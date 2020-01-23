"Тоттенхэм" одержал первую победу в 2020 году

Деле Алли Обыграв дома "Норвич" со счетом 2:1, "Тоттенхэм" отпраздновал свою первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги и сократил отставание от топ-4 до шести очков.

Впервые с октября в воротах "шпор" появился залечивший локоть Уго Льорис. Также место в старте получил Райан Сессеньон.

Новыми лицами в стартовом составе "канареек" относительно предыдущего матча стали Грант Хенли и Лукас Рупп.

В первые полчаса или около того "Норвич" просто не мог выйти со своей половины поля, однако это не добавило "Тоттенхэму" моментов — лишь Эрик Ламела имел неплохую возможность, но голкипера Тима Крула пробить не смог. "Канарейки" все же совершили пару-тройку вылазок в эти 30-35 минут, однако удары Теему Пукки (дважды) и Тодда Кантуэлла оказались неточными.

А на 37-й минуте хозяева взяли и открыли счет. Серж Орье прострелил с правого края штрафной к ближней штанге, где Деле Алли на мгновение опередил защитника и проткнул мяч в ворота — 1:0.

После перерыва гости осмелели и принялись рисковать, а "шпоры" выглядели немного безвольно и не хотели пользоваться свободным пространством.

У "Норвича" не так уж много получалось, однако на 68-й минуте Макс Ааронс упал в чужой штрафной, а рефери Крис Кавана при помощи VAR назначил пенальти, который был реализован Пукки — 1:1.

Какой-либо реакции на пропущенный гол со стороны "Тоттенхэма" замечено не было, однако отсутствие предпосылок не помешало хозяевам снова выйти вперед на 79-й минуте. Деле Алли пробил с острого угла из пределов штрафной, а заблокированный защитником мяч взмыл ввысь и начал опускаться в ворота. Подоспевший Сон Хен Мин головой помог снаряду оказаться в сетке — 2:1. В остатке матча ничего интересного уже не случилось.

"Тоттенхэм" одержал важную победу в плане борьбы за попадание в топ-4 и впервые с 28 декабря забил в рамках Премьер-Лиги. При этом "шпоры" показали достаточно посредственный футбол и снова пропустили, хотя противостояла им последняя команда дивизиона.

"Тоттенхэм" — "Норвич". Отчет о матче


Метки Норвич, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2020 00:25

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Последние комментарии:




  1. coon4 23.01.2020 01:08 # coon4
    скам говно, кто не согласен тот клоп

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  2. lovrentiy 23.01.2020 01:07 # lovrentiy
    Не, ну собственно Нлрвега нужно оставить, продлить контракт лет на 20, задумки есть

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  3. thegodfather 23.01.2020 01:07 # thegodfather
    сыграй вничью с каслом и выиграй у арса вчера и уже +9 от мю и шпор
    ебаные пенсы блять, просто бомбом

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  4. thegodfather 23.01.2020 01:05 # thegodfather
    после таких матчей скума рили понимаешь, что из всего этого дерьма пенсы все равно болше всех заслуживают быть в 4ке.
    ну просто какими кончами нужно быть, чтобы зная что пенсы проебали каслу и потом проебали 2 очка на ровном месте арсу, просто выйти на ебучий пернли дома и так уныло играть и в итоге проебать ))))

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  5. ry-l 23.01.2020 01:04 # ry-l
    Еще и реф сцыкнул на скам в конце)

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  6. anabanana94 23.01.2020 01:01 # anabanana94
    Орррруууу некогда знаменитый Олд Траффорд опустел))))

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  7. l-freeman 23.01.2020 01:01 # l-freeman
    Сульшер: поражение от бернли сделало нас сильнее
    Матич: мы были лучшей командой на поле и полностью контролировали игру
    Лингард: старый добрый джесси вернулся

    Остальной вменяемый мир: ну сцуко немочи сраные, ни игры ни идеи

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  8. ry-l 23.01.2020 00:59 # ry-l
    Оревоооо, народ уебывает со стадиона полным ходом на 85й минуты.

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  9. ry-l 23.01.2020 00:57 # ry-l
    Болелы Бернли перекрикивают скамов на олд траффорд. К успеху муму пришли, да

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  10. lovrentiy 23.01.2020 00:57 # lovrentiy
    Вот зачем мани нужно было жопу рвать перед Ливерпулем? На одном энтузиазме не выиграешь, если побереги бы силы, дёрнули бы сейчас Бернли, а так сосут всем подряд.

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  11. ckaycepsg 23.01.2020 00:55 # ckaycepsg
    Смотришь на тимы которые сражаются за 3-4 место, и думаешь кто бы более достойно выступит в лч, и вот лучше уж тоттенхэм или челси, но только не этот мю, эти просто реально немощи, лучше бы сульшер на свою тиму смотрел и переживал, а не на других гавкал

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  12. superperez101 23.01.2020 00:50 # superperez101
    маур просто обязан обходить это говно и назло всем залезать в четверку

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  13. ti-mu-r 23.01.2020 00:50 # ti-mu-r
    Позорища ебучие. Что тренер,что игроки

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  14. anabanana94 23.01.2020 00:47 # anabanana94
    Артурик прижми жопку)))))

    Лестер
    Манчестер Юнайтед
    ТОТТЕНХЭМ
    Бавария

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  15. superperez101 23.01.2020 00:46 # superperez101
    и это чмо еще вякает на колбасу выпуская лингардов
    да
    нужно просто дать сульшеру время

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  16. red-devil-4ever 23.01.2020 00:44 # red-devil-4ever
    Смотришь на Лингарда, и понимаешь что у него за календарный год 0 полезных действий, а у Аллисона уже минимум 1 ассист в сезоне
    Не замена, а наказание

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  17. keane16 23.01.2020 00:42 # keane16
    Кого ты блять выпускаешь?. азххазхххзапзххаазхза

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  18. chronicle 23.01.2020 00:42 # chronicle
    ПРОСТО СРУЛЬШЕР В РОТ КИНА16

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  19. anabanana94 23.01.2020 00:42 # anabanana94
    COYS!

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  20. coon4 23.01.2020 00:35 # coon4
    ну рано или поздно они должны были кого нибудь выиграть все таки

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