"Тоттенхэм" одержал первую победу в 2020 году

Обыграв дома "Норвич" со счетом 2:1, "Тоттенхэм" отпраздновал свою первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги и сократил отставание от топ-4 до шести очков.

Впервые с октября в воротах "шпор" появился залечивший локоть Уго Льорис. Также место в старте получил Райан Сессеньон.



Новыми лицами в стартовом составе "канареек" относительно предыдущего матча стали Грант Хенли и Лукас Рупп.



В первые полчаса или около того "Норвич" просто не мог выйти со своей половины поля, однако это не добавило "Тоттенхэму" моментов — лишь Эрик Ламела имел неплохую возможность, но голкипера Тима Крула пробить не смог. "Канарейки" все же совершили пару-тройку вылазок в эти 30-35 минут, однако удары Теему Пукки (дважды) и Тодда Кантуэлла оказались неточными.



А на 37-й минуте хозяева взяли и открыли счет. Серж Орье прострелил с правого края штрафной к ближней штанге, где Деле Алли на мгновение опередил защитника и проткнул мяч в ворота — 1:0.



После перерыва гости осмелели и принялись рисковать, а "шпоры" выглядели немного безвольно и не хотели пользоваться свободным пространством.



У "Норвича" не так уж много получалось, однако на 68-й минуте Макс Ааронс упал в чужой штрафной, а рефери Крис Кавана при помощи VAR назначил пенальти, который был реализован Пукки — 1:1.



Какой-либо реакции на пропущенный гол со стороны "Тоттенхэма" замечено не было, однако отсутствие предпосылок не помешало хозяевам снова выйти вперед на 79-й минуте. Деле Алли пробил с острого угла из пределов штрафной, а заблокированный защитником мяч взмыл ввысь и начал опускаться в ворота. Подоспевший Сон Хен Мин головой помог снаряду оказаться в сетке — 2:1. В остатке матча ничего интересного уже не случилось.



"Тоттенхэм" одержал важную победу в плане борьбы за попадание в топ-4 и впервые с 28 декабря забил в рамках Премьер-Лиги. При этом "шпоры" показали достаточно посредственный футбол и снова пропустили, хотя противостояла им последняя команда дивизиона.



"Тоттенхэм" — "Норвич". Отчет о матче