Мейсона Гринвуда. А на 56-й минуте гости удвоили счет. Джей Родригес, не встретив сопротивления со стороны Магуайра, нанес потрясающий удар с левого края штрафной площади и поразил ближнюю "девятку" — 0:2.



В дальнейшем "Бернли" заперся возле своей штрафной и принялся играть на отбой. У "Юнайтед" были удары, но большей частью — неподготовленные и неточные. Поупу не приходилось творить каких-то чудес.



На последней минуте основного времени Шоу все-таки удалось поразить ворота Поупа, головой замкнув подачу Маты, однако гол не был засчитан — Люк нарушил правила на Джеффе Хендрике.



"Бернли" показал потрясающую реализацию — два удара в створ и два гола. А вот "Юнайтед" на протяжении всего матча был беззуб, безнадежно стучась в закрытую дверь.



"Манчестер Юнайтед" — "Бернли". Отчет о матче