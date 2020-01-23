"Тоттенхэм" одержал первую победу в 2020 году
Обыграв дома "Норвич" со счетом 2:1, "Тоттенхэм" отпраздновал свою первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги и сократил отставание от топ-4 до шести очков.
Впервые с октября в воротах "шпор" появился залечивший локоть Уго Льорис. Также место в старте получил Райан Сессеньон.
Новыми лицами в стартовом составе "канареек" относительно предыдущего матча стали Грант Хенли и Лукас Рупп.
В первые полчаса или около того "Норвич" просто не мог выйти со своей половины поля, однако это не добавило "Тоттенхэму" моментов — лишь Эрик Ламела имел неплохую возможность, но голкипера Тима Крула пробить не смог. "Канарейки" все же совершили пару-тройку вылазок в эти 30-35 минут, однако удары Теему Пукки (дважды) и Тодда Кантуэлла оказались неточными.
А на 37-й минуте хозяева взяли и открыли счет. Серж Орье прострелил с правого края штрафной к ближней штанге, где Деле Алли на мгновение опередил защитника и проткнул мяч в ворота — 1:0.
После перерыва гости осмелели и принялись рисковать, а "шпоры" выглядели немного безвольно и не хотели пользоваться свободным пространством.
У "Норвича" не так уж много получалось, однако на 68-й минуте Макс Ааронс упал в чужой штрафной, а рефери Крис Кавана при помощи VAR назначил пенальти, который был реализован Пукки — 1:1.
Какой-либо реакции на пропущенный гол со стороны "Тоттенхэма" замечено не было, однако отсутствие предпосылок не помешало хозяевам снова выйти вперед на 79-й минуте. Деле Алли пробил с острого угла из пределов штрафной, а заблокированный защитником мяч взмыл ввысь и начал опускаться в ворота. Подоспевший Сон Хен Мин головой помог снаряду оказаться в сетке — 2:1. В остатке матча ничего интересного уже не случилось.
"Тоттенхэм" одержал важную победу в плане борьбы за попадание в топ-4 и впервые с 28 декабря забил в рамках Премьер-Лиги. При этом "шпоры" показали достаточно посредственный футбол и снова пропустили, хотя противостояла им последняя команда дивизиона.
"Тоттенхэм" — "Норвич". Отчет о матче
23.01.2020 00:25
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Последние комментарии:
скам говно, кто не согласен тот клоп
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Не, ну собственно Нлрвега нужно оставить, продлить контракт лет на 20, задумки есть
(ответить)
сыграй вничью с каслом и выиграй у арса вчера и уже +9 от мю и шпор
ебаные пенсы блять, просто бомбом
(ответить)
после таких матчей скума рили понимаешь, что из всего этого дерьма пенсы все равно болше всех заслуживают быть в 4ке.
ну просто какими кончами нужно быть, чтобы зная что пенсы проебали каслу и потом проебали 2 очка на ровном месте арсу, просто выйти на ебучий пернли дома и так уныло играть и в итоге проебать ))))
(ответить)
Еще и реф сцыкнул на скам в конце)
(ответить)
Орррруууу некогда знаменитый Олд Траффорд опустел))))
(ответить)
Сульшер: поражение от бернли сделало нас сильнее
Матич: мы были лучшей командой на поле и полностью контролировали игру
Лингард: старый добрый джесси вернулся
Остальной вменяемый мир: ну сцуко немочи сраные, ни игры ни идеи
(ответить)
Оревоооо, народ уебывает со стадиона полным ходом на 85й минуты.
(ответить)
Болелы Бернли перекрикивают скамов на олд траффорд. К успеху муму пришли, да
(ответить)
Вот зачем мани нужно было жопу рвать перед Ливерпулем? На одном энтузиазме не выиграешь, если побереги бы силы, дёрнули бы сейчас Бернли, а так сосут всем подряд.
(ответить)
Смотришь на тимы которые сражаются за 3-4 место, и думаешь кто бы более достойно выступит в лч, и вот лучше уж тоттенхэм или челси, но только не этот мю, эти просто реально немощи, лучше бы сульшер на свою тиму смотрел и переживал, а не на других гавкал
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маур просто обязан обходить это говно и назло всем залезать в четверку
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Позорища ебучие. Что тренер,что игроки
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Артурик прижми жопку)))))
Лестер
Манчестер Юнайтед
ТОТТЕНХЭМ
Бавария
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и это чмо еще вякает на колбасу выпуская лингардов
да
нужно просто дать сульшеру время
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Смотришь на Лингарда, и понимаешь что у него за календарный год 0 полезных действий, а у Аллисона уже минимум 1 ассист в сезоне
Не замена, а наказание
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Кого ты блять выпускаешь?. азххазхххзапзххаазхза
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ПРОСТО СРУЛЬШЕР В РОТ КИНА16
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COYS!
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ну рано или поздно они должны были кого нибудь выиграть все таки
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